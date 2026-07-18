बारामूला के लोगों की आवाज़ अब संसद के मानसून सत्र में भी गूंजेगी. दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने एक अहम आदेश पारित करते हुए जेल में बंद सांसद इंजीनियर रशीद को 18वीं लोकसभा के 8वें संसदीय सत्र (मानसून सत्र) में शामिल होने की सशर्त अनुमति दे दी है. अवामी इत्तेहाद पार्टी (AIP) ने इस फैसले का स्वागत करते हुए इसे लोकतांत्रिक जनादेश की रक्षा करार दिया है.

पार्टी के मुख्य प्रवक्ता इनाम-उन-नबी ने इस फैसले को बारामूला निर्वाचन क्षेत्र के वोटरों की बड़ी जीत बताया है. उन्होंने कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए कहा, "कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि एक चुने हुए सांसद के तौर पर अपनी संवैधानिक जिम्मेदारियां निभाने की रशीद की अपील में दम है." यह फैसला यह सुनिश्चित करेगा कि बारामूला की जनता की आवाज देश की सबसे बड़ी पंचायत में उठती रहे.

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कोर्ट के आदेश की प्रमुख शर्तें

कोर्ट ने इंजीनियर रशीद को 20 जुलाई से 13 अगस्त, 2026 तक चलने वाले मानसून सत्र में भाग लेने की अनुमति दी है. अगर सत्र की अतिरिक्त तारीखें घोषित होती हैं, तो उन पर भी यह अनुमति लागू रहेगी. कोर्ट ने जेल अधीक्षक को सख्त निर्देश दिए हैं कि वे बैठक वाले प्रत्येक दिन इंजीनियर रशीद को हिरासत (Custody) में ही संसद के सामने पेश करें. आदेश का मूल उद्देश्य उन्हें केवल संसदीय कार्यवाही में भाग लेने का अवसर देना है.

नियमित जमानत की उम्मीद

AIP के राज्य सचिव शेख आशिक ने भी कोर्ट के इस कदम की सराहना की और इसे लोकतांत्रिक मूल्यों को बनाए रखने की दिशा में एक सकारात्मक पहल बताया. उन्होंने उम्मीद जताई है कि माननीय उच्च न्यायालय 22 जुलाई को होने वाली अगली सुनवाई में इंजीनियर रशीद को नियमित जमानत (Regular Bail) दे देगा, जिससे वे बिना किसी कानूनी रोक-टोक के जम्मू-कश्मीर के लोगों की सेवा कर सकें.

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