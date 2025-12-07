हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
महाराष्ट्र निकाय चुनावIdeas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीऐस्ट्रोतुला राशि 2026 करियर राशिफल, चुनौतियों के बीच अवसर और सफलता के संकेत! पढ़ें राशिफल

तुला राशि 2026 करियर राशिफल, चुनौतियों के बीच अवसर और सफलता के संकेत! पढ़ें राशिफल

Libra Career 2026 Rashifal: तुला राशि के जातकों के लिए साल 2026 करियर के लिहाज से कैसा रहने वाला है? नौकरी और व्यापार में किस तरह के परिणाम मिलेंगे? जानने के लिए पढ़ें तुला करियर 2026 राशिफल.

By : अंकुर अग्निहोत्री  | Updated at : 07 Dec 2025 02:00 PM (IST)
Libra Career 2026 Rashifal: तुला राशि के जातकों के लिए साल 2026 करियर के लिहाज से कैसा रहने वाला है? नौकरी और व्यापार में किस तरह के परिणाम मिलेंगे? जानने के लिए पढ़ें तुला करियर 2026 राशिफल.

तुला करियर 2026 राशिफल

1/6
नया साल तुला राशि के जातकों के लिए करियार के लिहाज से मिला-जुला रहने वाला है. वर्ष की शुरुआत में मुश्किल परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है. ऐसी स्थितियों पार पाने के लिए सयंम और समझदारी से काम लेना सही रहेगा. नौकरीपेशा तुला राशि के जातकों को नववर्ष में कई तरह की जिम्मेदारियों का सामना करना पड़ सकता है. आने वाला समय आपके कौशल और नेतृत्व क्षमता में वृद्धि करेगा.
नया साल तुला राशि के जातकों के लिए करियार के लिहाज से मिला-जुला रहने वाला है. वर्ष की शुरुआत में मुश्किल परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है. ऐसी स्थितियों पार पाने के लिए सयंम और समझदारी से काम लेना सही रहेगा. नौकरीपेशा तुला राशि के जातकों को नववर्ष में कई तरह की जिम्मेदारियों का सामना करना पड़ सकता है. आने वाला समय आपके कौशल और नेतृत्व क्षमता में वृद्धि करेगा.
2/6
साल 2026 के मध्य आपकी मेहनत रंग लाएगी. करियर में सकारात्मक बदलाव होने के साथ मेहनत और लगन वरिष्ठ अधिकारी की नजर में बने रहेंगे. इस दौरान किसी नए प्रोजक्ट पर काम करने से सफलता मिलनी तय है. जीवन में नए अवसरों का स्वागत करेंगें और इसका फायदा आपके नेटवर्किंग पर भी देखने को मिलेगा.
साल 2026 के मध्य आपकी मेहनत रंग लाएगी. करियर में सकारात्मक बदलाव होने के साथ मेहनत और लगन वरिष्ठ अधिकारी की नजर में बने रहेंगे. इस दौरान किसी नए प्रोजक्ट पर काम करने से सफलता मिलनी तय है. जीवन में नए अवसरों का स्वागत करेंगें और इसका फायदा आपके नेटवर्किंग पर भी देखने को मिलेगा.
3/6
तुला राशि के ऐसे जातक जिनका संबंध किसी भी तरह के व्यापार से है, उनके लिए नया साल लकी साबित हो सकता है. धन लाभ के साथ नए ऑर्डर के जरिए नए कॉन्टैक्ट बनाने का मौका मिलेगा.इस दौरान आर्थिक फैसलों में जल्दबाजी दिखाने से नुकसान होने की संभावना है.
तुला राशि के ऐसे जातक जिनका संबंध किसी भी तरह के व्यापार से है, उनके लिए नया साल लकी साबित हो सकता है. धन लाभ के साथ नए ऑर्डर के जरिए नए कॉन्टैक्ट बनाने का मौका मिलेगा.इस दौरान आर्थिक फैसलों में जल्दबाजी दिखाने से नुकसान होने की संभावना है.
4/6
वर्ष 2026 अपनी स्किल्स पर काम करने और उन्हें और बेहतर करने के लिए लाभकारी साबित हो सकता है. किसी भी तरह की नई जानकारी या विशेषज्ञता को सीखने के लिए करियर में फायदा दिला सकता है. युवा जातक प्रोफेशनल्स प्रशिक्षण के लिए बाहर देश जा सकते हैं.
वर्ष 2026 अपनी स्किल्स पर काम करने और उन्हें और बेहतर करने के लिए लाभकारी साबित हो सकता है. किसी भी तरह की नई जानकारी या विशेषज्ञता को सीखने के लिए करियर में फायदा दिला सकता है. युवा जातक प्रोफेशनल्स प्रशिक्षण के लिए बाहर देश जा सकते हैं.
5/6
तुला राशि के जातकों को वर्ष 2026 में काम के दबाव का सामना करना पड़ सकता है. मानसिक तनाव के साथ शारीरिक थकान बनी रहेगी. हालांकि समय के साथ चीजें आसान होते चली जाएगी. पर्सनल और प्रोफेशनल जीवन में संतुलन बनाकर चलें. धैर्य और सयंम ही आपको मजबूत बनाने का काम करेगी.
तुला राशि के जातकों को वर्ष 2026 में काम के दबाव का सामना करना पड़ सकता है. मानसिक तनाव के साथ शारीरिक थकान बनी रहेगी. हालांकि समय के साथ चीजें आसान होते चली जाएगी. पर्सनल और प्रोफेशनल जीवन में संतुलन बनाकर चलें. धैर्य और सयंम ही आपको मजबूत बनाने का काम करेगी.
6/6
कुल मिलाकर तुला राशि के जातकों के लिए साल 2026 करियर के लिहाज से संभावनाओं और स्थिरता से भरा रहने वाला है. इस साल आपको यही सलाह है कि, किसी भी तरह के फैसले सोच-समझकर लें. अपने नेटवर्क को मजबूत करने पर ध्यान दें. स्किल्स और मेहनत पर भरोसा रखें.
कुल मिलाकर तुला राशि के जातकों के लिए साल 2026 करियर के लिहाज से संभावनाओं और स्थिरता से भरा रहने वाला है. इस साल आपको यही सलाह है कि, किसी भी तरह के फैसले सोच-समझकर लें. अपने नेटवर्क को मजबूत करने पर ध्यान दें. स्किल्स और मेहनत पर भरोसा रखें.
Published at : 07 Dec 2025 02:00 PM (IST)
Tags :
Libra Tula Rashifal Career Horoscope New Year 2026 YEAR 2026

ऐस्ट्रो फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
इंडिगो संकट मामले को लेकर सरकार सख्त, DGCA ने CEO को भेजा शो-कॉज नोटिस, गठित हुई कमेटी
इंडिगो संकट मामले को लेकर सरकार सख्त, DGCA ने CEO को भेजा शो-कॉज नोटिस, गठित हुई कमेटी
राजस्थान
राजस्थान: राव सूरजमल की प्रतिमा तोड़ने पर सियासत गरमाई, पूर्व मंत्री खाचरियावास ने भी दिया बयान
राजस्थान: राव सूरजमल की प्रतिमा तोड़ने पर सियासत गरमाई, पूर्व मंत्री खाचरियावास ने भी दिया बयान
टेलीविजन
शादी के बंधन में बंधीं बिग बॉस 9 फेम रूपल त्यागी, प्राइवेट सेरेमनी में रचाया ब्याह
शादी के बंधन में बंधीं बिग बॉस 9 फेम रूपल त्यागी, प्राइवेट सेरेमनी में रचाया ब्याह
क्रिकेट
Watch: सिंहाचलम मन्दिर पहुंचे विराट कोहली, POTS अवार्ड जीतकर लिया भगवान विष्णु का आशीर्वाद
Watch: सिंहाचलम मन्दिर पहुंचे विराट कोहली, POTS अवार्ड जीतकर लिया भगवान विष्णु का आशीर्वाद
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Goa Nightclub Fire: गोवा नाइट क्लब में जिस वक्त भड़की आग उस वक्त का वीडियो आ गया सामने
Goa Nightclub Fire: गोवा नाइट क्लब में जिस वक्त लगी आग उस वक्त का लाइव वीडियो आया सामने
IPO Alert: Methodhub Software IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Kolkata में आज एकसाथ 5 लाख लोग करेंगे गीता पाठ, Dhirendra Shashtri -Ramdev होंगे शामिल
रुपया Vs dollar :Nirmala Sitharaman का बड़ा बयान—जल्द दिखेगी recovery | Paisa Live

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

एबीपी लाइव
एबीपी लाइव
भारत जैसा संसार में दूसरा नहीं विविधता में एकता का अद्भुत मॉडल- सद्गुरु
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
इंडिगो संकट मामले को लेकर सरकार सख्त, DGCA ने CEO को भेजा शो-कॉज नोटिस, गठित हुई कमेटी
इंडिगो संकट मामले को लेकर सरकार सख्त, DGCA ने CEO को भेजा शो-कॉज नोटिस, गठित हुई कमेटी
राजस्थान
राजस्थान: राव सूरजमल की प्रतिमा तोड़ने पर सियासत गरमाई, पूर्व मंत्री खाचरियावास ने भी दिया बयान
राजस्थान: राव सूरजमल की प्रतिमा तोड़ने पर सियासत गरमाई, पूर्व मंत्री खाचरियावास ने भी दिया बयान
टेलीविजन
शादी के बंधन में बंधीं बिग बॉस 9 फेम रूपल त्यागी, प्राइवेट सेरेमनी में रचाया ब्याह
शादी के बंधन में बंधीं बिग बॉस 9 फेम रूपल त्यागी, प्राइवेट सेरेमनी में रचाया ब्याह
क्रिकेट
Watch: सिंहाचलम मन्दिर पहुंचे विराट कोहली, POTS अवार्ड जीतकर लिया भगवान विष्णु का आशीर्वाद
Watch: सिंहाचलम मन्दिर पहुंचे विराट कोहली, POTS अवार्ड जीतकर लिया भगवान विष्णु का आशीर्वाद
इंडिया
Watch: गोवा के नाइटक्लब में आग ने 25 लोगों की ले ली जान! हादसे का भयानक वीडियो आया सामने
गोवा के नाइटक्लब में आग ने 25 लोगों की ले ली जान! हादसे का भयानक वीडियो आया सामने
दिल्ली NCR
स्पेशल 26 स्टाइल में उड़ाया करोड़ों का सोना, दिल्ली पुलिस ने 72 घंटे में 5 लोग किए गिरफ्तार
स्पेशल 26 स्टाइल में उड़ाया करोड़ों का सोना, दिल्ली पुलिस ने 72 घंटे में 5 लोग किए गिरफ्तार
यूटिलिटी
कार के शीशे में सिर्फ इन लोगों है ब्लैक-फिल्म लगाने की छूट, जान लीजिए नियम और जुर्माने की रकम
कार के शीशे में सिर्फ इन लोगों है ब्लैक-फिल्म लगाने की छूट, जान लीजिए नियम और जुर्माने की रकम
हेल्थ
Healthy Roti Options: गेहूं-बाजरा या रागी... किस रोटी को खाने से क्या होता है? एक क्लिक में जानें सबकुछ
गेहूं-बाजरा या रागी... किस रोटी को खाने से क्या होता है? एक क्लिक में जानें सबकुछ
ENT LIVE
Stephen Tamil Film Review: Psychological Thriller ऐसा की देख मजा आ जाएगा | South Film Recommendation
Stephen Tamil Film Review: Psychological Thriller ऐसा की देख मजा आ जाएगा | South Film Recommendation
ENT LIVE
Dhurandhar Film Review: Ranveer Singh, R. Madhavan & Akshaye की शानदार एक्टिंग, धमाकेदार Thriller
Dhurandhar Film Review: Ranveer Singh, R. Madhavan & Akshaye की शानदार एक्टिंग, धमाकेदार Thriller
ENT LIVE
Avatar: Fire and Ash – Varang ने मचाया Hype, Oona Chaplin की Fierce Warrior Entry बनी Biggest Curiosity
Avatar: Fire and Ash – Varang ने मचाया Hype, Oona Chaplin की Fierce Warrior Entry बनी Biggest Curiosity
ENT LIVE
Aukaat Ke Bahar Review: Elvish Yadav ने Impress कर दिया, Nikhil Vijay - Hetal Gada की भी शानदार Acting
Aukaat Ke Bahar Review: Elvish Yadav ने Impress कर दिया, Nikhil Vijay - Hetal Gada की भी शानदार Acting
Paisa LIVE
Shri Kanha Stainless IPO 2025 | Price, Lot Size, GMP & Listing | Quick Update | Paisa Live
Shri Kanha Stainless IPO 2025 | Price, Lot Size, GMP & Listing | Quick Update | Paisa Live
Embed widget