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भादों का पहला प्रदोष व्रत आज या कल ? प्रदोष काल पूजा मुहूर्त, पारण का समय देखें
Bhaum Pradosh Vrat 2026: भादों माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि 8 सितंबर 2026 को है. भौम प्रदोष व्रत किन लोगों को करना चाहिए, इस दिन किन बातों का ध्यान रखें, सुबह के बाद शाम की पूजा क्यों जरूरी है.
भौम प्रदोष व्रत 2026
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Published at : 08 Sep 2026 05:30 AM (IST)
Tags :Shiv Ji Bhaum Pradosh Vrat 2026
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