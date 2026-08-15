Rashifal Today 15 August 2026: 15 अगस्त, शनिवार, देश के 80वां स्वतंत्रता दिवस पर ग्रहों की स्थिति कई राशियों के लिए शुभ अवसर लेकर आई है. आज श्रावण शुक्ल पक्ष तृतीया तिथि और उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र के साथ शिव योग, सिद्ध योग और बुधादित्य योग जैसे 6 बड़े योगों का निर्माण हो रहा है. इसके साथ ही चंद्रमा सिंह राशि से निकलकर कन्या राशि में प्रवेश करेंगे.

ऐसे में करियर, बिजनेस, निवेश, पारिवारिक जीवन और सेहत के लिहाज से आपका दिन कैसा बीतेगा? शुभ कार्यों के लिए अभिजीत मुहूर्त का सही समय क्या है? आइए, प्रख्यात ज्योतिषाचार्य सुरेश श्रीमाली से जानते हैं 15 अगस्त का संपूर्ण पंचांग और मेष से लेकर मीन तक सभी 12 राशियों का सटीक दैनिक राशिफल!

आज श्रावण शुक्ल पक्ष तृतीया तिथि शाम 05:29 तक रहेगी, इसके बाद चतुर्थी तिथि प्रारंभ होगी. पूरे दिन उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र रहेगा.

आज ग्रहों के संयोग से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग, शिव योग और सिद्ध योग का विशेष साथ मिलेगा. चन्द्रमा सुबह 09:35 के बाद कन्या राशि में गोचर करेंगे.

शुभ समय (शुभ मुहूर्त व चौघड़िया):

दोपहर 12:15 से 01:30 बजे तक: अभिजीत मुहूर्त

अभिजीत मुहूर्त दोपहर 02:30 से 03:30 बजे तक: लाभ-अमृत का चौघड़िया

लाभ-अमृत का चौघड़िया राहुकाल: सुबह 09:00 से 10:30 बजे तक (शुभ कार्य करने से बचें)

सुबह (शुभ कार्य करने से बचें) दिशाशूल / शुभ दिशा: आज पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ रहेगा.

चन्द्रमा 6th हाउस में: स्वास्थ्य को लेकर चिंता बनी रहेगी.

बिजनेस/व्यापार: शिव और सिद्ध योग बनने से बिजनेस में किसी अनुभवी व्यक्ति के मार्गदर्शन से आपका कोई प्रॉपर्टी अथवा रुका हुआ कार्य हल हो सकता है, जिससे साख बढ़ेगी. आर्थिक पक्ष सामान्य रहेगा.

नौकरी/कार्यस्थल: एंप्लॉयड पर्सन प्रोफेशनल होकर काम करें और परिश्रम से पीछे न हटें; बॉस की बातों का बुरा न मानें और नई जॉब के लिए प्रयास जारी रखें. वर्कस्पेस पर बेस्ट एम्प्लॉई की ट्रॉफी के हकदार बन सकते हैं. मान-सम्मान व प्रभाव बढ़ेगा. ऑफिस मीटिंग में प्रॉडक्ट की सेल बढ़ाने पर खास चर्चा होगी.

परिवार व छात्र: स्पोर्ट्स पर्सन एंड आर्टिस्ट पेरेंट्स का आशीर्वाद लेकर कार्य करेंगे तो सफलता अवश्य मिलेगी. सामाजिक दायरा बढ़ेगा, विवादित मामले में आपका प्रस्ताव निर्णायक रहेगा. घर का माहौल प्रफुल्लित रहेगा.

लक्की कलर: सिल्वर | लक्की नं: 1 | अन लक्की नं: 5

वृषभ राशि (Taurus)

चन्द्रमा 5th हाउस में: अचानक से धन लाभ हो सकता है.

बिजनेस/व्यापार: कॉर्पोरेट मीटिंग में किसी व्यक्ति की नकारात्मक टिप्पणी परेशान कर सकती है, दूसरों की बातों से ज्यादा अपनी भावनाओं पर ध्यान दें. बिजनेसमैन को प्रोजेक्ट पर ध्यान बनाए रखना होगा, इससे भविष्य में ग्रोथ मिलेगी.

नौकरी/कार्यस्थल: मार्केटिंग एंप्लॉयड पर्सन डीलर्स से संबंध मधुर रखें; बाहर हों तो फोन पर हालचाल लें. ऑफिस में जमकर मेहनत करनी होगी, लंच का समय न मिले तो भी परेशान न हों. क्रिएटिविटी पर ध्यान दें, नए तरीके से काम करने का प्रयास करें. छोटी-मोटी यात्रा के योग हैं.

परिवार व छात्र: पार्टनर के साथ संबंधों में उतार-चढ़ाव नजर आ सकता है, लेकिन चिंता की बात नहीं है. माता-पिता के सहयोग से लाभ और सुख-समृद्धि बढ़ेगी. स्टूडेंट्स इधर-उधर की बातों से दूर रहकर सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दें.

लक्की कलर: क्रीम | लक्की नं: 8 | अन लक्की नं: 4

मिथुन राशि (Gemini)

चन्द्रमा 4th हाउस में: घर, भूमि और वाहन के सुख में कमी आएगी.

बिजनेस/व्यापार: बिजनेसमैन पॉजिटिव पहलुओं पर ध्यान दें ताकि नेगेटिविटी दूर हो सके. आलस्य और लापरवाही से बनते कामों में रुकावट आ सकती है, इन आदतों पर काबू पाएं. व्यक्तिगत कार्यों में बाहरी व्यक्ति को शामिल न करें. सौदे के बाद बिलिंग करते समय खास तौर पर अलर्ट रहें.

नौकरी/कार्यस्थल: समय पक्ष में नहीं है, स्वास्थ्य का ध्यान रखें. वर्कस्पेस पर किसी घटना से निराशा हो सकती है और सीनियर्स परेशान कर सकते हैं. वर्कलोड के चलते वीकनेस महसूस हो सकती है, इसलिए एनर्जी ड्रिंक लें और काम के बीच रेस्ट लेते रहें.

परिवार व छात्र: स्टूडेंट्स के व्यवहार से सभी असंतुष्ट रह सकते हैं. फैमिली में सभी के साथ समझदारी से पेश आएं और जरूरत पड़ने पर समझौता करने की कोशिश करें.

लक्की कलर: येलो | लक्की नं: 6 | अन लक्की नं: 1

कर्क राशि (Cancer)

चन्द्रमा 3rd हाउस में: आप परिश्रमी रहेंगे.

बिजनेस/व्यापार: कार्यक्षेत्र में किसी प्रकार की राजनीति का सामना करना पड़ सकता है. इनोवेटिव आइडियाज और प्रॉडक्ट रिसर्च के जरिए बिजनेस को आगे बढ़ाएं. मौके का फायदा उठाएं लेकिन किसी को नुकसान पहुंचाए बिना. करियर का जुनून सफलता दिलाएगा.

नौकरी/कार्यस्थल: कंपनी से संबंधित औपचारिकताएं समय रहते पूरी कर लें. नौकरीपेशा लोगों को ऑफिशियल ट्रैवलिंग का ऑर्डर मिल सकता है; इसके लिए दोपहर 12:15 से 01:30 बजे और दोपहर 02:30 से 03:30 बजे का समय सबसे फलदायी रहेगा.

परिवार व छात्र: व्यर्थ के प्रेम प्रसंगों में समय नष्ट न करें. शुभ कार्यों पर धन व्यय होगा. शाम को परिवार के साथ सुखद समय बीतेगा. स्टूडेंट्स को उन्नति के शुभ अवसर प्राप्त होंगे.

लक्की कलर: पर्पल | लक्की नं: 2 | अन लक्की नं: 7

सिंह राशि (Leo)

चन्द्रमा 2nd हाउस में: धन संचय की क्षमता बढ़ेगी.

बिजनेस/व्यापार: शिव और सिद्ध योग बनने से बिजनेस में लाभदायक परिस्थितियां बनी हुई हैं. व्यापारी निवेश के लिए विभिन्न संस्थानों और सरकारी अनुदान की सहायता ले सकते हैं. किसी शुभचिंतक की मदद से दोपहर बाद कोई बड़ी महत्वाकांक्षा पूरी हो सकती है.

नौकरी/कार्यस्थल: ऑफिशियल वर्क की जिम्मेदारी पूरी ईमानदारी से निभानी होगी. वर्कस्पेस पर सामान्य दिन रहेगा; फालतू गतिविधियों से ध्यान हटाकर महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स पर फोकस करें.

परिवार व छात्र: वैवाहिक और पारिवारिक जीवन सुखमय रहेगा. माता-पिता की सेहत का ध्यान रखें. कॉम्पिटिटिव एंड जनरल स्टूडेंट्स को परीक्षा से संबंधित उचित परिणाम मिलेंगे.

लक्की कलर: ऑरेंज | लक्की नं: 9 | अन लक्की नं: 4

कन्या राशि (Virgo)

चन्द्रमा आपकी राशि में: बौद्धिक निर्णय की भावनाओं से प्रभावित रहेंगे.

बिजनेस/व्यापार: बिजनेस में किया गया कोई काम उपयुक्त साबित होगा; यह आसानी से पूरा होकर अपेक्षा से अधिक लाभ देगा. सेल बढ़ाने के लिए व्यापारिक योजनाओं में बदलाव करने की आवश्यकता है.

नौकरी/कार्यस्थल: वर्कस्पेस पर दूसरों की नकारात्मक ऊर्जा का असर मानसिक स्वास्थ्य पर न पड़ने दें. भविष्य की चिंता से क्रोध उत्पन्न हो सकता है, नियंत्रण रखें. अन-एंप्लॉयड पर्सन अपने कौशल और अनुभव से सीनियर्स को प्रभावित करने का प्रयास करें.

परिवार व छात्र: विवाह से संबंधित निर्णय लेने से पहले पार्टनर से खुली चर्चा करें. नियमित कार्यों के लिए ऊर्जा मिलती रहेगी. स्टूडेंट्स पूरा ध्यान अपने लक्ष्य पर केंद्रित करें.

लक्की कलर: नेवी ब्लू | लक्की नं: 3 | अन लक्की नं: 1

चन्द्रमा 12th हाउस में: कानूनी मामलों में अड़चन आएगी.

बिजनेस/व्यापार: जल्दबाजी और भावुकता में लिया गया निर्णय नुकसानदेह हो सकता है. पैसों से जुड़ी समस्या हल होगी, लेकिन तनाव को नींद पर हावी न होने दें. समस्याओं से निपटने के लिए आत्मबल का सही उपयोग करें और नकारात्मक विचारों से दूर रहें.

नौकरी/कार्यस्थल: काम उलझा हो तो आक्रोश को हावी न होने दें, शांति से काम पूरा करें. वर्कस्पेस पर असमंजस की स्थिति में वरिष्ठों की सलाह अवश्य लें. कार्य की प्रैक्टिस इसे और बेहतर बनाएगी.

परिवार व छात्र: घरेलू उलझनें और वाद-विवाद बढ़ सकते हैं, शांति बनाए रखें. दान-पुण्य करने से बाधाओं से मुक्ति मिलेगी. स्पोर्ट्स पर्सन एंड आर्टिस्ट किसी पर भी आंख मूंदकर भरोसा न करें.

लक्की कलर: व्हाइट | लक्की नं: 8 | अन लक्की नं: 5

वृश्चिक राशि (Scorpio)

चन्द्रमा 11th हाउस में: अपने से बड़ों का सहयोग मिलेगा.

बिजनेस/व्यापार: आज किया गया काम आसानी से पूरा होगा और अपेक्षा से अधिक लाभ मिलेगा. विरोधी और शत्रुओं का पक्ष कमजोर रहेगा. बिजनेस को ऑनलाइन सिस्टम से जोड़ें, इससे मुनाफा अच्छा होगा.

नौकरी/कार्यस्थल: एंप्लॉयड पर्सन बॉस को समय से पहले काम की प्रगति से अवगत कराएं. नियमित गतिविधियों में आगे रहने से महत्वपूर्ण काम बनेंगे और शुभ समाचार मिलेगा.

परिवार व छात्र: छोटी-छोटी बातों पर बहस से बचें, लाइफ पार्टनर के साथ रिश्ते का संतुलन न बिगड़ने दें. कॉम्पिटिटिव एंड जनरल स्टूडेंट्स हर परिस्थिति में अपनी सोच सकारात्मक रखें.

लक्की कलर: पिंक | लक्की नं: 2 | अन लक्की नं: 7

धनु राशि (Sagittarius)

चन्द्रमा 10th हाउस में: जनता से जुड़े कार्यों में लाभ मिलेगा.

बिजनेस/व्यापार: दिन की शुरुआत में कुछ दिक्कतें आ सकती हैं, लेकिन विवेक से हल निकाल लेंगे. विदेश संबंधी व्यापार गति पकड़ेगा. नए प्रोडक्ट की लॉन्चिंग के लिए दिन अनुकूल है. धर्म-कर्म और इष्ट आराधना में समय दें.

नौकरी/कार्यस्थल: आलस्य और आराम को काम पर हावी न होने दें. ऑफिस के कामकाज में गोपनीयता बनाए रखें. एकाग्रता और दक्षता से प्रोजेक्ट्स में अच्छा प्रदर्शन करेंगे.

परिवार व छात्र: आप और आपके जीवनसाथी हर मामले में सतर्क रहेंगे, वैवाहिक जीवन सामान्य रहेगा. स्टूडेंट्स दिन भर एन्जॉय करेंगे और वेकेशन पर घूमने की प्लानिंग बन सकती है.

लक्की कलर: गोल्डन | लक्की नं: 8 | अन लक्की नं: 1

मकर राशि (Capricorn)

चन्द्रमा 9th हाउस में: धर्म और अध्यात्म में रुचि बढ़ेगी.

बिजनेस/व्यापार: शिव और सिद्ध योग के प्रभाव से किसी असंभव परियोजना में लगाया गया धन और ऊर्जा भविष्य में बड़ा फायदा देगी. लिए गए निर्णय बेहतरीन साबित होंगे और आत्मविश्वास से तरक्की के नए रास्ते खुलेंगे.

नौकरी/कार्यस्थल: जॉब में इच्छानुकूल परिवर्तन हो सकता है. चतुराई से मुश्किलों का समाधान निकालेंगे. भागदौड़ बढ़ेगी, इसलिए मानसिक व शारीरिक रूप से तैयार रहें. यात्रा के दौरान खान-पान में संयम रखें.

परिवार व छात्र: पड़ोसियों के साथ व्यवहार अच्छा रखें और विवाद से बचें. स्टूडेंट्स और आर्टिस्ट्स की दुविधाएं खत्म होंगी; पेरेंट्स की एडवाइस से सही दिशा मिलेगी.

लक्की कलर: ब्राउन | लक्की नं: 8 | अन लक्की नं: 3

कुंभ राशि (Aquarius)

चन्द्रमा 8th हाउस में: ददिहाल में बड़े परिवर्तन होते-होते रुक जाएंगे.

बिजनेस/व्यापार: क्रोध पर नियंत्रण रखें, वरना नुकसान हो सकता है. वर्तमान स्थिति से परेशान होने के बजाय बेहतर प्लानिंग करें ताकि व्यापार का विस्तार तेजी से हो सके.

नौकरी/कार्यस्थल: पूर्व में की गई किसी गलती का असर दिख सकता है, सीनियर्स काम समझाएंगे. व्यर्थ के विवाद से मन अशांत रहेगा और काम की गति प्रभावित हो सकती है.

परिवार व छात्र: स्टूडेंट्स अपने महत्वपूर्ण कार्यों को स्थगित न करें, जटिलता बढ़ सकती है. पेरेंट्स के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें, चिंता के बजाय उनकी देखभाल करें.

लक्की कलर: येलो | लक्की नं: 6 | अन लक्की नं: 9

मीन राशि (Pisces)

चन्द्रमा 7th हाउस में: बिजनेस में कस्टमर से अच्छे संबंध बनेंगे.

बिजनेस/व्यापार: ग्रहों के मिले-जुले प्रभाव से दिन सामान्य रहेगा. सूझबूझ से समस्याओं का हल निकालेंगे और जरूरी सरकारी मीटिंग में शामिल हो सकते हैं. शिव-सिद्ध योग से मान-प्रतिष्ठा और लाभ में वृद्धि होगी. किसी डील के लिए अनुचित तरीकों से बचें.

नौकरी/कार्यस्थल: ऑफिस में फालतू मुद्दों पर समय बर्बाद न करें. नया सीखने और खुद को बेहतर बनाने की दिशा में काम करें.

परिवार व छात्र: संतान के विवाह से जुड़ी चिंताएं दूर होंगी और पारिवारिक समस्याएं हल होंगी. स्टूडेंट्स अपने फील्ड में एकाग्र होकर सफलता हासिल करेंगे.

लक्की कलर: व्हाइट | लक्की नं: 7 | अन लक्की नं: 3

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