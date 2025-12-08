दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र की 8 दिसंबर को बर्थ एनिवर्सरी है. धर्मेंद्र अब भले ही हमारे बीच न हो लेकिन अपनी फिल्मों और अदाकारी के जरिए वो हमेशा लोगों के दिलों में रहेंगे. आज धर्मेंद्र की बर्थ एनिवर्सरी पर उनकी 5 आइकॉनिक फिल्मों के बारे में बता रहे हैं.

फूल और पत्थर (1966)

इस फिल्म में धर्मेंद्र शाका के रोल में हैं. शाका एक खूंखार क्रिमिनल है और जिसे दया और प्यार मिलता है. इस फिल्म ने धर्मेंद्र को सीरियस परफॉर्मर के तौर पर स्टैब्लिश किया. इस फिल्म में मीना कुमारी, शशिकला, ओ पी रलहान जैसे स्टार्स थे. इस फिल्म को आप अमेजन प्राइम पर देख सकते हैं.





सत्यकाम (1969)

इस फिल्म में धर्मेंद्र सत्यप्रिय के रोल में थे. ऋषिकेश मुखर्जी की इस मास्टरपीस को फैंस ने काफी पसंद किया. इस फिल्म में धर्मेंद्र की परफॉर्मेंस को क्रिटिक्स ने महान परफॉर्मेंस में से एक बताया था. ये फिल्म बहुत इमोशनल थी और इस फिल्म ने धर्मेंद्र के करियर डिफाइन किया था. फिल्म में शर्मिल टैगोर और संजीव कुमार भी थे. फिल्म को आप यूट्यूब पर देख सकते हो.

यादों की बारात (1973)

इस फिल्म में धर्मेंद्र ने अजीत का रोल प्ले किया था. फिल्म में तीन भाईयों की कहानी दिखाई गई, जो बचपन में अलग हो गए थे. इस मल्टीस्टारर फिल्म में धर्मेंद्र ने अपनी परफॉर्मेंस से अलग जगह बनाई.

फिल्म को आप जी 5 पर देख सकते हैं.





चुपके चुपके (1975)

फिल्म को अमेजन प्राइम पर देख सकते हैं. इस फिल्म में धर्मेंद्र डॉक्टर परिमल त्रिपाठी के रोल में हैं. इस फिल्म में धर्मेंद्र शर्मिला टैगोर के साथ रोमांस करते दिखे. फिल्म को ऋषिकेश मुखर्जी ने बनाया. फिल्म में धर्मेंद्र का रोल थोड़ा चुलबुला था. वो एक प्रोफेसर के रोल में थे. फिल्म में धर्मेंद्र ने कभी न भूलने वाली परफॉर्मेंस दी थी. साथ में अमिताभ बच्चन और जया भी अपनी अदाकारी करते दिखेंगे.





शोले (1975)

फिल्म शोले में धर्मेंद्र वीरू के रोल में थे. इस फिल्म में उनके साथ अमिताभ बच्चन भी थे. फिल्म में उनकी जोड़ी को जय और वीरू की जोड़ी कहा जाता था. फिल्म में दोस्ती की कहानी दिखाई गई. इस फिल्म में धर्मेंद्र को बहुत पसंद किया गया था. फिल्म में दिखाया गया कि एक हीरो ऑडियंस हंसाने के साथ रुला भी सकता है. इस फिल्म में धर्मेंद्र की परफॉर्मेंस काफी शानदार थी.

फिल्म को अमेजन प्राइम पर देखा जा सकता है.





मालूम हो कि धर्मेंद्र अब इस दुनिया में नहीं हैं. 24 नवंबर 2025 को एक्टर का निधन हो गया.