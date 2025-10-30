हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Chanakya GenZ Niti: चाणक्य के ये नियम आपकी सफलता की राह आसान बना सकते हैं

By : हर्षिका मिश्रा  | Updated at : 30 Oct 2025 11:17 PM (IST)
मेहनत जरूरी है, पर समझदारी भी साथ हो: हर इंसान सफलता के लिए दिन-रात मेहनत करता है, लेकिन केवल मेहनत काफी नहीं होती. अगर दिशा सही न हो तो मेहनत का फल नहीं मिलता. आचार्य चाणक्य कहते हैं कि सफलता पाने के लिए बुद्धिमानी, धैर्य और सही योजना भी जरूरी है.
दूसरों की गलतियों से सीखो: चाणक्य का मानना था कि जो व्यक्ति अपनी और दूसरों की गलतियों से सीखता है, वही जीवन में आगे बढ़ता है. अगर हम दूसरों की असफलता देखकर सबक लें, तो वही गलती दोबारा करने से बच सकते हैं और जल्दी सफल हो सकते हैं.
असफलता से डरना नहीं, उसे अपनाओ: जीवन में असफलता आना सामान्य बात है. कई बार हार हमें सिखाती है कि जीतने का सही तरीका क्या है. चाणक्य कहते हैं कि जो बीत गया उस पर पछतावा न करें, बल्कि अगली बार और बेहतर तैयारी करें. यही असली ग्रोथ है.
जहां इज्जत न मिले, वहां ठहरना मत: आचार्य चाणक्य ने कहा है कि इंसान को कभी भी उस जगह पर नहीं रहना चाहिए, जहां उसका सम्मान न हो. आत्मसम्मान से बड़ा कुछ नहीं. अगर आप खुद का मान रखेंगे, तो सफलता अपने आप आपके कदम चूमेगी.
किस्मत नहीं, कर्म पर भरोसा रखो: भाग्य पर भरोसा करना आसान है, लेकिन चाणक्य के अनुसार असली जीत उसी की होती है जो कर्म करता है. मेहनत और लगन ही वह ताकत है जो किस्मत को भी झुका देती है. इसलिए हालात कितने भी कठिन क्यों न हों, लक्ष्य से ध्यान मत हटाओ.
बड़े लक्ष्य के साथ बड़ा साहस भी जरूरी है: चाणक्य कहते हैं, “जितना बड़ा लक्ष्य, उतनी बड़ी चुनौती.” इसलिए अगर सपने बड़े हैं तो मुश्किलें भी आएंगी, पर जो व्यक्ति साहस के साथ टिकता है, वही असली विजेता कहलाता है.
30 Oct 2025
