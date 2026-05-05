Bada Mangal 2026: ज्येष्ठ माह का पहला बड़ा मंगल आज, हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए करें ये काम

बड़ा मंगल पर भगवान हनुमान के वृद्ध स्वरूप की पूजा का महत्व होता है. आज के दिन लोग बजरंगबली की पूजा-अर्चना कर उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं. आप भी बड़ा मंगल पर हनुमान जी की कृपा पाना चाहते हैं तो ये काम जरूर करें.