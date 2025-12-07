हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीराशिफलTarot Prediction 8 December 2025: जानें सोमवार का टैरो कार्ड से अपनी किस्मत और भाग्यांक

Tarot Prediction 8 December 2025: जानें सोमवार का टैरो कार्ड से अपनी किस्मत और भाग्यांक

Tarot Card Rashifal Predictions 8 December 2025: सभी 12 राशियों के लिए यहां पढ़ें टैरो कार्ड राशिफल. मेष राशि वालों को इस दिन धन के मामले में सावधानी बरतने की आवश्यकता है, जानें राशिफल.

By : एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा  | Updated at : 07 Dec 2025 09:20 PM (IST)
Tarot Card Rashifal Predictions 8 December 2025: सभी 12 राशियों के लिए यहां पढ़ें टैरो कार्ड राशिफल. मेष राशि वालों को इस दिन धन के मामले में सावधानी बरतने की आवश्यकता है, जानें राशिफल.

टैरो कार्ड राशिफल भविष्यवाणियां 8 दिसंबर 2025

1/12
मेष टैरो राशिफल टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मेष राशि के जातक आज अपने करियर के सिलसिले में कुछ कठोर फैसले ले सकते हैं. आज कार्यक्षेत्र में मेहनत के बाद ही रिजल्ट मिल पाएंगे. धन संबंधित मामलों में दिन अनुकूल रहेगा. व्यावसायिक खर्चे सामने आ सकते हैं.
मेष टैरो राशिफल टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मेष राशि के जातक आज अपने करियर के सिलसिले में कुछ कठोर फैसले ले सकते हैं. आज कार्यक्षेत्र में मेहनत के बाद ही रिजल्ट मिल पाएंगे. धन संबंधित मामलों में दिन अनुकूल रहेगा. व्यावसायिक खर्चे सामने आ सकते हैं.
2/12
वृषभ टैरो राशिफल टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, वृषभ राशि के जातक कार्यक्षेत्र से संबंधित जरूरी जानकारी जुटाने के लिए अपने उच्च अधिकारियों से संपर्क करेंगे. लेकिन, हो सकता है कि आपके अधिकारी आपकी मदद न करें. आज आपके लिए सही गलत का निर्णय करना मुश्किल रहेगा. आर्थिक लिहाज से दिन अनुकूल है.
वृषभ टैरो राशिफल टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, वृषभ राशि के जातक कार्यक्षेत्र से संबंधित जरूरी जानकारी जुटाने के लिए अपने उच्च अधिकारियों से संपर्क करेंगे. लेकिन, हो सकता है कि आपके अधिकारी आपकी मदद न करें. आज आपके लिए सही गलत का निर्णय करना मुश्किल रहेगा. आर्थिक लिहाज से दिन अनुकूल है.
3/12
मिथुन टैरो राशिफल टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मिथुन राशि के जातक आज कुछ गोपनीय योजनाएं बनाएंगे. रिसर्च संबंधित कार्यों के लिए दिन बहुत अनुकूल है. महालक्ष्मी की विशेष कृपा आज रहेगी. खर्च को नियंत्रित करने का प्रयास करें. अचानक कोई खर्च सामने आ सकता है.
मिथुन टैरो राशिफल टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मिथुन राशि के जातक आज कुछ गोपनीय योजनाएं बनाएंगे. रिसर्च संबंधित कार्यों के लिए दिन बहुत अनुकूल है. महालक्ष्मी की विशेष कृपा आज रहेगी. खर्च को नियंत्रित करने का प्रयास करें. अचानक कोई खर्च सामने आ सकता है.
4/12
कर्क टैरो राशिफल टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, कर्क राशि के खुदरा व्यापारियों को उम्मीद से ज्यादा ग्राहक मिलेंगे. साझेदारी से संबंधित कार्यों के लिए दिन अनुकूल रहने वाला है. नौकरी पेशा जातकों का भाग्य पूरी तरह उनके समर्थन में रहेगा. बॉस के साथ अच्छा तालमेल बनाने में कामयाब रहेंगे.
कर्क टैरो राशिफल टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, कर्क राशि के खुदरा व्यापारियों को उम्मीद से ज्यादा ग्राहक मिलेंगे. साझेदारी से संबंधित कार्यों के लिए दिन अनुकूल रहने वाला है. नौकरी पेशा जातकों का भाग्य पूरी तरह उनके समर्थन में रहेगा. बॉस के साथ अच्छा तालमेल बनाने में कामयाब रहेंगे.
5/12
सिंह टैरो राशिफल टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि सिंह राशि के जातकों की राह आज काफी मुश्किल रहने वाली है. आज आपके शत्रु आपको परेशान कर सकते हैं. आज आप अपने विवेक का इस्तेमाल कर परिस्थितियों को संभालने का प्रयास करें. सेहत को लेकर भी सतर्क रहना बहुत जरूरी है. आर्थिक लिहाज से भी समय अनुकूल नहीं है.
सिंह टैरो राशिफल टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि सिंह राशि के जातकों की राह आज काफी मुश्किल रहने वाली है. आज आपके शत्रु आपको परेशान कर सकते हैं. आज आप अपने विवेक का इस्तेमाल कर परिस्थितियों को संभालने का प्रयास करें. सेहत को लेकर भी सतर्क रहना बहुत जरूरी है. आर्थिक लिहाज से भी समय अनुकूल नहीं है.
6/12
कन्या टैरो राशिफल टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कन्या राशि के जातक योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए पूरा परिश्रम करेंगे. मुश्किलें सामने आएंगी, लेकिन, आप उन सब से बाहर भी निकल आएंगे. आज आपको कोई उपहार के रूप में धन दे सकता है.
कन्या टैरो राशिफल टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कन्या राशि के जातक योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए पूरा परिश्रम करेंगे. मुश्किलें सामने आएंगी, लेकिन, आप उन सब से बाहर भी निकल आएंगे. आज आपको कोई उपहार के रूप में धन दे सकता है.
7/12
तुला टैरो राशिफल टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि तुला राशि के जातकों के सभी काम आज आसानी से पूरे हो जाएंगे. प्रॉपर्टी से जुड़े हुए मामलों को संवेदनशीलता के साथ निपटाने का प्रयास करें. व्यर्थ वाद विवाद से बचने की कोशिश करें. धन संबंधित मामलों में आपके प्रयास सार्थक.
तुला टैरो राशिफल टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि तुला राशि के जातकों के सभी काम आज आसानी से पूरे हो जाएंगे. प्रॉपर्टी से जुड़े हुए मामलों को संवेदनशीलता के साथ निपटाने का प्रयास करें. व्यर्थ वाद विवाद से बचने की कोशिश करें. धन संबंधित मामलों में आपके प्रयास सार्थक.
8/12
वृश्चिक टैरो राशिफल टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, वृश्चिक राशि के जातक आज फाइनेंशियल मामलों में सतर्क रहेंगे. किसी नए प्रोडक्ट की डिजाइन तैयार कर उसे फाइनलाइज करने के लिए प्रयासरत रहेंगे. परिवार का पूर्ण सहयोग आपके साथ है. समृद्धि बढ़ाने में कामयाब रहेंगे.
वृश्चिक टैरो राशिफल टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, वृश्चिक राशि के जातक आज फाइनेंशियल मामलों में सतर्क रहेंगे. किसी नए प्रोडक्ट की डिजाइन तैयार कर उसे फाइनलाइज करने के लिए प्रयासरत रहेंगे. परिवार का पूर्ण सहयोग आपके साथ है. समृद्धि बढ़ाने में कामयाब रहेंगे.
9/12
धनु टैरो राशिफल टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि धनु राशि के जातक आज धन की कमी के कारण अपने कई काम पूरे नहीं कर पाएंगे. अपनी धन संबंधित कमी को दूर करने के लिए कुछ कठोर निर्णय लेंगे. दूसरों पर निर्भर रहने की बजाय खुद से ही प्रयास करें. सफलता जरूर मिलेगी
धनु टैरो राशिफल टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि धनु राशि के जातक आज धन की कमी के कारण अपने कई काम पूरे नहीं कर पाएंगे. अपनी धन संबंधित कमी को दूर करने के लिए कुछ कठोर निर्णय लेंगे. दूसरों पर निर्भर रहने की बजाय खुद से ही प्रयास करें. सफलता जरूर मिलेगी
10/12
मकर टैरो राशिफल टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मकर राशि के जातक आज कार्यक्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर अधिकारियों का मन जीत लेंगे. प्रॉपर्टी से जुड़े हुए मुद्दों को डील करने के लिए भी उपयुक्त समय है. लाभ की अच्छी संभावनाएं बन जाती है. मान सम्मान प्राप्त होगा.
मकर टैरो राशिफल टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मकर राशि के जातक आज कार्यक्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर अधिकारियों का मन जीत लेंगे. प्रॉपर्टी से जुड़े हुए मुद्दों को डील करने के लिए भी उपयुक्त समय है. लाभ की अच्छी संभावनाएं बन जाती है. मान सम्मान प्राप्त होगा.
11/12
कुंभ टैरो राशिफल टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कुंभ राशि के जातकों के लिए आर्थिक रूप से समय बहुत ही अच्छा रहेगा. भविष्य से संबंधित निवेश योजनाएं क्रियान्वित करने में कामयाब रहेंगे. कार्यक्षेत्र में आपका प्रभाव बढ़ेगा. सामाजिक रिश्तों को बेहतर बनाने के लिए प्रयासरत रहेंगे.
कुंभ टैरो राशिफल टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कुंभ राशि के जातकों के लिए आर्थिक रूप से समय बहुत ही अच्छा रहेगा. भविष्य से संबंधित निवेश योजनाएं क्रियान्वित करने में कामयाब रहेंगे. कार्यक्षेत्र में आपका प्रभाव बढ़ेगा. सामाजिक रिश्तों को बेहतर बनाने के लिए प्रयासरत रहेंगे.
12/12
मीन टैरो राशिफल टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मीन राशि के जातकों को कार्यक्षेत्र के लिए दिन बहुत ही अनुकूल समय है. उच्च अधिकारियों का साथ मान-सम्मान की प्राप्ति तथा पदोन्नति की संभावनाएं बनती है. व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए धन खर्च करेंगे, वह भविष्य में धन प्रदायक बनेगा.
मीन टैरो राशिफल टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मीन राशि के जातकों को कार्यक्षेत्र के लिए दिन बहुत ही अनुकूल समय है. उच्च अधिकारियों का साथ मान-सम्मान की प्राप्ति तथा पदोन्नति की संभावनाएं बनती है. व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए धन खर्च करेंगे, वह भविष्य में धन प्रदायक बनेगा.
Published at : 07 Dec 2025 09:20 PM (IST)
Daily Horoscope Tarot Card Horoscope Tarot Card Reading

राशिफल फोटो गैलरी

