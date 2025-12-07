2026 में तुला राशि वालों के लिए शिक्षा और करियर में अहम बदलाव, जानें वार्षिक राशिफल

अक्टूबर से दिसंबर तक का समय आपके लिए बेहतर होंगे. साल के अंत में हालात बेहतर होते नजर आएंगे. मेहनत का फल मिलेगा और आत्मविश्वास बढ़ेगा. परीक्षा परिणाम अनुकूल रह सकते हैं. जो छात्र लंबे समय से लक्ष्य की ओर मेहनत कर रहे हैं, उन्हें अच्छी सफलता मिलने की संभावना है.