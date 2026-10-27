आज का राशिफल 27 अक्टूबर 2026: मंगलवार को हनुमान जी की कृपा से  धनु-वृषभ को बड़ा आर्थिक लाभ, मकर के व्यापार में उछाल

मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन कार्यक्षेत्र में अपनी कार्यक्षमता और नेतृत्व कौशल का लोहा मनवाने का रहेगा. नौकरी में नए अवसर और नई जिम्मेदारियां मिलने के मजबूत योग हैं, हालांकि किसी भी नए प्रस्ताव को स्वीकार करने से पहले उसकी बारीकी से जांच कर लें. पुराने निवेश से धन लाभ के संकेत हैं, लेकिन अत्यधिक उत्साह में आकर फिजूलखर्ची से बचें और भविष्य के लिए बजट का पालन करें. परिवार में जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा, बशर्ते किसी की बात पर तुरंत भड़कने के बजाय स्थिति को शांति से समझें. काम की अधिकता के चलते होने वाली थकान को दूर करने के लिए पर्याप्त नींद और प्राणायाम अपनाएं. प्रेम संबंधों में बातचीत से गलतफहमियां दूर होंगी. आपका लकी अंक 1 और शुभ रंग गहरा लाल है. हनुमान जी को सिंदूर अर्पित करें.
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वृषभ राशि वालों के लिए आज कारोबार और नौकरी में स्थिरता बनी रहेगी. व्यापारियों को पुराने ग्राहकों से अच्छा सहयोग मिलने से व्यापार मजबूत होगा, वहीं नौकरीपेशा जातकों को अपने काम की गुणवत्ता पर ध्यान देना चाहिए क्योंकि वरिष्ठों की नजर आपके काम पर रहेगी. रुका हुआ धन या पुराना भुगतान वापस मिलने से आर्थिक राहत मिलेगी, हालांकि घर की जरूरतों पर खर्च बढ़ सकता है, इसलिए बचत पर ध्यान केंद्रित रखें. परिवार में सुखद व शांत माहौल रहेगा, लेकिन अपनी बात पर अड़े रहने से बचें और बुजुर्गों की सीख को महत्व दें. लंबे समय तक लगातार बैठने से बचें और पर्याप्त पानी पिएं. दांपत्य जीवन में भरोसा गहराएगा. आपका लकी अंक 6 और शुभ रंग क्रीम है. जरूरतमंद को चावल या दूध दान करें.
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मिथुन राशि के जातकों को आज कार्यक्षेत्र में नए रचनात्मक विचार आगे बढ़ाने के बेहतरीन अवसर प्राप्त होंगे. बैठकों व वार्ताओं में आपकी बातों को पूरा मान मिलेगा, लेकिन एक साथ कई जिम्मेदारियां उठाने के बजाय प्राथमिकताओं की सूची बनाकर चलें और किसी भी दस्तावेज पर हस्ताक्षर से पहले शर्तें ध्यान से पढ़ लें. अतिरिक्त आमदनी के रास्ते खुल सकते हैं, हालांकि ऑनलाइन खरीदारी और छोटे-छोटे अनावश्यक खर्चों पर लगाम लगाना आवश्यक होगा. परिवार में हंसी-मजाक से माहौल खुशनुमा रहेगा, पर दूसरों की बातों से भ्रमित होने के बजाय तथ्यों पर भरोसा रखें. मानसिक थकान कम करने के लिए काम के बीच ब्रेक लें. लव लाइफ में संवाद से दूरियां घटेंगी. आपका लकी अंक 5 और शुभ रंग हल्का हरा है. गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें.
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कर्क राशि वालों के लिए आज कार्यक्षेत्र में धीमी शुरुआत के बावजूद निरंतर प्रयासों से काम गति पकड़ लेगा. सहकर्मियों के साथ तालमेल बनाकर चलें और नई जिम्मेदारियों को योजनाबद्ध तरीके से पूरा करें. घरेलू व जरूरी सामान पर खर्च बढ़ने की संभावना है, इसलिए किसी को उधार देने से पहले अपनी स्थिति जांच लें और बजट पर नजर रखें. परिवार का सहयोग संबल देगा और पुरानी पारिवारिक समस्याओं का समाधान निकलने से मन हल्का होगा; छोटी बातों को दिल पर लेने से बचें. मानसिक शांति के लिए खानपान का समय नियमित रखें और पर्याप्त विश्राम लें. दांपत्य जीवन में जिम्मेदारियां मिलकर निभाने से भावनात्मक निकटता बढ़ेगी. आपका लकी अंक 7 और शुभ रंग हल्का नीला है. शिवलिंग पर जल अर्पित करें.
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सिंह राशि के जातकों को निजी नौकरी और कार्यक्षेत्र में कोई महत्वपूर्ण उपलब्धि या बड़ा प्रोजेक्ट मिल सकता है. वरिष्ठ अधिकारी आपकी कार्यशैली से प्रभावित होंगे और कारोबारियों को पुराने क्लाइंट्स से पुनः काम मिलने की संभावना है, हालांकि किसी गुप्त विरोधी से सतर्क रहें. आय के साथ अतिरिक्त लाभ के अवसर बनेंगे और पुराने निवेश से फायदा होगा, फिर भी बड़े निवेश से पहले जोखिम का आकलन कर लें और दिखावे के खर्चों से बचें. परिवार के लोग आपकी उपलब्धियों से प्रसन्न रहेंगे, बशर्ते क्रोध और अधीरता पर नियंत्रण रखें. काम की व्यस्तता के बीच पर्याप्त नींद लें ताकि तनाव न बढ़े. प्रेम संबंधों में पुरानी गलतफहमियां समाप्त होंगी. आपका लकी अंक 9 और शुभ रंग लाल है. भगवान विष्णु को पीले फूल अर्पित करें.
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कन्या राशि वालों की व्यवस्थित सोच और कार्यकुशलता आज कार्यक्षेत्र के अधूरे प्रोजेक्ट्स को समय पर पूरा कराने में मददगार साबित होगी. व्यापारियों के लिए पुराने बही-खाते और हिसाब-किताब की समीक्षा आगे की नई रणनीति बनाने में लाभ देगी. बचत की योजना बनाने और गैर-ज़रूरी खर्चों की छंटनी के लिए दिन अनुकूल है; किसी नए निवेश से पहले लाभ-हानि दोनों का आकलन कर लें. परिवार का सहयोग मिलेगा, लेकिन हर काम में अत्यधिक परफेक्शन खोजने के चक्कर में अपनों की छोटी गलतियों पर नुक्ताचीनी न करें. थकान और बेचैनी से बचने के लिए भोजन समय पर लें और टहलें. जीवनसाथी की कोशिशों की सराहना करने से संबंध मधुर रहेंगे. आपका लकी अंक 5 और शुभ रंग हरा है. गाय को हरी घास खिलाएं.
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तुला राशि के जातकों को टीमवर्क और सहकर्मियों के सहयोग से कार्यक्षेत्र में बेहतरीन परिणाम हासिल होंगे. व्यापारियों को नए ग्राहक और सहयोगी मिलने के योग हैं, हालांकि महत्वपूर्ण बातचीत में केवल तथ्यों के आधार पर अपनी बात रखें. रियल एस्टेट और पुराने आर्थिक मामलों पर बातचीत आगे बढ़ सकती है; खरीदारी के दौरान कीमत और गुणवत्ता की तुलना जरूर करें और दिखावे से बचें. परिवार में किसी सुखद चर्चा से प्रसन्नता रहेगी, लेकिन दूसरों को खुश रखने के चक्कर में अपनी प्राथमिकताओं की अनदेखी न करें. स्क्रीन के सामने ज्यादा रहने से आंखों में थकान हो सकती है, बीच-बीच में आराम लें. दांपत्य जीवन में आपसी समझ और सम्मान गहराएगा. आपका लकी अंक 6 और शुभ रंग गुलाबी है. मां लक्ष्मी को खीर का भोग लगाएं.
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वृश्चिक राशि वालों की लगन और एकाग्रता आज कार्यक्षेत्र की किसी जटिल जिम्मेदारी को सफलतापूर्वक पूरा कराएगी. व्यापारियों को साझेदारी से जुड़े फैसले पूरी पड़ताल के बाद लेने चाहिए और नियम-शर्तें पहले ही स्पष्ट रखनी चाहिए. पुराने भुगतानों को लेकर बातचीत आगे बढ़ेगी, लेकिन बिना प्रमाण किसी पर भरोसा न करें और अचानक आने वाले खर्चों के लिए बजट संभालकर चलें. घर में बातचीत के दौरान कठोर शब्दों के प्रयोग से बचें; मन की चिंताओं को परिवार के अनुभवी सदस्यों से साझा करने से समाधान निकलेगा. तनाव कम करने हेतु काम को टुकड़ों में बांटें और पर्याप्त नींद लें. प्रेम संबंधों में शक से बचें और खुला संवाद रखें. आपका लकी अंक 3 और शुभ रंग गहरा लाल है. हनुमान चालीसा का पाठ करें.
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धनु राशि के जातकों की मेहनत और कार्यशैली आज कार्यक्षेत्र में रंग लाएगी. वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलेगा और बैंकिंग, वित्त व प्रॉपर्टी से जुड़े लोगों के लिए दिन विशेष रूप से लाभदायक रहेगा. रुका हुआ धन वापस मिलने और प्रॉपर्टी सौदों से लाभ के मजबूत योग हैं, हालांकि किसी के उकसावे में आकर निवेश न करें और संपत्ति के कागजात ध्यान से जांचें. परिवार के किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह महत्वपूर्ण निर्णय में मार्गदर्शक बनेगी; संपत्ति के मामलों पर मिल-बैठकर चर्चा करें. ज्यादा तला-भुना खाने से बचें और नियमित सैर करें ताकि पाचन दुरुस्त रहे. जीवनसाथी के साथ भविष्य की योजनाओं पर सकारात्मक बातचीत होगी. आपका लकी अंक 6 और शुभ रंग सफेद है. जरूरतमंदों को अन्न दान करें.
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मकर राशि के जातकों की प्रभावशाली संवाद शैली आज इंटरव्यू, बैठकों और प्रेजेंटेशन में बड़ा लाभ दिलाएगी. लेखन, मीडिया, शिक्षा और संचार से जुड़े लोगों के लिए दिन खास रहेगा और कारोबारियों को नए क्लाइंट्स मिल सकते हैं; एक समय में एक ही कार्य पर ध्यान दें. नियमित आमदनी बनी रहेगी, लेकिन मित्रों के साथ लेन-देन में शर्तें स्पष्ट रखें और अंधविश्वास से बचें ताकि बजट न बिगड़े. घर के सदस्यों से खुलकर बातचीत करने से पुरानी गलतफहमियां दूर होंगी, बशर्ते वाणी पर पूरा संयम रखें. मानसिक व्यस्तता के चलते होने वाली थकान से बचने हेतु दिनचर्या में वॉक शामिल करें और हल्का भोजन लें. लव लाइफ में खुला संवाद भावनात्मक दूरी मिटाएगा. आपका लकी अंक 5 और शुभ रंग हरा है. गाय को हरा चारा खिलाएं.
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कुंभ राशि वालों की नई सोच और तकनीकी कार्यशैली कार्यक्षेत्र में बड़ा सुधार लाएगी. सहकर्मियों से मिले उपयोगी सुझाव करियर की दिशा तय करने में मदद करेंगे; व्यापारियों को नई योजनाएं लागू करने से पहले उनकी व्यावहारिकता जांच लेनी चाहिए. ऑनलाइन खरीदारी और छोटे-छोटे खर्चों पर नियंत्रण रखें; किसी पुराने निवेश की समीक्षा कर सकते हैं, लेकिन जल्दबाजी में पूंजी निकालने या लगाने से बचें. परिवार में जरूरत से ज्यादा सोचने के कारण फैसलों में देरी से बचें और अपनों से खुलकर बात करें. देर रात तक जागने की आदत छोड़ें और मानसिक ताजगी के लिए ध्यान अपनाएं. प्रेम संबंधों में दोस्ताना व्यवहार और खुलापन नजदीकियां बढ़ाएगा. आपका लकी अंक 4 और शुभ रंग आसमानी नीला है. जरूरतमंद को अन्न दान करें.
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मीन राशि के रचनात्मक, कला और सेवा क्षेत्र से जुड़े जातकों के नए विचार आज कार्यक्षेत्र में सकारात्मक प्रगति दिलाएंगे. सहकर्मियों के साथ बेहतर तालमेल बनाकर चलें और व्यापारियों को ग्राहकों की जरूरतों के अनुसार फैसले लेने चाहिए. आर्थिक मामलों में व्यावहारिक रुख अपनाएं; भावनाओं में बहकर किसी को बड़ी रकम उधार न दें और बचत के लिए नियमित राशि अलग रखें. परिवार का सहयोग उलझे मामलों को सुलझाएगा, लेकिन दूसरों की समस्याओं का अत्यधिक मानसिक बोझ अपने ऊपर लेने से बचें. भावनात्मक तनाव से बचने हेतु पर्याप्त नींद लें और हल्का व्यायाम करें. दांपत्य जीवन में एक-दूसरे की जरूरतों को समझने से रिश्ते प्रगाढ़ होंगे. आपका लकी अंक 7 और शुभ रंग समुद्री हरा है. भगवान विष्णु की आरती करें.