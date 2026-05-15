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Budh Uday 2026: बुध का उदय होना इन 3 राशियों की बढ़ाएगा मुसीबतें, हो सकता है पैसों में घाटा
Budh Uday 2026: बुध 23 मई को उदित हो रहे हैं. बुध के उदय होना से कुछ राशियों के जीवन में खुशियां अस्त हो सकती है. किन राशियों का बढ़ेगा तनाव, जिंदगी में आएंगी अड़चने, इनसे कैसे बचें देखें.
बुध उदय 2026
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Published at : 15 May 2026 11:52 AM (IST)
Tags :Mercury Budh Uday 2026
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डॉ .शिरीष मिश्र
Opinion