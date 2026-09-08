भादों का पहला प्रदोष व्रत आज या कल ? प्रदोष काल पूजा मुहूर्त, पारण का समय देखें

शाम को ऑफिस से आने के बाद दोबारा शिव जी की पूजा करें. इसके बाद व्रत का पारण कर सकते हैं. नौकरीपेशा अगर शाम को अभिषेक न कर पाएं, एक बेलपत्र शिव को को चढ़ाकर,घी का दीपक लगाकर भोग लगा सकते हैं और फिर व्रत खोलें.