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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीऐस्ट्रोBudh Uday 2026: बुध का उदय होना इन 3 राशियों की बढ़ाएगा मुसीबतें, हो सकता है पैसों में घाटा

Budh Uday 2026: बुध का उदय होना इन 3 राशियों की बढ़ाएगा मुसीबतें, हो सकता है पैसों में घाटा

Budh Uday 2026: बुध 23 मई को उदित हो रहे हैं. बुध के उदय होना से कुछ राशियों के जीवन में खुशियां अस्त हो सकती है. किन राशियों का बढ़ेगा तनाव, जिंदगी में आएंगी अड़चने, इनसे कैसे बचें देखें.

By : जागृति सोनी बरसले  | Updated at : 15 May 2026 11:52 AM (IST)
Budh Uday 2026: बुध 23 मई को उदित हो रहे हैं. बुध के उदय होना से कुछ राशियों के जीवन में खुशियां अस्त हो सकती है. किन राशियों का बढ़ेगा तनाव, जिंदगी में आएंगी अड़चने, इनसे कैसे बचें देखें.

बुध उदय 2026

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बुध उदय 23 मई को रात 8.02 बजे हो रहा है. बुध अभी वृषभ राशि में हैं. बुध की बदलती चाल मिथुन, मकर और कन्या राशि वालों पर नेगेटिव असर डालेगा.
बुध उदय 23 मई को रात 8.02 बजे हो रहा है. बुध अभी वृषभ राशि में हैं. बुध की बदलती चाल मिथुन, मकर और कन्या राशि वालों पर नेगेटिव असर डालेगा.
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कन्या राशि के लिए बुध का उदय होना चुनौतीपूर्ण रहेगा. कारोबार में मंदी आ सकती है. महंगाई की मार का असर आपको मानसिक तौर पर ज्यादा परेशान कर सकता है. सेहत में लापरवाही बड़ी समस्या पैदा कर सकती है. पढ़ाई में अड़चने आ सकती है.
कन्या राशि के लिए बुध का उदय होना चुनौतीपूर्ण रहेगा. कारोबार में मंदी आ सकती है. महंगाई की मार का असर आपको मानसिक तौर पर ज्यादा परेशान कर सकता है. सेहत में लापरवाही बड़ी समस्या पैदा कर सकती है. पढ़ाई में अड़चने आ सकती है.
Published at : 15 May 2026 11:52 AM (IST)
Tags :
Mercury Budh Uday 2026

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