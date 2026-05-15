कन्या राशि के लिए बुध का उदय होना चुनौतीपूर्ण रहेगा. कारोबार में मंदी आ सकती है. महंगाई की मार का असर आपको मानसिक तौर पर ज्यादा परेशान कर सकता है. सेहत में लापरवाही बड़ी समस्या पैदा कर सकती है. पढ़ाई में अड़चने आ सकती है.