आज का राशिफल 28 अक्टूबर 2026: बुधवार को गणपति बप्पा की कृपा से सिंह और मकर राशि को नई जिम्मेदारी, जानें किसे मिलेगा प्रमोशन

मेष राशि के जातकों को आज कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारियां मिलने के मजबूत योग हैं, जहां आपकी मेहनत वरिष्ठ अधिकारियों का ध्यान आकर्षित करेगी. नौकरी बदलने की सोच रहे हैं तो सभी विकल्पों की गहन जांच-पड़ताल करके ही कदम बढ़ाएं. व्यापारियों के लिए योजनाबद्ध तरीके से काम करना लाभदायक रहेगा. पुराने निवेश या किसी लंबित भुगतान से धन लाभ के संकेत हैं, लेकिन उत्साह में आकर अनावश्यक खरीदारी से बचें और बचत को प्राथमिकता दें. परिवार में अपनापन रहेगा, बशर्ते किसी की बात पर तुरंत प्रतिक्रिया देने से बचें. ऊर्जावान बने रहने के लिए नियमित व्यायाम और विश्राम लें. प्रेम संबंधों में विश्वास और मधुरता बढ़ेगी. आपका लकी अंक 5 और शुभ रंग टोमैटो रेड है. शिवलिंग पर जल और काले तिल अर्पित करें.
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वृषभ राशि वालों को कार्यक्षेत्र में स्थिरता बनाए रखने के लिए सहकर्मियों के साथ तालमेल बनाकर चलना होगा और अधूरे कामों को समय पर पूरा करना होगा. व्यापारियों को पुराने ग्राहकों से लाभ मिलने की संभावना है; नई योजना लागू करने से पहले उसकी लागत का सही आकलन कर लें. खर्चों में अचानक वृद्धि से बजट प्रभावित हो सकता है, इसलिए किसी आर्थिक समझौते पर बिना पूरी जानकारी हस्ताक्षर न करें और उधारी से बचें. परिवार की जिम्मेदारियां निभाते समय वाणी पर संयम रखें ताकि पुराने विवाद न उभरें. थकान और भारीपन से बचने के लिए खानपान में संतुलन रखें. दांपत्य जीवन में साथी की जरूरतों को समझें. आपका लकी अंक 7 और शुभ रंग ग्रे है. जरूरतमंद को दूध या चावल दान करें.
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मिथुन राशि के लेखन, शिक्षा, संचार और व्यापार से जुड़े जातकों के लिए आज का दिन विशेष रूप से फलदायी रहेगा. नए संपर्क आपके करियर को गति देंगे और कार्यक्षेत्र में आपकी स्पष्ट प्रस्तुति अधिकारियों को प्रभावित करेगी. व्यापारियों को पुराने संपर्कों से लाभ मिल सकता है. आय के नए अवसर सामने आएंगे, लेकिन छोटी-छोटी खरीदारी मिलकर बजट बिगाड़ सकती है, इसलिए अनावश्यक खर्चों पर लगाम लगाएं. परिवार में शुभ सूचना मिलने से हर्ष का माहौल रहेगा; किसी की अधूरी बात पर भरोसा करके तुरंत फैसला न लें. मानसिक सक्रियता अधिक रहने से थकान हो सकती है, इसलिए पर्याप्त नींद लें. लव लाइफ में खुलकर बात करने से गलतफहमियां दूर होंगी. आपका लकी अंक 1 और शुभ रंग हल्का नीला है. पीपल के वृक्ष पर जल अर्पित करें.
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कर्क राशि वालों के लिए आज कार्यक्षेत्र की पुरानी रुकावटें दूर होने से करियर को नई गति मिलेगी. नौकरी में आपकी मेहनत को पहचान मिलेगी और अधिकारियों से बातचीत में सकारात्मक परिणाम मिलेंगे; व्यापारी पुराने सौदों से लाभ कमाएंगे. आर्थिक लाभ के साथ लंबित भुगतान में प्रगति होगी, लेकिन प्राप्त राशि में से कुछ हिस्सा बचत में रखना समझदारी होगी. परिवार का सहयोग और स्नेह बना रहेगा, हालांकि घरेलू मामलों में अत्यधिक हस्तक्षेप और दूसरों की जिम्मेदारियां अपने सिर लेने से बचें. मानसिक शांति के लिए अधिक सोचने की आदत से बचें और हल्का भोजन लें. जीवनसाथी के साथ भावनात्मक जुड़ाव गहरा होगा. आपका लकी अंक 4 और शुभ रंग भूरा है. जरूरतमंद को अन्न या धन दान करें.
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सिंह राशि के जातकों की प्रतिभा आज कार्यक्षेत्र में खुलकर सामने आएगी और कोई महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट या नई जिम्मेदारी मिलने के प्रबल संकेत हैं. सहकर्मियों से विवाद टालें और वरिष्ठों के मार्गदर्शन से आगे बढ़ें; व्यापारी ग्राहक संबंधों को मजबूत बनाएं. मेहनत से कमाई बढ़ाने के अवसर मिलेंगे, लेकिन दिखावे या प्रतिष्ठा के नाम पर फिजूलखर्ची से बचें और बजट तैयार रखें. परिवार में विचारों के मतभेद होने पर संयम व नरमी से बात करें और अपनी योजनाओं को फिलहाल गोपनीय रखें. अत्यधिक व्यस्तता के कारण शारीरिक थकान हो सकती है, इसलिए नियमित नींद और व्यायाम को प्राथमिकता दें. लव लाइफ में उत्साह बना रहेगा. आपका लकी अंक 6 और शुभ रंग नारंगी है. सूर्य देव को जल अर्पित करें.
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कन्या राशि वालों को आज कार्यक्षेत्र में अनुशासन बनाए रखने का पूरा लाभ मिलेगा; पुराने प्रोजेक्ट्स पूरे होने से अधिकारियों का भरोसा बढ़ेगा. व्यापारियों को हिसाब-किताब और कागजातों की बारीकी से जांच करनी चाहिए और जल्दबाजी में कोई दस्तावेज स्वीकार नहीं करना चाहिए. पुराने भुगतान या वित्तीय मामलों को सुलझाने के अवसर मिलेंगे, फिर भी खर्चों की समीक्षा करके बचत का संतुलन बनाए रखें. परिवार के साथ सुखद समय बीतेगा, लेकिन दूसरों की जिम्मेदारियां अपने ऊपर लेने से पहले परिस्थितियों का आकलन कर लें. काम के बीच में आराम की उपेक्षा न करें और प्राणायाम करें. प्रेम संबंधों में साथी की आलोचना करने से बचें. आपका लकी अंक 8 और शुभ रंग हरा है. गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें.
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तुला राशि के जातकों को व्यापार और साझेदारी के मामलों में लाभ के उत्तम अवसर मिलेंगे. नौकरीपेशा लोगों को मीटिंग्स या यात्रा के दौरान कोई प्रभावशाली संपर्क मिल सकता है, जो भविष्य में काम आएगा; किसी भी समझौते से पहले उसकी शर्तों को अच्छी तरह समझ लें. यात्रा, घर या व्यक्तिगत जरूरतों पर अतिरिक्त खर्च हो सकता है, इसलिए बजट का ध्यान रखें और बचत के लिए नियमित राशि अलग रखें. काम की व्यस्तता के चलते परिवार की उपेक्षा न करें, अपनों के साथ संवाद बनाए रखें. लंबे समय तक लगातार बैठने से कमर या गर्दन में दर्द हो सकता है, हल्की स्ट्रेचिंग करें. प्रेम संबंधों में पुरानी गलतफहमियां दूर होंगी. आपका लकी अंक 6 और शुभ रंग सफेद है. मां सरस्वती की आराधना करें.
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वृश्चिक राशि वालों को आज कार्यक्षेत्र में अपनी क्षमता साबित करने का बेहतरीन मौका मिलेगा; जटिल कार्यों को पूरा करने में आपकी एकाग्रता काम आएगी. व्यापारी वर्ग को नए ग्राहकों से बातचीत का अवसर मिलेगा, हालांकि सहकर्मियों के साथ प्रतिस्पर्धा के बजाय सहयोग रखें. आय बढ़ाने के नए विकल्प मिलेंगे और पुराने बकाए को लेकर बातचीत आगे बढ़ेगी, लेकिन बिना जोखिम समझे नया निवेश न करें. परिवार में आपसी भरोसा बनाए रखें और किसी के व्यवहार पर बेवजह शक करने से बचें; घर की गोपनीय बातें बाहर साझा न करें. मानसिक तनाव से बचने के लिए काम के बीच विश्राम लें और नींद पूरी करें. लव लाइफ में साथी की बातें ध्यान से सुनें. आपका लकी अंक 9 और शुभ रंग लाल है. हनुमान चालीसा का पाठ करें.
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धनु राशि के जातकों को शिक्षा, प्रशिक्षण और सलाहकारी कार्यों में विशेष लाभ मिलेगा. नौकरी में नए प्रोजेक्ट या अतिरिक्त जिम्मेदारियों पर चर्चा होगी; व्यापारियों को पुराने ग्राहकों से संपर्क मजबूत करके योजनाओं को व्यावहारिक धरातल पर आगे बढ़ाना चाहिए. यात्रा और मनोरंजन पर खर्च बढ़ने की संभावना है, इसलिए समय और धन दोनों का सही हिसाब रखें और बजट बनाकर चलें. परिवार के अनुभवी सदस्यों की सलाह महत्वपूर्ण साबित होगी; दूसरों की बातें सुनकर अंतिम निर्णय स्वयं सोच-समझकर लें. दिनभर की सक्रियता के बाद शाम को थकान हो सकती है, खानपान का ध्यान रखें. जीवनसाथी के साथ भविष्य की योजनाओं पर सकारात्मक बातचीत होगी. आपका लकी अंक 3 और शुभ रंग नारंगी है. जरूरतमंद को चने की दाल दान करें.
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मकर राशि वालों का अनुशासन और मेहनत आज कार्यक्षेत्र में स्थिरता और प्रगति दिलाएगी. लंबित प्रोजेक्ट्स पूरे होने से वरिष्ठों का भरोसा मजबूत होगा; व्यापारियों को अपने उत्पादों व सेवाओं की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देना चाहिए. बजट की समीक्षा करने और छिपे हुए अनावश्यक खर्चों को कम करने के लिए दिन अनुकूल है; लंबी अवधि की बचत योजनाओं पर ध्यान दें. परिवार के वरिष्ठों की सलाह घरेलू उलझनों को सुलझाएगी; हर जिम्मेदारी अकेले उठाने के बजाय अपनों का सहयोग लें. लगातार काम करने से शारीरिक थकान हो सकती है, इसलिए काम के बीच छोटे ब्रेक लें. व्यस्तता के बावजूद जीवनसाथी के लिए समय निकालें. आपका लकी अंक 7 और शुभ रंग क्रीम है. शनि मंत्र 'ॐ शं शनैश्चराय नमः' का जाप करें.
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कुंभ राशि वालों की लीक से हटकर सोचने की क्षमता और नए विचार आज कार्यक्षेत्र में विशेष लाभ दिलाएंगे. टीम के साथ मिलकर काम करने से लंबित प्रोजेक्ट्स समय पर पूरे होंगे; व्यापारी नेटवर्किंग के जरिए नए अवसर तलाशेंगे. पुराने संपर्क या भुगतान से धन लाभ होने की संभावना है, लेकिन मित्रों के साथ लेन-देन में पूरी स्पष्टता रखें और किसी के कहने पर अंधाधुंध निवेश न करें. घर में मित्रवत माहौल रहेगा, हालांकि एक साथ कई जिम्मेदारियां लेने के बजाय प्राथमिकताओं की सूची बनाएं. स्क्रीन के सामने ज्यादा समय बिताने से बचें ताकि मानसिक थकान न बढ़े. प्रेम जीवन में मित्रता और खुलापन रिश्ते को मजबूत बनाएगा. आपका लकी अंक 1 और शुभ रंग लैवेंडर है. किसी जरूरतमंद को भोजन कराएं.
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मीन राशि के रचनात्मक, कला और जनसंपर्क से जुड़े जातकों की प्रतिभा आज खुलकर सामने आएगी. नौकरी में पुरानी रुकावटें दूर होंगी और व्यापारियों को नए प्रस्तावों पर व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए; किसी भी बात की वास्तविकता जांचे बिना हामी न भरें. धन लाभ के अवसर बनेंगे, साथ ही संतान या परिवार से जुड़े कुछ जरूरी खर्च भी सामने आ सकते हैं, इसलिए संतुलन बनाकर चलें. संतान की प्रगति से घर में उत्सव जैसा माहौल रहेगा; दूसरों की समस्याओं को लेकर अत्यधिक चिंतित होने से बचें. भावनात्मक उतार-चढ़ाव से मानसिक थकान हो सकती है, ध्यान लगाएं. दांपत्य जीवन में एक-दूसरे की बात सुनने से भरोसा गहराएगा. आपका लकी अंक 5 और शुभ रंग समुद्री हरा है. शिवलिंग पर जल और कच्चा दूध अर्पित करें.