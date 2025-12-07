Tarot Prediction 8 December 2025: जानें सोमवार का टैरो कार्ड से अपनी किस्मत और भाग्यांक

सिंह टैरो राशिफल टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि सिंह राशि के जातकों की राह आज काफी मुश्किल रहने वाली है. आज आपके शत्रु आपको परेशान कर सकते हैं. आज आप अपने विवेक का इस्तेमाल कर परिस्थितियों को संभालने का प्रयास करें. सेहत को लेकर भी सतर्क रहना बहुत जरूरी है. आर्थिक लिहाज से भी समय अनुकूल नहीं है.