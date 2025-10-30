Chanakya GenZ Niti: चाणक्य के ये नियम आपकी सफलता की राह आसान बना सकते हैं

किस्मत नहीं, कर्म पर भरोसा रखो: भाग्य पर भरोसा करना आसान है, लेकिन चाणक्य के अनुसार असली जीत उसी की होती है जो कर्म करता है. मेहनत और लगन ही वह ताकत है जो किस्मत को भी झुका देती है. इसलिए हालात कितने भी कठिन क्यों न हों, लक्ष्य से ध्यान मत हटाओ.