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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Kumbh Rashifal 30 May 2026: क्या आज बढ़ेगी आपकी कमाई? जानें किस शुभ योग से चमकेगा आपका पैतृक व्यवसाय

Aaj ka Kumbh Rashifal 30 May 2026: क्या आज बढ़ेगी आपकी कमाई? जानें किस शुभ योग से चमकेगा आपका पैतृक व्यवसाय

Aquarius Horoscope 30 May 2026: कुंभ राशि 10th चंद्रमा से पारिवारिक बिजनेस में बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी. स्टॉक ऑडिट से कैश फ्री होगा। सौ प्रतिशत सटीकता से ऑफिस काम पूरे होंगे. जानिए कैसा रहेगा आपका दिन.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 30 May 2026 03:50 AM (IST)
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Aaj ka Kumbh Rashifal: शनिवार, 30 मई का दिन कुंभ राशि के जातकों के लिए करियर में बड़ी जिम्मेदारी, पैतृक व्यवसाय में उन्नति और संगठनात्मक कार्यों में सटीकता लेकर आया है. सुबह 06:39 के बाद चंद्रमा आपकी राशि से दशम भाव (10th House) में प्रवेश करेंगे, जो कर्म, पद-प्रतिष्ठा और पिता के सहयोग का प्रतीक है.

इसके साथ ही आज आकाश मंडल में शिव योग, लक्ष्मीनारायण योग, वाशि योग, सुनफा योग और शंख योग का अद्भुत महासंयोग बना हुआ है. आज का दिन आपके पेशेवर जीवन को एक नया ढांचा देने और वित्तीय रूप से खुद को मजबूत करने के लिए सर्वश्रेष्ठ है. आइए विस्तार से जानते हैं आज का राशिफल.

व्यापार और धन (Business & Wealth)

बिजनेस के दृष्टिकोण से आज का दिन आपकी आंतरिक व्यवस्था को सुधारने और वर्किंग कैपिटल को बढ़ाने का है.

पैतृक व्यवसाय और शिव योग: आज बन रहे शुभ 'शिव योग' के प्रभाव से आपको अपने पारिवारिक या पेरेंटल बिजनेस (Parental Business) की पूरी बागडोर अपने हाथों में मिल सकती है. घर के बड़े-बुजुर्गों का आशीर्वाद और उनके आदर्शों पर चलना आपके व्यवसाय को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा.

बिजनेस इनकम में बढ़ोतरी: आज व्यापारिक गतिविधियों से होने वाली आय में अच्छी बढ़ोतरी की संभावना है, जिससे आपका मन प्रसन्न रहेगा और आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी.

इवेंट्री और स्टॉक ऑडिट (विशेष सलाह): आज का दिन आपके बिजनेस में इन्वेंटरी ऑडिट और स्टॉक मैनेजमेंट को दुरुस्त करने के लिए सबसे उत्तम है. अपने गोदाम या दुकान के 'डेड स्टॉक' की पहचान करें, ओवरस्टॉकिंग को कम करें और नए ऑर्डर्स के लेवल को री-ऑप्टिमाइज़ करें. ऐसा करने से आपकी फंसी हुई नकदी (Cash) फ्री होगी, जिसका इस्तेमाल आप दूसरे जरूरी कामों में कर सकेंगे.

नौकरी और करियर (Job & Career)

वर्कप्लेस पर आज का दिन आपकी सूक्ष्म कार्यकुशलता और डेटा मैनेजमेंट स्किल्स को निखारने वाला साबित होगा.

डिटेल-ओरिएंटेड टास्क में एक्सीलेंस: आज आपका पूरा ध्यान बारीक से बारीक चीजों पर रहेगा. ऑडिट रिपोर्ट तैयार करना, डेटा क्लीनिंग, या प्रोसेस डॉक्यूमेंटेशन जैसे जटिल और विश्लेषणात्मक कार्यों में आप बेहतरीन प्रदर्शन करेंगे. आज आपके काम में सटीकता (Accuracy) सौ प्रतिशत रहने वाली है, जिससे सीनियर्स प्रभावित होंगे.

करियर का माहौल: नौकरी के मोर्चे पर आज हालात काफी सामान्य और साधारण रहेंगे. रूटीन वर्क्स के चलते काम के सिलसिले में आपको थोड़ी सी नीरसता या बोरियत का अनुभव हो सकता है, लेकिन आपकी कार्यक्षमता पर इसका कोई बुरा असर नहीं पड़ेगा.

परिवार और वीकेंड लाइफ (Family & Lifestyle)

लक्ष्मीनारायण योग का लाभ: आज बन रहे लक्ष्मीनारायण योग के शुभ प्रभाव से इस वीकेंड पर परिवार से जुड़े किसी महत्वपूर्ण काम को बखूबी निभाने के कारण आपकी हर तरफ प्रशंसा होगी.

भौतिक सुखों में रुचि: आज आपका झुकाव लग्जरी और सुख-सुविधाओं की चीजों की तरफ बढ़ सकता है. घर के बड़े-बुजुर्गों के साथ समय बिताना और उनके अनुभवों से सीखना आज आपके पारिवारिक माहौल को और भी खुशनुमा बनाएगा.

शिक्षा और खेल (Education & Sports)

स्पोर्ट्स पर्सन: खेल जगत से जुड़े कुंभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन ऐतिहासिक हो सकता है. आप किसी बड़े टूर्नामेंट या प्रतियोगिता में सफलता के झंडे गाड़ने में पूरी तरह सफल रहेंगे. आपकी खेल तकनीक की सराहना होगी. छात्रों के लिए सलाह: जिन छात्रों का मन पिछले कुछ समय से पढ़ाई में नहीं लग रहा है या ध्यान भटक रहा है, उन्हें आज किसी अच्छे करियर काउंसलर या गुरु से बात करनी चाहिए. सही मार्गदर्शन आपके भटके हुए करियर को सही दिशा दे सकता है.

  • भाग्यशाली रंग: ब्राउन (Brown)
  • भाग्यशाली अंक: 9
  • अशुभ अंक: 3

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 30 May 2026 03:50 AM (IST)
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Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Kumbh Rashifal Aquarius Horoscope Today
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