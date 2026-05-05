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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीऐस्ट्रोBada Mangal 2026: ज्येष्ठ माह का पहला बड़ा मंगल आज, हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए करें ये काम

Bada Mangal 2026: ज्येष्ठ माह का पहला बड़ा मंगल आज, हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए करें ये काम

Pehla Bada Mangal 2026: ज्येष्ठ माह का पहला बड़ा मंगल आज 5 मई को है. इस दिन पूजा के लिए सुबह से शाम तक मुहूर्त रहेगा. भगवान हनुमान को प्रसन्न करने के लिए बुढ़वा मंगल पर आज ये काम जरूर करें.

By : पल्लवी कुमारी  | Updated at : 05 May 2026 08:29 AM (IST)
Pehla Bada Mangal 2026: ज्येष्ठ माह का पहला बड़ा मंगल आज 5 मई को है. इस दिन पूजा के लिए सुबह से शाम तक मुहूर्त रहेगा. भगवान हनुमान को प्रसन्न करने के लिए बुढ़वा मंगल पर आज ये काम जरूर करें.

पहला बड़ा मंगल

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ज्येष्ठ मास के मंगलवार को बड़ा मंगल या बुढ़वा मंगल के नाम से जाना जाता है. इस वर्ष अधिकमास पड़ने के कारण ज्येष्ठ 2 महीने का होगा और 8 बड़ा मंगल पड़ेंगे. आज 5 मई को पहला बड़ा मंगल है.
ज्येष्ठ मास के मंगलवार को बड़ा मंगल या बुढ़वा मंगल के नाम से जाना जाता है. इस वर्ष अधिकमास पड़ने के कारण ज्येष्ठ 2 महीने का होगा और 8 बड़ा मंगल पड़ेंगे. आज 5 मई को पहला बड़ा मंगल है.
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बड़ा मंगल पर भगवान हनुमान के वृद्ध स्वरूप की पूजा का महत्व होता है. आज के दिन लोग बजरंगबली की पूजा-अर्चना कर उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं. आप भी बड़ा मंगल पर हनुमान जी की कृपा पाना चाहते हैं तो ये काम जरूर करें.
बड़ा मंगल पर भगवान हनुमान के वृद्ध स्वरूप की पूजा का महत्व होता है. आज के दिन लोग बजरंगबली की पूजा-अर्चना कर उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं. आप भी बड़ा मंगल पर हनुमान जी की कृपा पाना चाहते हैं तो ये काम जरूर करें.
Published at : 05 May 2026 08:29 AM (IST)
Tags :
Hanuman Puja Budhwa Mangal Bada Mangal 2026 Jyeshtha Month 2026 Budhwa Mangal 2026

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