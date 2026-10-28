Aaj Ka Rashifal 28 October 2026: बुधवार को पुराने बकाये की बातचीत मेष राशि वालों के लिए अहम रह सकती है. कर्क को आय और संपर्कों से उम्मीद होगी, जबकि सिंह को कामकाज में अपनी जिम्मेदारियों पर ध्यान देना होगा.

मिथुन को खर्च और तुला को साझा पैसों के मामले में सावधानी रखनी चाहिए. वृषभ में चंद्रमा के गोचर को जन्म की चंद्र राशि से देखकर पढ़ें, अपना आज का राशिफल-

मेष राशि: 28 अक्टूबर 2026 (बुधवार)

जुबान की मिठास और नफे-नुकसान की समझ आज अटके हुए बकाए की रिकवरी आसान बनाएगी, लेकिन अभिजीत मुहूर्त न होने से किसी भी नए प्रयोग में जल्दबाजी भारी पड़ सकती है. पंचांग के अनुसार कार्तिक कृष्ण तृतीया तिथि रात 08:38 (20:38:31) बजे तक प्रभावी रहेगी. चंद्रमा पूरे दिन आपकी राशि से दूसरे यानी धन, वाणी और संचित कोष के भाव (वृषभ राशि) में उच्च का होकर संचरण करेगा. सुबह 08:56 (08:56:41) बजे तक कृतिका के बाद रोहिणी नक्षत्र का असर रहेगा और रात 11:10 (23:10:16) बजे तक वरियान योग सक्रिय रहेगा. दूसरे भाव में उच्च के चंद्रमा की यह स्थिति सीधे तौर पर आपकी वित्तीय साख और बैंक बैलेंस को मजबूती देने की जमीन तैयार कर रही है.

कारोबार और आजीविका (Business & Career)

बैंकिंग, फिनटेक, रिटेल, खाद्य सामग्री, आभूषण और पारिवारिक फर्मों से जुड़े कारोबारियों के लिए बाजार में पैठ बढ़ाने का दिन है. उच्च का चंद्रमा पुराने संपर्कों से रिपीट ऑर्डर्स दिलवाएगा और नए क्लाइंट्स के साथ टेबल टॉक में आपका दबदबा बनाए रखेगा. नौकरीपेशा लोगों को दफ्तर में वित्तीय ऑडिट, बजटिंग और प्रेजेंटेशन में अपनी तार्किक बातचीत का सीधा लाभ मिलेगा. सहकर्मियों के साथ समन्वय बनाए रखें, लेकिन किसी भी संवेदनशील चर्चा में अपनी राय पूरी तरह नपी-तुली ही रखें.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)

आर्थिक मोर्चे पर आज का दिन पिछली उधारी की वसूली और सुरक्षित परिसंपत्तियों को मजबूत करने का है. पुराने निवेश या व्यावसायिक सौदों से रुका हुआ मार्जिन खाते में आ सकता है. पंचांग के अनुसार आज अभिजीत मुहूर्त उपलब्ध नहीं है. इसलिए अनुबंधों पर हस्ताक्षर या नए पूंजी आवंटन में पूरी सावधानी रखें. दोपहर 12:25 से 01:39 (12:25:45 से 13:39:47) बजे तक राहुकाल का पहरा रहेगा. इस समयावधि में बिना जांचे-परखे किए गए ऑनलाइन ट्रांसफर या मौखिक उधारी सीधा नुकसान करा सकती है. नकद प्रवाह को संतुलित रखना ही समझदारी होगी.

पारिवारिक जीवन व संबंध (Love & Family)

घर-परिवार में आत्मीयता रहेगी और किसी जरूरी घरेलू मसले पर परिजनों की आम सहमति बनेगी. बुधवार और तृतीया का संयोग पारिवारिक दायित्वों को निपटाने में सहायक रहेगा. जीवनसाथी घरेलू बजट और प्राथमिकताओं को व्यवस्थित करने में पूरी परिपक्वता दिखाएगा. प्रेम संबंधों में किसी भी तरह के दिखावे से बचें और भविष्य की योजनाओं पर सीधी बात करें. शाम को घर के वरिष्ठों के साथ बैठकर सात्विक भोजन करने से मानसिक सुकून मिलेगा.

युवा और प्रतियोगी छात्र (Youth & Competitions)

कॉमर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, बैंकिंग और न्यायिक सेवाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए आज का दिन आंकड़ों और केस स्टडीज को गहराई से दोहराने का है. दूसरे भाव का उच्च चंद्रमा बौद्धिक पकड़ और याददाश्त को धार देगा. सोशल मीडिया और अनौपचारिक गपशप से समय बचाकर मॉक टेस्ट पर फोकस करें. निरंतर अभ्यास से आत्मविश्वास में अपेक्षित सुधार दिखेगा.

सेहत (Health & Wellness)

शारीरिक ऊर्जा का स्तर सामान्य से बेहतर रहेगा, लेकिन खान-पान की लापरवाही से गले में खराश, टॉन्सिल्स या कफ की शिकायत हो सकती है. बदलते मौसम के मिजाज को देखते हुए ठंडे पेय और तैलीय भोजन से दूरी बनाकर रखें. दिनभर में पर्याप्त मात्रा में सादा या हल्का गुनगुना पानी लें ताकि गला और पाचन दोनों दुरुस्त रहें. शाम के समय खुली हवा में टहलें और नींद का चक्र न बिगड़ने दें.

उपाय

बुधवार के दिन भगवान गणेश को 11 दूर्वा की गांठें और गुड़ का भोग अर्पित करें. 'ॐ गं गणपतये नमः' अथवा 'ॐ ब्रां ब्रीं ब्रौं सः बुधाय नमः' मंत्र का 11 बार शांत मन से जप करें. किसी जरूरतमंद को हरी सब्जियां या गाय को हरी घास खिलाएं. इससे वरियान योग का पूर्ण शुभ फल मिलेगा तथा वाणी और संचित धन में लगातार वृद्धि होगी.

वृषभ राशि: 28 अक्टूबर 2026 (बुधवार)

व्यक्तित्व में निखार और मानसिक स्पष्टता आपके पक्ष में माहौल बनाएगी, लेकिन पंचांग में अभिजीत मुहूर्त का अभाव होने से किसी भी आक्रामक विस्तार में पूरी सतर्कता बरतें. पंचांग के अनुसार कार्तिक कृष्ण तृतीया तिथि रात 08:38 (20:38:31) बजे तक प्रभावी रहेगी. चंद्रमा पूरे दिन आपकी ही राशि यानी प्रथम (लग्न) भाव में उच्च अवस्था में संचरण करेगा. सुबह 08:56 (08:56:41) बजे तक सूर्य के कृतिका नक्षत्र के बाद चंद्रमा का अपना रोहिणी नक्षत्र सक्रिय हो जाएगा और रात 11:10 (23:10:16) बजे तक वरियान योग बना रहेगा. लग्न में उच्च के चंद्रमा का गोचर आपके आत्मबल, आकर्षण और निर्णय क्षमता को नई ऊंचाई देगा.

कारोबार और आजीविका (Business & Career)

लग्जरी उत्पाद, फैशन, इंटीरियर, कॉस्मेटिक्स, आर्किटेक्चर, कंसल्टेंसी और जनसंपर्क से जुड़े कारोबारियों के लिए बाजार में साख भुनाने का दिन है. लग्न का उच्च चंद्रमा क्लाइंट मीटिंग्स और प्रेजेंटेशन में आपकी तार्किक पकड़ को मजबूत रखेगा, जिससे नए सौदों पर सहमति बनाना आसान होगा. नौकरीपेशा लोगों को दफ्तर में प्रबंधन के सामने अपनी बात खुलकर रखने का मौका मिलेगा और आपके पुराने प्रदर्शन को पहचान मिलेगी. सहकर्मियों से काम लेते समय अपने अधिकार और विनम्रता में संतुलन बनाए रखें.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)

आर्थिक मामलों में दिन अपनी निजी ब्रांडिंग, स्वास्थ्य और सुरक्षित वित्तीय योजनाओं को मजबूत करने का है. आज के पंचांग के अनुसार अभिजीत मुहूर्त उपलब्ध नहीं है. इसलिए नए निवेश, शेयर बाजार के आक्रामक दांव या बड़े अनुबंधों पर हस्ताक्षर करने से पहले कानूनी और वित्तीय बारीकियों को अच्छी तरह जांच लें. दोपहर 12:25 से 01:39 (12:25:45 से 13:39:47) बजे तक राहुकाल प्रभावी रहेगा. इस दौरान किसी को भी मौखिक भरोसे पर बड़ी रकम उधार देने या जल्दबाजी में ऑनलाइन खरीदारी करने से पूरी तरह बचें. अपनी संचित पूंजी को स्थिर रखें.

पारिवारिक जीवन व संबंध (Love & Family)

घर का वातावरण सौहार्दपूर्ण, गरिमामय और शांत बना रहेगा. बुधवार और तृतीया तिथि का मेल जीवनसाथी के साथ सामंजस्य को और गहरा करेगा. जीवनसाथी घरेलू जिम्मेदारियों और भविष्य की योजनाओं को व्यवस्थित करने में पूरी परिपक्वता से साथ देगा. प्रेम संबंधों में आकर्षण और भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा, लेकिन किसी भी बात को लेकर जिद करने से बचें. शाम को परिजनों के साथ बैठकर सात्विक भोजन करने से दिनभर की भागदौड़ के बाद गहरा मानसिक संतोष मिलेगा.

युवा और प्रतियोगी छात्र (Youth & Competitions)

डिजाइनिंग, कला, प्रबंधन, प्रशासनिक सेवाओं, बैंकिंग या कानून की पढ़ाई कर रहे छात्रों के लिए आज का दिन एकाग्रता को चरम पर ले जाने का है. लग्न का उच्च चंद्रमा मानसिक भटकाव को दूर करेगा और जटिल विषयों को तेजी से समझने में मदद करेगा. सोशल मीडिया और अनौपचारिक गपशप से दूरी बनाकर मुख्य विषयों के रिवीज़न और मॉक टेस्ट पर टिके रहें. नियमित दिनचर्या बनाए रखने से परीक्षा को लेकर बना डर पूरी तरह समाप्त होगा.

सेहत (Health & Wellness)

शारीरिक ऊर्जा और मानसिक ताजगी का स्तर बहुत शानदार रहेगा, फिर भी कफ की प्रकृति और मौसम के बदलाव को देखते हुए ठंडे पेय, बासी भोजन और अत्यधिक चिकनाई से दूरी रखें. दिनभर में पर्याप्त मात्रा में सादा या गुनगुना पानी पिएं ताकि शरीर में जल तत्व का संतुलन ठीक रहे. शाम के समय आंखों पर स्क्रीन का तनाव कम करने के लिए खुली हवा में हल्का टहलें. हल्का और सुपाच्य भोजन लेने से शरीर में ताजगी बनी रहेगी.

उपाय

बुधवार के दिन भगवान गणेश को 11 या 21 दूर्वा की गांठें और बेसन के लड्डू या गुड़ अर्पित करें. 'ॐ गं गणपतये नमः' अथवा 'ॐ शुं शुक्राय नमः' मंत्र का 11 बार शांत मन से जप करें. किसी जरूरतमंद कन्या या विद्यार्थी को हरी सब्जियां, हरे फल या अध्ययन सामग्री भेंट करें. इससे वरियान योग का पूर्ण शुभ फल मिलेगा तथा व्यक्तित्व, स्वास्थ्य और कार्यक्षेत्र में लगातार उन्नति होगी.

मिथुन राशि: 28 अक्टूबर 2026 (बुधवार)

दूरदराज के संपर्कों और बैक-ऑफिस से लाभ के रास्ते खुलेंगे, लेकिन बारहवें भाव में चंद्रमा की मौजूदगी और अभिजीत मुहूर्त का अभाव होने से अनचाहे खर्चों पर सख्त पहरा रखना होगा. पंचांग के अनुसार कार्तिक कृष्ण तृतीया तिथि रात 08:38 (20:38:31) बजे तक प्रभावी रहेगी. चंद्रमा पूरे दिन आपकी राशि से बारहवें यानी व्यय, विदेश, अस्पताल और एकांत के भाव (वृषभ राशि) में उच्च का होकर गोचर करेगा. सुबह 08:56 (08:56:41) बजे तक कृतिका के बाद रोहिणी नक्षत्र का प्रभाव रहेगा और रात 11:10 (23:10:16) बजे तक वरियान योग सक्रिय रहेगा. बारहवें भाव में उच्च के चंद्रमा की यह स्थिति आयात-निर्यात, बहुराष्ट्रीय कंपनियों और शोध कार्यों के लिए सकारात्मक जमीन तैयार करती है, बशर्ते आप वित्तीय अनुशासन न खोएं.

कारोबार और आजीविका (Business & Career)

आयात-निर्यात, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, फार्मास्यूटिकल्स, विदेशी क्लाइंट्स और लॉजिस्टिक्स से जुड़े कारोबारियों के लिए दिन नए संपर्कों को भुनाने का है. बारहवें भाव का उच्च चंद्रमा अंतरराष्ट्रीय प्रोजेक्ट्स और दूरस्थ बाजारों में आपकी पकड़ मजबूत करेगा. स्थानीय स्तर पर काम कर रहे व्यापारियों को माल की आपूर्ति या नए अनुबंधों के कागजात बेहद सतर्कता से जांचने होंगे. नौकरीपेशा लोगों को दफ्तर में आंतरिक राजनीति या अनौपचारिक गपशप से पूरी तरह दूर रहकर केवल अपने असाइनमेंट्स और डेटा की सुरक्षा पर ध्यान देना चाहिए.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)

आर्थिक मामलों में दिन दोधारी तलवार जैसा साबित हो सकता है; विदेशी स्रोतों या ऑनलाइन प्रोजेक्ट्स से आय तो होगी, लेकिन घरेलू उपकरणों, चिकित्सा या यात्रा पर अनपेक्षित खर्च भी बढ़ सकते हैं. पंचांग के अनुसार आज अभिजीत मुहूर्त उपलब्ध नहीं है. इसलिए बिना सोचे-समझे किए गए बड़े वित्तीय सौदे या पूंजी का आक्रामक आवंटन जोखिम भरा रहेगा. दोपहर 12:25 से 01:39 (12:25:45 से 13:39:47) बजे तक राहुकाल का पहरा रहेगा. इस दौरान किसी को भी उधार देने, जमानत लेने या शेयर बाजार में सट्टेबाजी से पूरी तरह बचना होगा. बजट के अनुसार चलना ही एकमात्र बचाव है.

पारिवारिक जीवन व संबंध (Love & Family)

घर का वातावरण सामान्य और शांत रहेगा, लेकिन मन के किसी कोने में किसी अनजानी चिंता या परिजन के स्वास्थ्य को लेकर बेचैनी रह सकती है. बुधवार और तृतीया तिथि के प्रभाव से शाम के समय जीवनसाथी के साथ बातचीत से मानसिक तनाव काफी हद तक कम होगा. प्रेम संबंधों में किसी भी तीसरे व्यक्ति की बातों पर भरोसा न करें और अपने साथी के साथ सीधा व पारदर्शी संवाद रखें. शाम को परिजनों के साथ बैठकर सात्विक भोजन करने से आत्मिक शांति मिलेगी.

युवा और प्रतियोगी छात्र (Youth & Competitions)

डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, विदेशी भाषा, मेडिकल रिसर्च या उच्च शिक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए आज का दिन एकांत में बैठकर रिवीजन करने का है. बारहवें भाव का उच्च चंद्रमा कल्पनाशीलता और गूढ़ विषयों को गहराई से समझने में मदद करेगा. सोशल मीडिया, मोबाइल नोटिफिकेशन और व्यर्थ की बातचीत से खुद को पूरी तरह अलग रखें. कमजोर विषयों की केस स्टडीज और फॉर्मूलों को लिखकर दोहराने से परीक्षा का भय समाप्त होगा.

सेहत (Health & Wellness)

शारीरिक ऊर्जा ठीक रहेगी, लेकिन ज्यादा स्क्रीन टाइम और काम के तनाव के चलते आंखों में जलन, अनिद्रा या पैरों में हल्की थकावट महसूस हो सकती है. बदलते मौसम के मिजाज को देखते हुए रात के समय ठंडी हवा से बचाव रखें. दिनभर में पर्याप्त मात्रा में सादा या गुनगुना पानी पिएं ताकि शरीर से थकावट दूर हो सके. बहुत अधिक तीखा, तला-भुना और बासी भोजन करने से बचें. शाम को खुली हवा में हल्का टहलें और समय पर सोने का प्रयास करें.

उपाय

बुधवार के दिन भगवान गणेश को 11 दूर्वा की गांठें और हरे मूंग की दाल या मोदक अर्पित करें. 'ॐ बुं बुधाय नमः' अथवा 'ॐ गं गणपतये नमः' मंत्र का 11 बार शांत मन से जप करें. किसी जरूरतमंद व्यक्ति या किन्नर को हरे वस्त्र, हरी चूड़ियां या मौसमी फल का दान करें. इससे वरियान योग का पूर्ण शुभ फल मिलेगा तथा बारहवें भाव के चंद्रमा से होने वाले अनचाहे खर्चों पर लगाम लगेगी.

कर्क राशि: 28 अक्टूबर 2026 (बुधवार)

ग्यारहवें भाव में चंद्रमा की उच्च स्थिति आय और संपर्कों से बंपर लाभ की जमीन तैयार कर रही है, लेकिन पंचांग में अभिजीत मुहूर्त का अभाव होने से अति-उत्साह में बिना सोचे-समझे विस्तार करने से बचें. पंचांग के अनुसार कार्तिक कृष्ण तृतीया तिथि रात 08:38 (20:38:31) बजे तक प्रभावी रहेगी. आपकी राशि के स्वामी चंद्रमा पूरे दिन ग्यारहवें यानी आय, लाभ, उपलब्धि और बड़े भाई-बहनों के भाव (वृषभ राशि) में उच्च अवस्था में संचरण करेंगे. सुबह 08:56 (08:56:41) बजे तक कृतिका के बाद रोहिणी नक्षत्र सक्रिय रहेगा और रात 11:10 (23:10:16) बजे तक वरियान योग बना रहेगा. ग्यारहवें भाव में उच्च के राशि स्वामी का गोचर आपके लंबे समय से अटके प्रोजेक्ट्स को पूरा करने और नकद आमदनी को रफ्तार देने के लिए बेहद सकारात्मक है.

कारोबार और आजीविका (Business & Career)

थोक व्यापार, सरकारी आपूर्ति, कमर्शियल डीलिंग, नेटवर्किंग, लिक्विड प्रोडक्ट्स और कंसल्टेंसी से जुड़े कारोबारियों के लिए आज का दिन बड़े ऑर्डर्स भुनाने का है. ग्यारहवें भाव का उच्च चंद्रमा बाजार में आपकी साख बढ़ाएगा और कॉर्पोरेट क्लाइंट्स के साथ रुकी हुई बातचीत को आगे बढ़ाएगा. नौकरीपेशा लोगों को दफ्तर में प्रबंधन और उच्चाधिकारियों का सीधा समर्थन मिलेगा. सहकर्मियों के सहयोग से टीम प्रोजेक्ट्स समय से पहले पूरे होंगे, जिससे पद-प्रतिष्ठा में इजाफा होने के स्पष्ट संकेत हैं.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)

आर्थिक मोर्चे पर आज का दिन पिछली मेहनत के ठोस वित्तीय नतीजों और पुराने बकाए की वसूली का है. किसी पुराने प्रोजेक्ट, कमीशन या साइड बिजनेस से रुका हुआ मुनाफा खाते में आ सकता है. आज के पंचांग के अनुसार अभिजीत मुहूर्त उपलब्ध नहीं है. इसलिए आक्रामक पूंजी आवंटन या किसी भी नए जोखिम भरे सौदे में जल्दबाजी न दिखाएं. दोपहर 12:25 से 01:39 (12:25:45 से 13:39:47) बजे तक राहुकाल प्रभावी रहेगा. इस दौरान किसी को भी मौखिक भरोसे पर बड़ी उधारी देने या बिना जांचे ऑनलाइन भुगतान करने से पूरी तरह बचना होगा. संचित पूंजी में निरंतर मजबूती आएगी.

पारिवारिक जीवन व संबंध (Love & Family)

घर का माहौल उत्साहजनक, सहयोगी और आत्मीय रहेगा. बुधवार और तृतीया तिथि का मेल परिवार के वरिष्ठों और बड़े भाई-बहनों के साथ संबंधों को प्रगाढ़ बनाएगा. जीवनसाथी घरेलू जिम्मेदारियों और बजट प्रबंधन में परिपक्वता से साथ देगा. प्रेम संबंधों में आपसी विश्वास, समझ और निकटता बढ़ेगी. शाम के समय परिजनों के साथ बैठकर सात्विक भोजन करने से दिनभर की मानसिक भागदौड़ के बाद गहरा संतोष मिलेगा.

युवा और प्रतियोगी छात्र (Youth & Competitions)

प्रशासनिक सेवाओं, बैंकिंग, डेटा एनालिसिस, उच्च शिक्षा या तकनीकी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए आज का दिन अपने लक्ष्यों पर सटीक प्रहार करने का है. ग्यारहवें भाव का उच्च चंद्रमा बौद्धिक क्षमता और तार्किक दृष्टिकोण को धार देगा. सोशल मीडिया और ग्रुप चैट्स में समय बर्बाद करने के बजाय मॉक टेस्ट और समसामयिक विषयों के रिवीजन पर जोर दें. निरंतर अभ्यास से आत्मविश्वास में बड़ा उछाल दिखेगा.

सेहत (Health & Wellness)

शारीरिक ऊर्जा और मानसिक उत्साह का स्तर बेहतरीन बना रहेगा, फिर भी कफ की प्रकृति और मौसम के बदलाव को देखते हुए ठंडी तासीर वाले खाद्य पदार्थों से दूरी रखें. दिनभर में पर्याप्त मात्रा में सादा या हल्का गुनगुना पानी पिएं ताकि शरीर में जल तत्व का संतुलन ठीक रहे. शाम के समय अत्यधिक स्क्रीन वर्क से आंखों में हल्का तनाव आ सकता है, इसलिए खुली हवा में टहलें. हल्का और सुपाच्य भोजन लेने से ताजगी बनी रहेगी.

उपाय

बुधवार के दिन भगवान गणेश को 11 दूर्वा की गांठें और मोदक या हरे फल अर्पित करें. 'ॐ सोमाय नमः' अथवा 'ॐ गं गणपतये नमः' मंत्र का 11 बार शांत मन से जप करें. किसी जरूरतमंद व्यक्ति या गाय को हरी घास या हरी पत्तेदार सब्जियां खिलाएं. इससे वरियान योग का पूर्ण शुभ फल मिलेगा तथा आय के स्रोतों और मान-सम्मान में लगातार वृद्धि होगी.

सिंह राशि: 28 अक्टूबर 2026 (बुधवार)

दसवें भाव में उच्च के चंद्रमा की मौजूदगी आपके रुतबे और पेशेवर फैसलों को धार देगी, लेकिन पंचांग में अभिजीत मुहूर्त का अभाव होने से सरकारी या कॉर्पोरेट डीलिंग में किसी भी कागजी चूक से बचें. पंचांग के अनुसार कार्तिक कृष्ण तृतीया तिथि रात 08:38 (20:38:31) बजे तक प्रभावी रहेगी. चंद्रमा पूरे दिन आपकी राशि से दसवें यानी कर्म, आजीविका, प्रतिष्ठा और अधिकार के भाव (वृषभ राशि) में उच्च अवस्था में संचरण करेगा. सुबह 08:56 (08:56:41) बजे तक सूर्य के कृतिका नक्षत्र के बाद चंद्रमा का रोहिणी नक्षत्र सक्रिय रहेगा और रात 11:10 (23:10:16) बजे तक वरियान योग बना रहेगा. दसवें भाव में उच्च के चंद्रमा का गोचर आपके कार्यक्षेत्र में निर्णय लेने की गति को तेज करने और नई जिम्मेदारियों को साधने के लिए बेहद अनुकूल है.

कारोबार और आजीविका (Business & Career)

रियल एस्टेट, सरकारी टेंडर, निर्माण, ऑटोमोबाइल, प्रशासनिक कंसल्टेंसी और कॉर्पोरेट लीडरशिप से जुड़े कारोबारियों के लिए बाजार में साख भुनाने का दिन है. दसवें भाव का उच्च चंद्रमा उच्चाधिकारियों और बड़े क्लाइंट्स के साथ बैठकों में आपका प्रभाव बढ़ाएगा. नौकरीपेशा लोगों को दफ्तर में वरिष्ठ अधिकारियों की सीधी सराहना मिलेगी और किसी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट का नेतृत्व सौंपा जा सकता है. सहकर्मियों से काम लेते समय अपने अधिकारों का संतुलित इस्तेमाल करें और अनावश्यक निर्देश देने से बचें.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)

आर्थिक मामलों में दिन प्रतिष्ठा के साथ-साथ कार्यक्षेत्र से नकद लाभ को मजबूत करने का है. सरकारी मामलों या किसी बड़ी कमर्शियल डील से रुका हुआ भुगतान खाते में आ सकता है. आज के पंचांग के अनुसार अभिजीत मुहूर्त उपलब्ध नहीं है. इसलिए आक्रामक विस्तार या किसी भी नए वित्तीय समझौते पर हस्ताक्षर करने से पहले दस्तावेजों की गहराई से जांच कर लें. दोपहर 12:25 से 01:39 (12:25:45 से 13:39:47) बजे तक राहुकाल का पहरा रहेगा. इस दौरान किसी को भी मौखिक वादे पर उधार देने या सट्टेबाजी में हाथ डालने से पूरी तरह बचना होगा. संचित पूंजी में स्थिरता बनी रहेगी.

पारिवारिक जीवन व संबंध (Love & Family)

घर का माहौल सम्मानजनक, अनुशासित और शांत बना रहेगा. बुधवार और तृतीया तिथि का संयोग पिता और परिवार के वरिष्ठ सदस्यों के साथ तालमेल को मजबूत बनाएगा. जीवनसाथी आपकी व्यस्त कार्यशैली को समझेगा और घरेलू प्राथमिकताओं को संभालने में पूरा सहयोग देगा. प्रेम संबंधों में परिपक्वता दिखेगी, लेकिन अपने अहंकार को रिश्ते के बीच न आने दें. शाम के समय परिजनों के साथ बैठकर सात्विक भोजन करने से दिनभर की मानसिक थकान दूर होगी.

युवा और प्रतियोगी छात्र (Youth & Competitions)

प्रशासनिक सेवाओं, राज्य लोक सेवा आयोग, मैनेजमेंट, रक्षा सेवाओं या कॉर्पोरेट प्लेसमेंट की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए आज का दिन लक्ष्यों पर फोकस गहरा करने का है. दसवें भाव का उच्च चंद्रमा मुख्य उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित रखने और नेतृत्व क्षमता को निखारने में मदद करेगा. सोशल मीडिया और व्यर्थ की बहसों से समय बचाकर मॉक टेस्ट और मुख्य विषयों के रिवीजन पर जोर दें. निरंतरता ही सफलता का मार्ग प्रशस्त करेगी.

सेहत (Health & Wellness)

शारीरिक ऊर्जा और मानसिक उत्साह का स्तर अच्छा रहेगा, फिर भी भागदौड़ और काम के दबाव के कारण कंधों, पीठ या घुटनों में हल्का तनाव आ सकता है. बदलते मौसम के मिजाज को देखते हुए ठंडी हवा से बचाव रखें. दिनभर में पर्याप्त मात्रा में सादा या गुनगुना पानी पिएं ताकि शरीर में पित्त और कफ का संतुलन बना रहे. गरिष्ठ और तैलीय भोजन से दूरी बनाकर रखें. शाम को खुली हवा में हल्का टहलें और समय पर सोने का प्रयास करें.

उपाय

बुधवार के दिन भगवान गणेश को 11 दूर्वा की गांठें और मोदक या गुड़ का भोग अर्पित करें. 'ॐ गं गणपतये नमः' अथवा 'ॐ ह्रीं ह्रीं सूर्याय नमः' मंत्र का 11 बार शांत मन से जप करें. किसी जरूरतमंद व्यक्ति या गौशाला में गाय को हरी घास या हरी सब्जियां खिलाएं. इससे वरियान योग का पूर्ण शुभ फल मिलेगा तथा कार्यक्षेत्र में मान-सम्मान और पद-प्रतिष्ठा में लगातार वृद्धि होगी.

कन्या राशि: 28 अक्टूबर 2026 (बुधवार)

नौवें भाव में उच्च के चंद्रमा की मौजूदगी भाग्य के अवरोध हटाएगी और अटके हुए काम पूरे कराएगी, लेकिन पंचांग में अभिजीत मुहूर्त का अभाव होने से किसी भी नए सौदे में कानूनी पड़ताल जरूरी होगी. पंचांग के अनुसार कार्तिक कृष्ण तृतीया तिथि रात 08:38 (20:38:31) बजे तक प्रभावी रहेगी. चंद्रमा पूरे दिन आपकी राशि से नौवें यानी भाग्य, धर्म, उच्च अध्ययन और लंबी दूरी की यात्राओं के भाव (वृषभ राशि) में उच्च अवस्था में संचरण करेगा. सुबह 08:56 (08:56:41) बजे तक सूर्य के कृतिका नक्षत्र के बाद चंद्रमा का रोहिणी नक्षत्र सक्रिय रहेगा और रात 11:10 (23:10:16) बजे तक वरियान योग बना रहेगा. नौवें भाव में उच्च के चंद्रमा का गोचर आपकी योजनागत दूरदर्शिता को मजबूती देने और पिछले गतिरोधों को दूर करने के लिए बेहद अनुकूल है.

कारोबार और आजीविका (Business & Career)

शिक्षा, कंसल्टेंसी, कानूनी सलाहकार सेवाओं, पब्लिशिंग, आयात-निर्यात और लंबी दूरी के व्यापारिक संपर्कों से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन अपनी साख मजबूत करने का है. नौवें भाव का उच्च चंद्रमा दूरदराज के ग्राहकों से नए अनुबंध और सकारात्मक बातचीत आगे बढ़ाएगा. नौकरीपेशा लोगों को दफ्तर में मेंटर्स और वरिष्ठ अधिकारियों का पूरा मार्गदर्शन मिलेगा. यदि कोई नया प्रोजेक्ट या प्रेजेंटेशन लंबित था, तो आज आपकी तार्किक प्रस्तुति की सराहना होगी. सहकर्मियों के साथ तालमेल बनाए रखें और नीतिगत मामलों में स्पष्टता रखें.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)

आर्थिक मामलों में दिन पुरानी योजनाओं के लाभ में बदलने और रुके हुए भुगतानों की प्राप्ति का है. दूरस्थ संपर्कों या पिछले निवेश से नकद स्थिति में सुधार देखने को मिलेगा. आज के पंचांग के अनुसार अभिजीत मुहूर्त उपलब्ध नहीं है. इसलिए आक्रामक पूंजी आवंटन या किसी भी नए जोखिम भरे सौदे में जल्दबाजी न दिखाएं. दोपहर 12:25 से 01:39 (12:25:45 से 13:39:47) बजे तक राहुकाल प्रभावी रहेगा. इस दौरान किसी को भी मौखिक वादे पर उधार देने या बिना जांचे ऑनलाइन वित्तीय लेन-देन से पूरी तरह बचना होगा. संचित पूंजी में निरंतर स्थिरता आएगी.

पारिवारिक जीवन व संबंध (Love & Family)

घर का वातावरण आध्यात्मिक, शांत और सौहार्दपूर्ण बना रहेगा. बुधवार और तृतीया तिथि का मेल पिता और परिवार के वरिष्ठ सदस्यों के साथ तालमेल को प्रगाढ़ करेगा. जीवनसाथी घरेलू जिम्मेदारियों और बजट प्रबंधन में परिपक्वता से साथ देगा. प्रेम संबंधों में वैचारिक स्पष्टता और आपसी सम्मान बढ़ेगा. शाम के समय परिजनों के साथ बैठकर सात्विक भोजन करने से दिनभर की मानसिक भागदौड़ के बाद गहरा संतोष मिलेगा.

युवा और प्रतियोगी छात्र (Youth & Competitions)

उच्च शिक्षा, शोध, डेटा साइंस, न्यायिक सेवाओं या सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए आज का दिन एकाग्रता को चरम पर ले जाने का है. नौवें भाव का उच्च चंद्रमा बौद्धिक क्षमता और विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण को धार देगा. सोशल मीडिया और अनौपचारिक चर्चाओं से दूरी बनाकर कठिन विषयों के रिवीजन और मॉक टेस्ट पर जोर दें. निरंतर अभ्यास से परीक्षा को लेकर बना तनाव पूरी तरह समाप्त होगा.

सेहत (Health & Wellness)

शारीरिक ऊर्जा और मानसिक ताजगी का स्तर बेहतरीन बना रहेगा, फिर भी भागदौड़ और मौसम के बदलाव को देखते हुए जांघों, पिंडलियों या घुटनों में हल्का तनाव आ सकता है. दिनभर में पर्याप्त मात्रा में सादा या गुनगुना पानी पिएं ताकि शरीर में पित्त और कफ का संतुलन बना रहे. गरिष्ठ और बासी भोजन से दूरी बनाकर रखें. शाम के समय खुली हवा में हल्का टहलें और समय पर सोने का प्रयास करें.

उपाय

बुधवार के दिन भगवान गणेश को 11 दूर्वा की गांठें और मोदक या हरे फल अर्पित करें. 'ॐ बुं बुधाय नमः' अथवा 'ॐ गं गणपतये नमः' मंत्र का 11 बार शांत मन से जप करें. किसी जरूरतमंद विद्यार्थी को पुस्तकें, कलम या गाय को हरी घास खिलाएं. इससे वरियान योग का पूर्ण शुभ फल मिलेगा तथा भाग्य और बौद्धिक कौशल में लगातार वृद्धि होगी.

तुला राशि: 28 अक्टूबर 2026 (बुधवार)

आठवें भाव में उच्च के चंद्रमा की मौजूदगी शोध और गुप्त योजनाओं में सफलता दिलाएगी, लेकिन पंचांग में अभिजीत मुहूर्त का अभाव होने से साझा पूंजी और कागजी सुरक्षा पर सख्त पहरा रखना होगा. पंचांग के अनुसार कार्तिक कृष्ण तृतीया तिथि रात 08:38 (20:38:31) बजे तक प्रभावी रहेगी. चंद्रमा पूरे दिन आपकी राशि से आठवें यानी अचानक बदलाव, आयु, गुप्त विद्या, टैक्स और साझा वित्तीय संसाधनों के भाव (वृषभ राशि) में उच्च अवस्था में संचरण करेगा. सुबह 08:56 (08:56:41) बजे तक कृतिका के बाद रोहिणी नक्षत्र का प्रभाव रहेगा और रात 11:10 (23:10:16) बजे तक वरियान योग सक्रिय रहेगा. आठवें भाव में उच्च के चंद्रमा की यह स्थिति टैक्स ऑडिट, बीमा क्लेम, पैतृक संपत्ति और डीप रिसर्च के लिए शानदार जमीन तैयार करती है, बशर्ते आप जोखिम भरे फैसलों से दूरी बनाकर रखें.

कारोबार और आजीविका (Business & Career)

ऑडिट, टैक्स कंसल्टेंसी, कानूनी मामलों, डेटा माइनिंग, इंश्योरेंस और रिसर्च से जुड़े कारोबारियों के लिए आज का दिन पेंडिंग फाइलों को दुरुस्त करने का है. उच्च का चंद्रमा किसी पुरानी कानूनी या ऑडिट से जुड़ी उलझन को सुलझाने में मदद करेगा. स्थानीय बाजार में काम कर रहे व्यापारियों को साझेदारों के साथ पारदर्शिता बरतनी होगी और किसी भी गोपनीय दस्तावेज को साझा करने से बचना होगा. नौकरीपेशा लोगों को दफ्तर में आंतरिक राजनीति या अनौपचारिक गपशप से पूरी तरह दूर रहकर केवल अपने असाइनमेंट्स और डेटा की सुरक्षा पर ध्यान देना चाहिए.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)

आर्थिक मामलों में दिन दोधारी तलवार जैसा साबित हो सकता है; पैतृक संपत्ति, बीमा या पुराने फंसे हुए फंड की वापसी से राहत मिलेगी, लेकिन अचानक घरेलू मरम्मत या देनदारियों पर खर्च भी सामने आ सकते हैं. पंचांग के अनुसार आज अभिजीत मुहूर्त उपलब्ध नहीं है. इसलिए बिना सोचे-समझे किए गए बड़े वित्तीय सौदे, शेयर बाजार के आक्रामक दांव या पूंजी का आवंटन नुकसान करा सकता है. दोपहर 12:25 से 01:39 (12:25:45 से 13:39:47) बजे तक राहुकाल का पहरा रहेगा. इस दौरान किसी को भी मौखिक भरोसे पर बड़ी उधारी देने, जमानत लेने या नए सौदों पर हस्ताक्षर करने से पूरी तरह बचें. बजट के अनुसार चलना ही समझदारी होगी.

पारिवारिक जीवन व संबंध (Love & Family)

घर का वातावरण सामान्य और शांत रहेगा, लेकिन ससुराल पक्ष या किसी पुरानी पारिवारिक बात को लेकर मन में हल्की बेचैनी रह सकती है. बुधवार और तृतीया तिथि के प्रभाव से शाम के समय जीवनसाथी के साथ खुलकर बातचीत करने से मानसिक तनाव काफी हद तक कम होगा. प्रेम संबंधों में किसी तीसरे व्यक्ति की बातों पर भरोसा न करें और साथी के प्रति पूरी निष्ठा व पारदर्शिता बनाए रखें. शाम को परिजनों के साथ बैठकर सात्विक भोजन करने से घर में सामंजस्य और मन में आत्मिक शांति बनेगी.

युवा और प्रतियोगी छात्र (Youth & Competitions)

डेटा साइंस, फॉरेंसिक, मेडिकल रिसर्च, कानून, साइबर सिक्योरिटी या उच्च शिक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए आज का दिन एकांत में बैठकर रिवीजन करने का है. आठवें भाव का उच्च चंद्रमा गूढ़ विषयों और जटिल सूत्रों को गहराई से समझने में मदद करेगा. सोशल मीडिया, मोबाइल नोटिफिकेशन और व्यर्थ की बातचीत से खुद को पूरी तरह अलग रखें. कमजोर विषयों के सिद्धांतों को लिखकर दोहराने से परीक्षा का भय समाप्त होगा और आत्मविश्वास बढ़ेगा.

सेहत (Health & Wellness)

शारीरिक ऊर्जा ठीक रहेगी, लेकिन खान-पान की लापरवाही से यूरिनरी ट्रैक्ट, पेट के निचले हिस्से या जोड़ों में हल्का खिंचाव आ सकता है. बदलते मौसम के मिजाज को देखते हुए रात के समय ठंडी हवा और ठंडे पानी से बचाव रखें. दिनभर में पर्याप्त मात्रा में सादा या गुनगुना पानी पिएं ताकि शरीर से टॉक्सिन्स बाहर निकल सकें. बहुत अधिक तीखा, तला-भुना और बासी भोजन करने से बचें. शाम को खुली हवा में हल्का टहलें और समय पर सोने का प्रयास करें.

उपाय

बुधवार के दिन भगवान गणेश को 11 दूर्वा की गांठें और बेसन के लड्डू या मोदक अर्पित करें. 'ॐ शुं शुक्राय नमः' अथवा 'ॐ गं गणपतये नमः' मंत्र का 11 बार शांत मन से जप करें. किसी जरूरतमंद व्यक्ति या गौशाला में गाय को हरी घास या हरी सब्जियां खिलाएं. इससे वरियान योग का पूर्ण शुभ फल मिलेगा तथा आठवें भाव के चंद्रमा से होने वाले अनचाहे तनाव और आर्थिक जोखिम से सुरक्षा मिलेगी.

वृश्चिक राशि: 28 अक्टूबर 2026 (बुधवार)

सातवें भाव में उच्च के चंद्रमा का संचरण व्यापारिक साझेदारी और पब्लिक डीलिंग में साख मजबूत करेगा, लेकिन पंचांग में अभिजीत मुहूर्त न होने से किसी भी नए बड़े अनुबंध पर हस्ताक्षर करने से पहले कानूनी पड़ताल पूरी रखें. पंचांग के अनुसार कार्तिक कृष्ण तृतीया तिथि रात 08:38 (20:38:31) बजे तक प्रभावी रहेगी. चंद्रमा पूरे दिन आपकी राशि से सातवें यानी साझेदारी, दैनिक रोजगार, वैवाहिक जीवन और जनसंपर्क के भाव (वृषभ राशि) में उच्च अवस्था में संचरण करेगा. सुबह 08:56 (08:56:41) बजे तक सूर्य के कृतिका नक्षत्र के बाद चंद्रमा का रोहिणी नक्षत्र सक्रिय रहेगा और रात 11:10 (23:10:16) बजे तक वरियान योग बना रहेगा. सातवें भाव में उच्च के चंद्रमा की यह स्थिति व्यावसायिक मंचों पर आपकी छवि निखारने और ग्राहकों के साथ तालमेल को बेहतर करने के लिए बहुत अनुकूल है.

कारोबार और आजीविका (Business & Career)

साझेदारी के काम, रिटेल चेन, इवेंट मैनेजमेंट, पब्लिक रिलेशंस और कंसल्टेंसी से जुड़े कारोबारियों के लिए आज का दिन अपनी बाजार स्थिति मजबूत करने का है. सातवें भाव का उच्च चंद्रमा क्लाइंट्स और भागीदारों के साथ बातचीत को आगे बढ़ाने में मदद करेगा. नौकरीपेशा लोगों को दफ्तर में टीम प्रोजेक्ट्स और बाहरी वेंडर्स के साथ समन्वय में अपनी तार्किक क्षमता का सीधा लाभ मिलेगा. सहकर्मियों के साथ तालमेल बनाए रखें और किसी भी नीतिगत मामले में पूरी स्पष्टता रखें.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)

आर्थिक मामलों में दिन संयुक्त उपक्रमों, दैनिक कारोबार और पुराने बकाए की वसूली से नकद स्थिति मजबूत करने का है. किसी पुराने व्यापारिक सौदे से रुका हुआ लाभ खाते में आ सकता है. आज के पंचांग के अनुसार अभिजीत मुहूर्त उपलब्ध नहीं है. इसलिए आक्रामक पूंजी आवंटन या किसी भी नए जोखिम भरे सौदे में जल्दबाजी न दिखाएं. दोपहर 12:25 से 01:39 (12:25:45 से 13:39:47) बजे तक राहुकाल का पहरा रहेगा. इस दौरान किसी को भी मौखिक वादे पर उधार देने या बिना जांचे ऑनलाइन वित्तीय लेन-देन से पूरी तरह बचना होगा. संचित पूंजी को स्थिर रखना ही सही रहेगा.

पारिवारिक जीवन व संबंध (Love & Family)

घर का वातावरण सौहार्दपूर्ण, गरिमामय और सुखद बना रहेगा. बुधवार और तृतीया तिथि का मेल जीवनसाथी के साथ सामंजस्य को और गहरा करेगा. जीवनसाथी घरेलू जिम्मेदारियों और भविष्य की योजनाओं को व्यवस्थित करने में पूरी परिपक्वता से साथ देगा. प्रेम संबंधों में आपसी विश्वास, समझ और निकटता बढ़ेगी. शाम को परिजनों के साथ बैठकर सात्विक भोजन करने से दिनभर की भागदौड़ के बाद गहरा मानसिक संतोष मिलेगा.

युवा और प्रतियोगी छात्र (Youth & Competitions)

कानून, प्रबंधन, कॉरपोरेट रिलेशंस, प्रशासनिक सेवाओं या विदेशी व्यापार की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए आज का दिन एकाग्रता को चरम पर ले जाने का है. सातवें भाव का उच्च चंद्रमा तार्किक समझ और विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण को धार देगा. सोशल मीडिया और अनौपचारिक गपशप से दूरी बनाकर कठिन विषयों के रिवीजन और मॉक टेस्ट पर जोर दें. निरंतर अभ्यास से परीक्षा को लेकर बना दबाव दूर होगा.

सेहत (Health & Wellness)

शारीरिक ऊर्जा और मानसिक ताजगी का स्तर बहुत अच्छा रहेगा, फिर भी कफ की प्रकृति और मौसम के बदलाव को देखते हुए ठंडी तासीर वाले खाद्य पदार्थों से दूरी रखें. दिनभर में पर्याप्त मात्रा में सादा या गुनगुना पानी पिएं ताकि शरीर में जल तत्व का संतुलन ठीक रहे. शाम के समय काम की थकान मिटाने के लिए खुली हवा में हल्का टहलें. हल्का और सुपाच्य भोजन लेने से शरीर में ताजगी बनी रहेगी.

उपाय

बुधवार के दिन भगवान गणेश को 11 दूर्वा की गांठें और बेसन के लड्डू या मोदक अर्पित करें. 'ॐ गं गणपतये नमः' अथवा 'ॐ क्रां क्रीं क्रौं सः भौमाय नमः' मंत्र का 11 बार शांत मन से जप करें. किसी जरूरतमंद व्यक्ति या गौशाला में गाय को हरी घास या हरी सब्जियां खिलाएं. इससे वरियान योग का पूर्ण शुभ फल मिलेगा तथा साझेदारी और पारिवारिक जीवन में लगातार अनुकूलता बनी रहेगी.

धनु राशि: 28 अक्टूबर 2026 (बुधवार)

छठे भाव में उच्च के चंद्रमा का गोचर कार्यस्थल पर आपके विरोधियों और कानूनी अड़चनों को बेअसर करेगा, लेकिन पंचांग में अभिजीत मुहूर्त न होने से किसी भी आक्रामक आर्थिक जोखिम या उधारी से पूरी तरह बचना होगा. पंचांग के अनुसार कार्तिक कृष्ण तृतीया तिथि रात 08:38 (20:38:31) बजे तक प्रभावी रहेगी. चंद्रमा पूरे दिन आपकी राशि से छठे यानी रोग, ऋण, सेवा और प्रतिस्पर्धियों के भाव (वृषभ राशि) में उच्च अवस्था में संचरण करेगा. सुबह 08:56 (08:56:41) बजे तक सूर्य के कृतिका नक्षत्र के बाद चंद्रमा का रोहिणी नक्षत्र सक्रिय रहेगा और रात 11:10 (23:10:16) बजे तक वरियान योग बना रहेगा. छठे भाव में उच्च के चंद्रमा की यह स्थिति कोर्ट-कचहरी, ऑडिट, विभागीय जांच और कर्जों के पुनर्गठन में आपको मजबूत बढ़त दिलाने वाली है.

कारोबार और आजीविका (Business & Career)

फार्मास्यूटिकल्स, मेडिकल उपकरण, कानूनी सलाहकार सेवाओं, सुरक्षा उपकरण और रिकवरी से जुड़े कारोबारियों के लिए आज का दिन पेंडिंग मामलों को तेजी से निपटाने का है. छठे भाव का उच्च चंद्रमा बाजार में आपके प्रतिस्पर्धियों की हर चाल को निष्प्रभावी करेगा. व्यापारिक लेन-देन में लिखित समझौतों को प्राथमिकता दें. नौकरीपेशा लोगों को दफ्तर में कठिन और जटिल असाइनमेंट्स को पूरा करने की जिम्मेदारी मिल सकती है. आपके द्वारा पेश किए गए ठोस समाधान वरिष्ठ अधिकारियों के बीच आपकी साख बढ़ाएंगे. सहकर्मियों के साथ किसी भी आंतरिक विवाद में पड़ने से बचें.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)

आर्थिक मोर्चे पर आज का दिन पुराने कर्जों की वापसी, ब्याज दरों के पुनर्संतुलन और अटके हुए भुगतानों को निकालने का है. किसी पुराने कानूनी या संस्थागत मामले से रुका हुआ फंड खाते में आ सकता है. आज के पंचांग के अनुसार अभिजीत मुहूर्त उपलब्ध नहीं है. इसलिए बिना सोचे-समझे किए गए बड़े वित्तीय सौदे या पूंजी का आक्रामक आवंटन जोखिम भरा रहेगा. दोपहर 12:25 से 01:39 (12:25:45 से 13:39:47) बजे तक राहुकाल का पहरा रहेगा. इस दौरान किसी को भी मौखिक वादे पर उधार देने, जमानत लेने या नए वित्तीय अनुबंधों पर हस्ताक्षर करने से पूरी तरह बचना होगा. नकद प्रवाह को संतुलित रखना ही समझदारी होगी.

पारिवारिक जीवन व संबंध (Love & Family)

घर का वातावरण अनुशासित, गरिमामय और शांत बना रहेगा. बुधवार और तृतीया तिथि का संयोग ननिहाल पक्ष या पारिवारिक वरिष्ठों के स्वास्थ्य में सुधार का संकेत देता है. जीवनसाथी घरेलू प्राथमिकताओं और बजट को व्यवस्थित करने में पूरी परिपक्वता से साथ देगा. प्रेम संबंधों में अपनी व्यस्त दिनचर्या के बीच साथी को सम्मानजनक समय दें और अनावश्यक तर्कों से दूर रहें. शाम को परिजनों के साथ बैठकर सात्विक भोजन करने से दिनभर की मानसिक भागदौड़ के बाद गहरा सुकून मिलेगा.

युवा और प्रतियोगी छात्र (Youth & Competitions)

बैंकिंग, पैरामेडिकल, पुलिस, रक्षा सेवाओं, न्यायिक सेवाओं या यूपीएससी की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए आज का दिन अभ्यास की गति बढ़ाने का है. छठे भाव का उच्च चंद्रमा जटिल प्रश्नों और कठिन विषयों को हल करने की जुझारू क्षमता देगा. सोशल मीडिया और अनौपचारिक गपशप से दूरी बनाकर पिछले वर्षों के प्रश्नपत्रों और मॉक टेस्ट के रिवीजन पर जोर दें. निरंतर अनुशासन से परीक्षा को लेकर बना दबाव पूरी तरह खत्म होगा.

सेहत (Health & Wellness)

शारीरिक ऊर्जा का स्तर अच्छा रहेगा, लेकिन अनियमित खानपान और काम के दबाव के कारण पाचन तंत्र में हल्की गड़बड़ी, एसिडिटी या पेट के निचले हिस्से में खिंचाव रह सकता है. बदलते मौसम के मिजाज को देखते हुए बाहर के तले-भुने और बासी भोजन से पूरी तरह परहेज रखें. दिनभर में पर्याप्त मात्रा में सादा या गुनगुना पानी पिएं ताकि शरीर में पित्त और कफ का संतुलन बना रहे. शाम के समय खुली हवा में टहलें और नींद का समय नियमित रखें.

उपाय

बुधवार के दिन भगवान गणेश को 11 दूर्वा की गांठें और गुड़ या बेसन के मोदक अर्पित करें. 'ॐ बृं बृहस्पतये नमः' अथवा 'ॐ गं गणपतये नमः' मंत्र का 11 बार शांत मन से जप करें. किसी जरूरतमंद विद्यार्थी या असहाय व्यक्ति को हरी दाल, फल या पाठ्य सामग्री भेंट करें. इससे वरियान योग का पूर्ण शुभ फल मिलेगा तथा विरोधियों और बाधाओं पर आपकी विजय सुनिश्चित होगी.

मकर राशि: 28 अक्टूबर 2026 (बुधवार)

पांचवें भाव में उच्च के चंद्रमा की मौजूदगी आपकी बौद्धिक तीक्ष्णता और रणनीतिक योजनाओं को सटीक दिशा देगी, लेकिन पंचांग में अभिजीत मुहूर्त का अभाव होने से सट्टेबाजी या आक्रामक निवेश में जोखिम उठाने से बचना होगा. पंचांग के अनुसार कार्तिक कृष्ण तृतीया तिथि रात 08:38 (20:38:31) बजे तक प्रभावी रहेगी. चंद्रमा पूरे दिन आपकी राशि से पांचवें यानी बुद्धि, ज्ञान, संतान, शोध और रचनात्मकता के भाव (वृषभ राशि) में उच्च अवस्था में संचरण करेगा. सुबह 08:56 (08:56:41) बजे तक सूर्य के कृतिका नक्षत्र के बाद चंद्रमा का रोहिणी नक्षत्र सक्रिय रहेगा और रात 11:10 (23:10:16) बजे तक वरियान योग बना रहेगा. पांचवें भाव में उच्च के चंद्रमा का गोचर आपके विश्लेषणात्मक कौशल को निखारने और जटिल समस्याओं का व्यावहारिक समाधान निकालने के लिए बेहद अनुकूल है.

कारोबार और आजीविका (Business & Career)

आईटी, सॉफ्टवेयर, डिजाइनिंग, आर्किटेक्चर, कंसल्टेंसी, डेटा रिसर्च और कलात्मक क्षेत्रों से जुड़े कारोबारियों के लिए आज का दिन नवाचार और नई रणनीतियों को धरातल पर उतारने का है. पांचवें भाव का उच्च चंद्रमा क्लाइंट्स के सामने आपके नए विचारों की स्वीकार्यता बढ़ाएगा. नौकरीपेशा लोगों को कार्यस्थल पर मैनेजमेंट की जटिल फाइलों को सुलझाने और प्रेजेंटेशन में अपनी सूक्ष्म पकड़ का सीधा लाभ मिलेगा. सहकर्मियों के साथ सकारात्मक संवाद रखें और किसी भी नए प्रोजेक्ट पर आगे बढ़ते समय तकनीकी बारीकियों को दोबारा जांच लें.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)

आर्थिक मामलों में दिन बौद्धिक सूझबूझ और पिछले निवेश के लाभ में बदलने का संकेत देता है. किसी तकनीकी काम, परामर्श या पूर्व में किए गए अध्ययन आधारित सौदों से रुका हुआ भुगतान खाते में आ सकता है. आज के पंचांग के अनुसार अभिजीत मुहूर्त उपलब्ध नहीं है. इसलिए आक्रामक पूंजी आवंटन या किसी भी नए वित्तीय समझौते पर जल्दबाजी में हस्ताक्षर न करें. दोपहर 12:25 से 01:39 (12:25:45 से 13:39:47) बजे तक राहुकाल प्रभावी रहेगा. इस दौरान किसी को भी मौखिक भरोसे पर बड़ी रकम उधार देने या बिना सोचे-समझे शेयर बाजार में दांव लगाने से पूरी तरह बचें. संचित पूंजी में संतुलन बना रहेगा.

पारिवारिक जीवन व संबंध (Love & Family)

घर का वातावरण आत्मीय, गरिमामय और शांत बना रहेगा. बुधवार और तृतीया तिथि का मेल संतान से जुड़ी किसी सकारात्मक प्रगति या शुभ समाचार का मार्ग प्रशस्त करेगा. जीवनसाथी घरेलू जिम्मेदारियों और भावी योजनाओं को व्यवस्थित करने में पूरी परिपक्वता से साथ देगा. प्रेम संबंधों में वैचारिक सामंजस्य और आपसी समझ बढ़ेगी. शाम के समय परिजनों के साथ बैठकर सात्विक भोजन करने से दिनभर की मानसिक भागदौड़ के बाद गहरा संतोष मिलेगा.

युवा और प्रतियोगी छात्र (Youth & Competitions)

इंजीनियरिंग, सिविल सेवा, उच्च गणित, डेटा साइंस, प्रबंधन या शोध कार्यों की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए आज का दिन एकाग्रता को चरम पर ले जाने का है. पांचवें भाव का उच्च चंद्रमा याददाश्त को तेज करेगा और कठिन सूत्रों को आसानी से समझने में मदद करेगा. सोशल मीडिया और अनौपचारिक चर्चाओं से दूरी बनाकर कमजोर विषयों के रिवीजन और मॉक टेस्ट पर जोर दें. नियमित अभ्यास से परीक्षा का दबाव पूरी तरह समाप्त होगा.

सेहत (Health & Wellness)

शारीरिक ऊर्जा और मानसिक ताजगी का स्तर बहुत अच्छा रहेगा, फिर भी देर तक बैठकर काम करने के कारण पीठ, कंधों या पाचन तंत्र में हल्का खिंचाव रह सकता है. बदलते मौसम के प्रभाव से बचने के लिए ठंडे पेय पदार्थों और गरिष्ठ भोजन से परहेज रखें. दिनभर में पर्याप्त मात्रा में सादा या गुनगुना पानी पिएं ताकि शरीर में जल तत्व का संतुलन ठीक रहे. शाम के समय आंखों और दिमाग को राहत देने के लिए खुली हवा में हल्का टहलें. हल्का और सुपाच्य भोजन लेने से शरीर में ताजगी बनी रहेगी.

उपाय

बुधवार के दिन भगवान गणेश को 11 दूर्वा की गांठें और गुड़ या मोदक अर्पित करें. 'ॐ शं शनैश्चराय नमः' अथवा 'ॐ गं गणपतये नमः' मंत्र का 11 बार शांत मन से जप करें. किसी जरूरतमंद विद्यार्थी या असहाय व्यक्ति को हरी सब्जियां, अध्ययन सामग्री या फल दान करें. इससे वरियान योग का पूर्ण शुभ फल मिलेगा तथा बौद्धिक क्षमता और निर्णय शक्ति में लगातार वृद्धि होगी.

कुंभ राशि: 28 अक्टूबर 2026 (बुधवार)

चौथे भाव में उच्च के चंद्रमा की उपस्थिति घरेलू स्थिरता और संपत्ति से जुड़े मामलों में अनुकूलता लाएगी, लेकिन पंचांग में अभिजीत मुहूर्त का अभाव होने से अचल संपत्ति के सौदों में कागजी पड़ताल बेहद जरूरी होगी. पंचांग के अनुसार कार्तिक कृष्ण तृतीया तिथि रात 08:38 (20:38:31) बजे तक प्रभावी रहेगी. चंद्रमा पूरे दिन आपकी राशि से चौथे यानी सुख, माता, गृह, भूमि और वाहन के भाव (वृषभ राशि) में उच्च अवस्था में संचरण करेगा. सुबह 08:56 (08:56:41) बजे तक सूर्य के कृतिका नक्षत्र के बाद चंद्रमा का रोहिणी नक्षत्र सक्रिय रहेगा और रात 11:10 (23:10:16) बजे तक वरियान योग बना रहेगा. चौथे भाव में उच्च के चंद्रमा का गोचर आपके मानसिक सुकून को बढ़ाने और कार्य-जीवन संतुलन को साधने के लिए बहुत अनुकूल है.

कारोबार और आजीविका (Business & Career)

रियल एस्टेट, इंटीरियर डिजाइनिंग, ऑटोमोबाइल, निर्माण सामग्री, स्थानीय आपूर्ति और वर्क-फ्रॉम-होम आधारित व्यवसायों से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन व्यवस्था को सुदृढ़ करने का है. चौथे भाव का उच्च चंद्रमा ग्राहकों और वेंडर्स के साथ आपके संबंधों में स्थायित्व लाएगा. नौकरीपेशा लोगों को दफ्तर में अपनी जिम्मेदारियों को व्यवस्थित ढंग से निपटाने का अवसर मिलेगा और प्रबंधन आपके संतुलित दृष्टिकोण की सराहना करेगा. सहकर्मियों के साथ तालमेल बनाए रखें और कार्यस्थल पर आंतरिक राजनीति से दूरी रखें.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)

आर्थिक मामलों में दिन घरेलू संपत्ति के मूल्य संवर्धन और सुरक्षित योजनाओं में पूंजी बनाए रखने का है. किसी पुराने पारिवारिक या संपत्ति संबंधी मामले से रुका हुआ फंड खाते में आने के संकेत हैं. आज के पंचांग के अनुसार अभिजीत मुहूर्त उपलब्ध नहीं है. इसलिए किसी भी नए बड़े निवेश या वाहन-भूमि खरीद से जुड़े अनुबंधों पर हस्ताक्षर करने से पहले कानूनी बारीकियों को अच्छी तरह जांच लें. दोपहर 12:25 से 01:39 (12:25:45 से 13:39:47) बजे तक राहुकाल प्रभावी रहेगा. इस दौरान किसी को भी मौखिक भरोसे पर बड़ी रकम उधार देने या जल्दबाजी में ऑनलाइन भुगतान करने से पूरी तरह बचना होगा. संचित पूंजी में निरंतर स्थिरता आएगी.

पारिवारिक जीवन व संबंध (Love & Family)

घर का वातावरण शांत, आत्मीय और सौहार्दपूर्ण बना रहेगा. बुधवार और तृतीया तिथि का मेल माता और परिवार के वरिष्ठ सदस्यों के साथ तालमेल को प्रगाढ़ करेगा. जीवनसाथी घरेलू जिम्मेदारियों और प्राथमिकताओं को व्यवस्थित करने में पूरी परिपक्वता से साथ देगा. प्रेम संबंधों में एक-दूसरे की व्यक्तिगत प्राथमिकताओं का सम्मान करें और भावनात्मक जुड़ाव को गहरा बनाएं. शाम के समय परिजनों के साथ बैठकर सात्विक भोजन करने से दिनभर की मानसिक भागदौड़ के बाद गहरा संतोष मिलेगा.

युवा और प्रतियोगी छात्र (Youth & Competitions)

आर्किटेक्चर, सिविल इंजीनियरिंग, प्रशासनिक सेवाओं, भूगोल या मास कम्युनिकेशन की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए आज का दिन एकांत में बैठकर रिवीजन करने का है. चौथे भाव का उच्च चंद्रमा मन की चंचलता को दूर करेगा और बुनियादी सिद्धांतों को गहराई से समझने में मदद करेगा. सोशल मीडिया और अनौपचारिक चर्चाओं से दूरी बनाकर मुख्य विषयों के नोट्स और मॉक टेस्ट पर जोर दें. निरंतर अभ्यास से परीक्षा का दबाव पूरी तरह समाप्त होगा.

सेहत (Health & Wellness)

शारीरिक ऊर्जा ठीक रहेगी, लेकिन बदलते मौसम और कफ की प्रवृत्ति के कारण छाती में भारीपन, कफ या कंधों में हल्का खिंचाव रह सकता है. ठंडी तासीर वाले खाद्य पदार्थों और बासी भोजन से पूरी तरह परहेज रखें. दिनभर में पर्याप्त मात्रा में सादा या हल्का गुनगुना पानी पिएं ताकि श्वसन और पाचन तंत्र ठीक रहे. शाम के समय खुली हवा में हल्का टहलें और नींद का समय नियमित रखें ताकि ताजगी बनी रहे.

उपाय

बुधवार के दिन भगवान गणेश को 11 दूर्वा की गांठें और गुड़ या बेसन के लड्डू अर्पित करें. 'ॐ शं शनैश्चराय नमः' अथवा 'ॐ गं गणपतये नमः' मंत्र का 11 बार शांत मन से जप करें. किसी जरूरतमंद व्यक्ति या गौशाला में गाय को हरी घास या हरी सब्जियां खिलाएं. इससे वरियान योग का पूर्ण शुभ फल मिलेगा तथा पारिवारिक सुख-शांति और संपत्ति में स्थिरता बनी रहेगी.

मीन राशि: 28 अक्टूबर 2026 (बुधवार)

तीसरे भाव में उच्च के चंद्रमा की मौजूदगी आपके पराक्रम, संवाद शैली और संपर्क तंत्र को नई गति देगी, लेकिन पंचांग में अभिजीत मुहूर्त न होने से किसी भी नए बड़े सौदे पर हस्ताक्षर करने से पहले दस्तावेजों की गहराई से जांच जरूरी होगी. पंचांग के अनुसार कार्तिक कृष्ण तृतीया तिथि रात 08:38 (20:38:31) बजे तक प्रभावी रहेगी. चंद्रमा पूरे दिन आपकी राशि से तीसरे यानी पराक्रम, उद्यम, संचार और छोटे भाई-बहनों के भाव (वृषभ राशि) में उच्च अवस्था में संचरण करेगा. सुबह 08:56 (08:56:41) बजे तक सूर्य के कृतिका नक्षत्र के बाद चंद्रमा का रोहिणी नक्षत्र सक्रिय रहेगा और रात 11:10 (23:10:16) बजे तक वरियान योग बना रहेगा. तीसरे भाव में उच्च के चंद्रमा का गोचर आपके साहस, निर्णय क्षमता और व्यावसायिक नेटवर्किंग को धार देने के लिए बहुत अनुकूल है.

कारोबार और आजीविका (Business & Career)

डिजिटल मीडिया, पब्लिकेशन, मार्केटिंग, ट्रांसपोर्ट, टेलीकॉम, लेखन और जनसंपर्क से जुड़े कारोबारियों के लिए आज का दिन अपनी पहुंच का विस्तार करने का है. तीसरे भाव का उच्च चंद्रमा कम दूरी की व्यावसायिक यात्राओं और संवाद बैठकों को सफल बनाएगा. नौकरीपेशा लोगों को दफ्तर में जटिल प्रेजेंटेशन, क्लाइंट पिचिंग और पेंडिंग ई-मेल्स के त्वरित समाधान में अपनी तार्किक क्षमता का सीधा लाभ मिलेगा. सहकर्मियों के साथ टीम भावना बनाए रखें और किसी भी नीतिगत मामले में पूरी स्पष्टता रखें.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)

आर्थिक मामलों में दिन छोटी कारोबारी यात्राओं, ऑनलाइन प्रोजेक्ट्स, कमीशन और नई पहलों से नकद स्थिति मजबूत करने का है. किसी पुराने अटके हुए काम से रुका हुआ भुगतान खाते में आ सकता है. आज के पंचांग के अनुसार अभिजीत मुहूर्त उपलब्ध नहीं है. इसलिए आक्रामक पूंजी आवंटन या किसी भी नए वित्तीय समझौते पर जल्दबाजी में आगे न बढ़ें. दोपहर 12:25 से 01:39 (12:25:45 से 13:39:47) बजे तक राहुकाल प्रभावी रहेगा. इस दौरान किसी को भी मौखिक वादे पर उधार देने या बिना जांचे ऑनलाइन वित्तीय लेन-देन से पूरी तरह बचना होगा. संचित पूंजी को स्थिर रखना ही समझदारी होगी.

पारिवारिक जीवन व संबंध (Love & Family)

घर का वातावरण उत्साहपूर्ण, सहयोगी और आत्मीय रहेगा. बुधवार और तृतीया तिथि का मेल छोटे भाई-बहनों और करीबी रिश्तेदारों के साथ संबंधों को और मजबूत करेगा. जीवनसाथी घरेलू जिम्मेदारियों और बजट प्रबंधन में परिपक्वता से साथ देगा. प्रेम संबंधों में आपसी संवाद खुला रखें और किसी भी गलतफहमी को तुरंत दूर करें. शाम के समय परिजनों के साथ बैठकर सात्विक भोजन करने से दिनभर की भागदौड़ के बाद गहरा मानसिक संतोष मिलेगा.

युवा और प्रतियोगी छात्र (Youth & Competitions)

मास कम्युनिकेशन, विदेशी भाषा, आईटी, रक्षा सेवाओं, साहित्य या प्रशासनिक सेवाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए आज का दिन नोट्स और लेखन अभ्यास को व्यवस्थित करने का है. तीसरे भाव का उच्च चंद्रमा अभिव्यक्ति की गति और याददाश्त को तेज रखेगा. सोशल मीडिया और अनौपचारिक गपशप से दूरी बनाकर कठिन विषयों के रिवीजन और मॉक टेस्ट पर जोर दें. निरंतर अभ्यास से परीक्षा को लेकर बना दबाव पूरी तरह समाप्त होगा.

सेहत (Health & Wellness)

शारीरिक ऊर्जा का स्तर अच्छा रहेगा, लेकिन ज्यादा भागदौड़ या स्क्रीन वर्क के कारण कंधों, गर्दन या बाहों में हल्का खिंचाव आ सकता है. बदलते मौसम के मिजाज को देखते हुए ठंडी तासीर वाले खाद्य पदार्थों से दूरी रखें. दिनभर में पर्याप्त मात्रा में सादा या हल्का गुनगुना पानी पिएं ताकि शरीर में ताजगी बनी रहे. गरिष्ठ और तैलीय भोजन से परहेज रखें. शाम को खुली हवा में हल्का टहलें और समय पर सोने का प्रयास करें.

उपाय

बुधवार के दिन भगवान गणेश को 11 दूर्वा की गांठें और बेसन के लड्डू या मोदक अर्पित करें. 'ॐ बृं बृहस्पतये नमः' अथवा 'ॐ गं गणपतये नमः' मंत्र का 11 बार शांत मन से जप करें. किसी जरूरतमंद व्यक्ति या गौशाला में गाय को हरी घास या हरी सब्जियां खिलाएं. इससे वरियान योग का पूर्ण शुभ फल मिलेगा तथा पराक्रम, बौद्धिक कौशल और नए संपर्कों में लगातार सफलता मिलेगी.

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