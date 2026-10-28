आज का राशिफल 28 अक्टूबर 2026: बुधवार को गणपति बप्पा की कृपा से सिंह और मकर राशि को नई जिम्मेदारी, जानें किसे मिलेगा प्रमोशन

मिथुन राशि के लेखन, शिक्षा, संचार और व्यापार से जुड़े जातकों के लिए आज का दिन विशेष रूप से फलदायी रहेगा. नए संपर्क आपके करियर को गति देंगे और कार्यक्षेत्र में आपकी स्पष्ट प्रस्तुति अधिकारियों को प्रभावित करेगी. व्यापारियों को पुराने संपर्कों से लाभ मिल सकता है. आय के नए अवसर सामने आएंगे, लेकिन छोटी-छोटी खरीदारी मिलकर बजट बिगाड़ सकती है, इसलिए अनावश्यक खर्चों पर लगाम लगाएं. परिवार में शुभ सूचना मिलने से हर्ष का माहौल रहेगा; किसी की अधूरी बात पर भरोसा करके तुरंत फैसला न लें. मानसिक सक्रियता अधिक रहने से थकान हो सकती है, इसलिए पर्याप्त नींद लें. लव लाइफ में खुलकर बात करने से गलतफहमियां दूर होंगी. आपका लकी अंक 1 और शुभ रंग हल्का नीला है. पीपल के वृक्ष पर जल अर्पित करें.