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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj Ka Meen Rashifal 28 October 2026: तीसरे भाव में चंद्रमा का शुभ प्रभाव, रुके हुए काम पूरे होंगे और बिजनेस में मिलेगा बड़ा मुनाफा

Aaj Ka Meen Rashifal 28 October 2026: तीसरे भाव में चंद्रमा का शुभ प्रभाव, रुके हुए काम पूरे होंगे और बिजनेस में मिलेगा बड़ा मुनाफा

Aaj Ka Meen Rashifal 28 October 2026: सर्वार्थ सिद्धि योग से नौकरीपेशा लोगों को मिलेंगे तरक्की के मौके. सीनियर का सहयोग और पारिवारिक शांति, जानें शुभ अंक व रंग.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Anima Shukla |  Updated at : 28 Oct 2026 03:55 AM (IST)
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Aaj Ka Meen Rashifal 28 October 2026: ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार, चंद्रमा के चौथे भाव यानी चतुर्थ भाव (माता, सुख, मानसिक शांति, घरेलू वातावरण व भावनात्मक स्थिरता स्थान) में होने से आपको भावनात्मक तनाव से जूझना पड़ सकता है; मन विचलित रह सकता है और परिवार के सदस्यों की शिकायतों का सामना करना पड़ सकता है.

आज का पंचांग और ग्रह गोचर (Aaj Ka Panchang 28 October 2026)

दिनांक: 28 अक्टूबर 2026, बुधवार

तिथि: आज पूरे दिन कार्तिक कृष्ण पक्ष तृतीया तिथि रहेगी

नक्षत्र: दोपहर 01:26 तक कृतिका नक्षत्र, तत्पश्चात रोहिणी नक्षत्र रहेगा

शुभ योग: वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, पारिजात योग, बुधादित्य योग, सर्वार्थ सिद्धि योग और वरियान योग (मेष, कर्क, तुला, मकर राशि के लिए मालव्य योग)

चंद्र गोचर: चंद्रमा पूरे दिन वृषभ राशि (आपकी राशि से चतुर्थ भाव) में संचरण करेंगे

शुभ मुहूर्त (चौघड़िया):

सुबह काल: सुबह 07:00 से 09:00 बजे तक (लाभ-अमृत का चौघड़िया)

शाम काल: शाम 05:15 से 06:15 बजे तक (लाभ का चौघड़िया)

अशुभ समय (राहुकाल): दोपहर 12:00 से 01:30 बजे तक राहुकाल रहेगा (इस दौरान नए कार्यों और बड़े फैसलों से बचें)

शुभ यात्रा दिशा: उत्तर दिशा

बिजनेस और वित्तीय प्रबंधन (Business & Finance)
तृतीय चंद्रमा से सकारात्मक बदलाव, बिक्री पर दें ध्यान: तीसरे (3rd) भाव में चंद्रमा के संचरण से जीवन और व्यापार में बड़े व स्थाई सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे. ग्रहों की अनुकूलता के चलते कारोबार में अप्रत्याशित तरक्की हो सकती है और कोई बड़ी खुशखबरी मिल सकती है. अच्छा मुनाफा कमाने के लिए अपनी बिक्री (Sales) बढ़ाने पर विशेष ध्यान दें; दूरदराज के क्षेत्रों या बाहरी संपर्कों से जुड़े कार्यों में बेहतरीन सफलता हासिल होगी.

कर्मचारियों से बेहतर तालमेल: आप अपने प्रतिष्ठान या व्यावसायिक संस्थान में कार्यरत कर्मचारियों और सहयोगियों के साथ मधुर व्यवहार बनाए रखने में सफल होंगे, जिससे उनकी कार्यक्षमता बढ़ेगी और टीम का जुड़ाव आपके साथ बेहद मजबूत रहेगा.

करियर और नौकरी (Career & Job)
शुभ योगों से दूर होंगी रुकावटें, तरक्की के अवसर: वरियान और सर्वार्थ सिद्धि योग के शुभ प्रभाव से कार्यक्षेत्र में लंबे समय से आ रही अड़चनें और बाधाएं आज दूर होंगी. नौकरीपेशा लोगों को करियर में आगे बढ़ने और पदोन्नति के बेहतरीन मौके मिल सकते हैं.

सीनियर की गाइडलाइन और संयम से सफलता: ऑफिस में उच्चाधिकारियों (Seniors) के मार्गदर्शन और दिशा-निर्देशों में काम करते हुए आप अपने सभी दायित्वों को समय पर पूरा करेंगे. कार्यस्थल पर संयम बनाए रखें; किसी अच्छी खबर के मिलने से मन पूरे दिन प्रफुल्लित रहेगा.

लव, फैमिली, छात्र-खिलाड़ी व स्वास्थ्य (Family, Students & Health)
दांपत्य में बहस से बचें, माता-पिता का संबल: वैवाहिक जीवन में शांति बनाए रखने के लिए जीवनसाथी (Life Partner) के साथ किसी भी व्यर्थ मुद्दे पर बहस करने से पूरी तरह बचें. परिवार में माता-पिता की आप पर अटूट आशा और विश्वास आपके आत्मविश्वास को कई गुना बढ़ा देगा.

विद्यार्थी परीक्षा की तैयारियों में रहेंगे मग्न: सामान्य और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थी (Competitive & General Students) पूरी एकाग्रता के साथ अपनी पढ़ाई और एग्जाम की तैयारियों में व्यस्त रहेंगे, जिससे परिणाम सकारात्मक आने की उम्मीद है.

स्वास्थ्य व पराक्रम: तृतीय भाव का चंद्रमा आपके साहस, पराक्रम और ऊर्जा के स्तर को बढ़ाएगा. स्वास्थ्य सामान्यतः अच्छा रहेगा, मानसिक रूप से खुद को चुस्त-दुरुस्त और ऊर्जावान महसूस करेंगे.

लकी कलर: नेवी ब्लू (गहरा नीला)

लकी नंबर: 9

अनलकी नंबर: 6

विशेष अचूक उपाय: बुधवार के दिन तृतीय भाव के चंद्रमा की शुभता बढ़ाने तथा पराक्रम में वृद्धि हेतु प्रातः काल भगवान श्री गणेश को 11 दूर्वा दल और थोड़ा सा हरा धनिया या दूर्वा का पत्ता अर्पित करें. 'ॐ गं गणपतये नमः' मंत्र का 108 बार जाप करें. 

शिवलिंग पर शुद्ध जल में थोड़ा सा कच्चा दूध व सफेद चंदन मिलाकर अभिषेक करें. किसी जरूरतमंद को पीले फल, चने की दाल या भोजन कराएं और गौमाता को हरी घास खिलाएं. इससे कार्यक्षेत्र की रुकावटें समाप्त होंगी, पारिवारिक रिश्ते मधुर बनेंगे और व्यापार में आशातीत लाभ मिलेगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 28 Oct 2026 03:55 AM (IST)
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