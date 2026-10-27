आज का राशिफल 27 अक्टूबर 2026: मंगलवार को हनुमान जी की कृपा से  धनु-वृषभ को बड़ा आर्थिक लाभ, मकर के व्यापार में उछाल

मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन कार्यक्षेत्र में अपनी कार्यक्षमता और नेतृत्व कौशल का लोहा मनवाने का रहेगा. नौकरी में नए अवसर और नई जिम्मेदारियां मिलने के मजबूत योग हैं, हालांकि किसी भी नए प्रस्ताव को स्वीकार करने से पहले उसकी बारीकी से जांच कर लें. पुराने निवेश से धन लाभ के संकेत हैं, लेकिन अत्यधिक उत्साह में आकर फिजूलखर्ची से बचें और भविष्य के लिए बजट का पालन करें. परिवार में जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा, बशर्ते किसी की बात पर तुरंत भड़कने के बजाय स्थिति को शांति से समझें. काम की अधिकता के चलते होने वाली थकान को दूर करने के लिए पर्याप्त नींद और प्राणायाम अपनाएं. प्रेम संबंधों में बातचीत से गलतफहमियां दूर होंगी. आपका लकी अंक 1 और शुभ रंग गहरा लाल है. हनुमान जी को सिंदूर अर्पित करें.