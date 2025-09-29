एक्सप्लोरर
भगवान राम क्या पाकिस्तान गए थे, वाल्मीकि रामायण के अनुसार जानें राम की यात्रा
वाल्मीकि रामायण या अन्य रामकथाओं में भगवान राम के अयोध्या से लंका तक की यात्रा का वर्णन है. लेकिन कहीं ऐसा जिक्र नहीं मिलता कि भगवान राम पाकिस्तान (त्रेतायुग में सिंधु प्रदेश या गंधार क्षेत्र) गए हों.
भगवान राम
Published at : 29 Sep 2025 12:54 PM (IST)
Tags :Lord Ram :Ramayana Pakistan INDIA-PAKISTAN
