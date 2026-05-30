Aaj Ka Rashifal: आज 30 मई 2026, शनिवार को दोपहर 12:01 बजे तक चतुर्दशी है, जिसके बाद पूर्णिमा तिथि लग जाएगी. आज के पंचांग का सबसे बड़ा अलर्ट सुबह 08:51 AM से सुबह 10:35 AM तक रहने वाला भयंकर राहुकाल है. इस डेढ़ घंटे के दौरान भद्रा का प्रभाव भी रहेगा, जिससे कोई भी वित्तीय लेन-देन या नया काम करना भारी पड़ सकता है.

इस समय मीन राशि में बैठे शनि के कारण मेष, कुंभ और मीन पर साढ़ेसाती, जबकि सिंह और धनु पर शनि की ढैय्या का प्रभाव चल रहा है. नौतपा की भीषण गर्मी और मेष में मंगल के गोचर के बीच, आज सुबह 06:40 बजे चंद्रमा वृश्चिक राशि में प्रवेश कर चुके हैं.

ग्रहों का यह अष्टम संजोग आज कुछ राशियों के लिए आकस्मिक धन लाभ के रास्ते खोलेगा, तो वहीं साढ़ेसाती से प्रभावित जातकों को वाणी और स्वास्थ्य के मामले में विशेष सावधानी रखनी होगी. आइए बिना किसी पॉइंटर के, सीधे शब्दों में जानते हैं सभी 12 राशियों का सटीक दैनिक भविष्यफल.

मेष राशिफल (Aries Horoscope) - 30 मई 2026

मेष राशि वालों के लिए आज का दिन बेहद सतर्क रहने और हर कदम फूंक-फूंक कर रखने का है. आज शनिवार का दिन है और ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि दोपहर 12:01 बजे तक है, जिसके बाद पूर्णिमा लग जाएगी.

वर्तमान में शनि देव आपकी राशि से बारहवें भाव (मीन) में गोचर कर रहे हैं, जिससे आप पर शनि की साढ़ेसाती का पहला चरण चल रहा है. यह गोचर आपके मानसिक तनाव को बढ़ा सकता है. दूसरी तरफ, आपकी ही राशि (प्रथम भाव) में राशि स्वामी मंगल का गोचर हो रहा है, जो आपको ऊर्जा के साथ अत्यधिक गुस्सा भी दे सकता है. आज सुबह 06:40 बजे के बाद चंद्रमा आपकी राशि से आठवें (वृश्चिक) भाव में प्रवेश करेगा, जिससे अष्टम चंद्रमा और साढ़ेसाती का एक बहुत ही संवेदनशील योग बन रहा है. साथ ही, आज नौतपा का छठा दिन होने से भयंकर लू का प्रकोप रहेगा.

करियर और व्यापार (Career & Business)

नौकरीपेशा जातकों पर आज काम का दबाव अचानक बढ़ सकता है, इसलिए दफ्तर में सहयोगियों के साथ बातचीत करते समय अपने गुस्से पर काबू रखें. सुबह 08:51 AM से सुबह 10:35 AM तक भयंकर राहुकाल का साया रहेगा, इस दौरान कोई भी नया काम हाथ में न लें. जरूरी फाइलें चेक करने के लिए सुबह 11:51 AM से दोपहर 12:46 PM के बीच रहने वाले अभिजित मुहूर्त का उपयोग करें. व्यापारियों के लिए आज का दिन किसी भी नए निवेश या पार्टनरशिप से बचने का है, पुराने सौदों पर ही ध्यान देना आज सुरक्षित रहेगा.

आर्थिक स्थिति और स्वास्थ्य (Finance & Health)

आर्थिक रूप से आज का दिन बजट को संतुलित रखने का है. अचानक गाड़ियों या घर के कूलिंग अप्लायंसेज (AC/Cooler) के रखरखाव पर बड़ा धन खर्च हो सकता है. इस समय किसी को भी उधार देने से बचें, अन्यथा पैसा हमेशा के लिए अटक सकता है. स्वास्थ्य के लिहाज से, पहले भाव का मंगल शरीर में पित्त, एसिडिटी और रक्तचाप (BP) की समस्या बढ़ा सकता है. दोपहर के समय तेज धूप में निकलने से बचें और डिहाइड्रेशन से सुरक्षित रहने के लिए लगातार नींबू पानी या छाछ पीते रहें.

वैवाहिक जीवन और प्रेम संबंध (Love & Relationships)

बारहवें शनि और अष्टम चंद्रमा के कारण जीवनसाथी के साथ वैचारिक मतभेद या बातचीत में गलतफहमी बढ़ सकती है. घरेलू बातों पर बहस करने के बजाय खुद शांत रहें. लव लाइफ में पार्टनर की भावनाओं का सम्मान करें और पुरानी कड़वी बातों को उखाड़ने से पूरी तरह बचें. अविवाहित लोगों को आज विवाह से जुड़ा कोई भी बड़ा फैसला जल्दबाजी में लेने से बचना चाहिए.

लकी नंबर: 1, 9

लकी कलर: गहरा लाल और हल्का क्रीम

आज का विशेष उपाय (Today's Remedy)

शाम के समय पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं और ॐ शं शनैश्चराय नमः मंत्र का जाप करें. इसके साथ ही, सुबह हनुमान जी के सामने चमेली के तेल का दीपक जलाकर हनुमान चालीसा का पाठ करें. इससे मंगल का उग्र प्रभाव और शनि की साढ़ेसाती का दोष शांत होगा.

वृषभ राशिफल (Taurus Horoscope) - 30 मई 2026

वृषभ राशि वालों के लिए आज का दिन अपनी सुख-सुविधाओं की रक्षा करने और गुप्त शत्रुओं से सावधान रहने का है. आज शनिवार का दिन है और ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि दोपहर 12:01 बजे तक है, जिसके बाद पूर्णिमा लग जाएगी.

वर्तमान में शनि देव आपकी राशि से ग्यारहवें भाव (मीन) में गोचर कर रहे हैं, जो आपकी आय को स्थिर रखेंगे. हालांकि, मेष राशि में चल रहा मंगल का गोचर आपके बारहवें भाव में है, जिससे फिजूलखर्च और कोर्ट-कचहरी के मामलों में तनाव बढ़ सकता है. आज सुबह 06:40 बजे के बाद चंद्रमा आपकी राशि से सातवें (वृश्चिक) भाव में प्रवेश करेगा, जिससे व्यापारिक साझेदारी में उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है. आज नौतपा का छठा दिन होने से भयंकर गर्मी रहेगी, जो शारीरिक ऊर्जा को प्रभावित करेगी.

करियर और व्यापार (Career & Business)

नौकरीपेशा जातकों को आज दफ्तर में अपनी पोजीशन मजबूत करने के मौके मिलेंगे, लेकिन काम का बोझ भी बना रहेगा. सुबह 08:51 AM से सुबह 10:35 AM तक भयंकर राहुकाल का साया रहेगा, इस दौरान किसी भी नई डील को फाइनल न करें. आवश्यक कमर्शियल मीटिंग्स के लिए सुबह 11:51 AM से दोपहर 12:46 PM के बीच रहने वाले अभिजित मुहूर्त का उपयोग करें. व्यापारियों के लिए आज का दिन पुराने निवेश से लाभ कमाने का है, लेकिन कोई भी नया एग्रीमेंट साइन करने से आज बचें.

आर्थिक स्थिति और स्वास्थ्य (Finance & Health)

आर्थिक रूप से आज का दिन मिलाजुला रहेगा. बारहवें भाव का मंगल अचानक यात्राओं या अस्पताल के खर्चों पर धन व्यय करवा सकता है. कूलिंग अप्लायंसेज (AC/Cooler) के मेंटेनेंस पर भी पैसा खर्च होगा, इसलिए बजट बनाकर चलें. स्वास्थ्य के लिहाज से आज आँखों में जलन, अनिद्रा और पैरों में दर्द की शिकायत हो सकती है. तेज धूप और लू के सीधे संपर्क में आने से पूरी तरह बचें और शरीर को अंदर से ठंडा रखने के लिए पर्याप्त तरल पदार्थ लें.

वैवाहिक जीवन और प्रेम संबंध (Love & Relationships)

सातवें भाव का चंद्रमा जीवनसाथी के साथ आपके जुड़ाव को गहरा करेगा, लेकिन बारहवें मंगल की वजह से आपसी ईगो टकरा सकती है. घरेलू सुख-शांति बनाए रखने के लिए पार्टनर की बातों को नजरअंदाज न करें. लव लाइफ जी रहे लोगों के लिए दिन सामान्य रहेगा, लेकिन बातचीत में अपनी मर्यादा न भूलें.

लकी नंबर: 2, 7

लकी कलर: मलाईदार सफेद और हल्का गुलाबी

आज का विशेष उपाय (Today's Remedy)

शाम के समय शनि मंदिर जाकर सरसों के तेल का दीपक जलाएं और ॐ प्रां प्रीं प्रौं सः शनैश्चराय नमः मंत्र का जाप करें. इसके साथ ही हनुमान जी को बूंदी का भोग लगाएं, इससे बारहवें मंगल का दोष और शनि का अशुभ प्रभाव दूर होगा.

मिथुन राशिफल (Gemini Horoscope) - 30 मई 2026

मिथुन राशि वालों के लिए आज का दिन अपनी बुद्धिमत्ता के बल पर शत्रुओं को परास्त करने और करियर में बड़ी सफलता पाने का है. आज शनिवार का दिन है और चतुर्दशी तिथि दोपहर 12:01 बजे तक रहेगी.

वर्तमान में शनि देव आपकी राशि से दसवें भाव (मीन) में गोचर कर रहे हैं, जिससे आपके कार्यक्षेत्र में अनुशासन और जिम्मेदारी बढ़ेगी. आपकी अपनी राशि में गुरु, शुक्र और बुध की युति चल रही है, जो आपके व्यक्तित्व को बहुत आकर्षक बनाएगी. आज सुबह 06:40 बजे के बाद चंद्रमा आपकी राशि से छठे (वृश्चिक) भाव में प्रवेश करेगा, जिससे छठा चंद्रमा और दशम शनि आपके पेंडिंग पड़े कामों और पुराने कर्जों को निपटाने में आपकी मदद करेंगे. नौतपा का छठा दिन होने के कारण आज उमस और तपिश बहुत ज्यादा रहेगी.

करियर और व्यापार (Career & Business)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन दफ्तर में अपना लोहा मनवाने का है. छठे भाव का चंद्रमा आपको अपने विरोधियों पर बढ़त दिलाएगा. सुबह 08:51 AM से सुबह 10:35 AM तक राहुकाल रहेगा, इस समय कोई भी नया प्रोजेक्ट शुरू करने से बचें. महत्वपूर्ण डील्स या सरकारी कागजी काम के लिए सुबह 11:51 AM से दोपहर 12:46 PM के बीच अभिजित मुहूर्त का लाभ उठाएं. व्यापारियों के लिए आज का दिन उधार फंसा हुआ पैसा वापस पाने के लिए उत्तम है, बाजार में आपकी साख मजबूत होगी.

आर्थिक स्थिति और स्वास्थ्य (Finance & Health)

आर्थिक रूप से आज का दिन काफी प्रगतिशील रहेगा. ग्यारहवें भाव में बैठे मंगल देव आपकी आवक को शानदार बनाए रखेंगे. हालांकि, छठे चंद्रमा के कारण दवाइयों या घर के बिजली के उपकरणों की मरम्मत पर अचानक कुछ धन खर्च हो सकता है. स्वास्थ्य के लिहाज से आज आपको पेट में इन्फेक्शन, गैस या एसिडिटी की समस्या परेशान कर सकती है. खानपान में पूरी सात्विकता बरतें और बाहर की तली-भुनी चीजों से पूरी तरह दूर रहें.

वैवाहिक जीवन और प्रेम संबंध (Love & Relationships)

पारिवारिक जीवन में आज तालमेल अच्छा रहेगा. जीवनसाथी आज आपकी व्यस्तता को समझेगा और घरेलू जिम्मेदारियों को खुद संभालकर आपको भावनात्मक संबल देगा. प्रेम संबंधों के लिए आज का दिन मधुर रहेगा, पार्टनर के साथ फोन पर लंबी बातचीत हो सकती है जो पुरानी गलतफहमियों को दूर करेगी.

लकी नंबर: 3, 5

लकी कलर: हल्का हरा और आसमानी नीला

आज का विशेष उपाय (Today's Remedy)

शनिवार के दिन शनि चालीसा का पाठ करें और हनुमान जी के मंदिर में जाकर सिंदूर अर्पित करें. नौतपा की तपिश को देखते हुए किसी सार्वजनिक स्थान पर राहगीरों के लिए ठंडे पानी की व्यवस्था करना आपके करियर की बाधाओं को दूर करेगा.

कर्क राशिफल (Cancer Horoscope) - 30 मई 2026

कर्क राशि वालों के लिए आज का दिन अपनी संतानों के प्रति गंभीर रहने और बौद्धिक क्षमताओं का विकास करने का है. आज शनिवार का दिन है और दोपहर 12:01 बजे के बाद पूर्णिमा तिथि प्रारंभ हो जाएगी.

वर्तमान में शनि देव आपकी राशि से नौवें भाव (मीन) में गोचर कर रहे हैं, जिससे भाग्य की रफ्तार थोड़ी धीमी लेकिन स्थिर रहेगी. आपके दशम भाव (कर्म भाव) में मंगल का गोचर हो रहा है, जो आपको कार्यक्षेत्र में असीमित ऊर्जा और साहस प्रदान कर रहा है. आज सुबह 06:40 बजे के बाद चंद्रमा आपकी राशि से पांचवें (वृश्चिक) भाव में प्रवेश करेगा, जिससे आपको अपनी शिक्षा और निर्णय लेने की क्षमता में अद्भुत सुधार देखने को मिलेगा. नौतपा की भीषण गर्मी के कारण मानसिक रूप से थोड़ी थकावट हो सकती है.

करियर और व्यापार (Career & Business)

नौकरीपेशा जातकों को आज कार्यक्षेत्र में अपनी लीडरशिप क्वालिटी दिखाने का पूरा मौका मिलेगा. सीनियर अधिकारी आपकी कार्यशैली से प्रभावित रहेंगे. सुबह 08:51 AM से सुबह 10:35 AM तक राहुकाल का साया रहेगा, इस दौरान किसी भी महत्वपूर्ण दस्तावेज पर दस्तखत न करें. जरूरी मीटिंग्स के लिए सुबह 11:51 AM से दोपहर 12:46 PM के बीच अभिजित मुहूर्त का चयन करें. व्यापारियों के लिए आज का दिन नया निवेश करने की योजना बनाने का है, लेकिन क्रियान्वयन आज टाल दें.

आर्थिक स्थिति और स्वास्थ्य (Finance & Health)

आर्थिक रूप से आज का दिन सुखद रहेगा. दशम मंगल और पंचम चंद्रमा का योग आकस्मिक धन लाभ की स्थिति बना सकता है. हालांकि, घर के बच्चों की फरमाइशों या उनकी सुख-सुविधाओं की चीजों पर आज अच्छा-खासा पैसा खर्च हो सकता है. स्वास्थ्य के लिहाज से आज माइग्रेन, सिरदर्द या डिहाइड्रेशन की शिकायत हो सकती है. चिलचिलाती धूप में बाहर निकलने से पूरी तरह परहेज करें और समय-समय पर पानी पीते रहें.

वैवाहिक जीवन और प्रेम संबंध (Love & Relationships)

वैवाहिक जीवन में मधुरता बनी रहेगी. जीवनसाथी के साथ बैठकर संतान के भविष्य को लेकर कोई बड़ा और सकारात्मक निर्णय आज आप ले सकते हैं. प्रेम संबंधों में रह रहे लोगों के लिए पांचवें भाव का चंद्रमा रोमांस और आपसी समझ को बढ़ाएगा, जिससे रिश्ता और भी ज्यादा परिपक्व होगा.

लकी नंबर: 4, 7

लकी कलर: दूधिया सफेद और हल्का पीला

आज का विशेष उपाय (Today's Remedy)

शाम के समय पीपल के वृक्ष के पास चौमुखी आटे का दीपक सरसों के तेल का जलाएं. भगवान शिव पर काले तिल मिलाकर ठंडा जल अर्पित करें, इससे शनि का भाग्य भाव का अवरोध समाप्त होगा और मंगल के शुभ फल मिलेंगे.

सिंह राशिफल (Leo Horoscope) - 30 मई 2026

सिंह राशि वालों के लिए आज का दिन पारिवारिक शांति बनाए रखने और अपनी सुख-सुविधाओं की व्यवस्था करने का है. आज शनिवार का दिन है और दोपहर 12:01 बजे तक चतुर्दशी तिथि रहेगी.

वर्तमान में शनि देव आपकी राशि से आठवें भाव (मीन) में गोचर कर रहे हैं, जिसका सीधा मतलब है कि सिंह राशि पर शनि की ढैय्या चल रही है. यह गोचर आपके कामों में अचानक रुकावटें पैदा कर सकता है. दूसरी तरफ, भाग्य भाव में मंगल का गोचर आपके साहस को बनाए रखेगा. आज सुबह 06:40 बजे के बाद चंद्रमा आपकी राशि से चौथे (वृश्चिक) भाव में प्रवेश करेगा, जिससे अष्टम शनि और चतुर्थ चंद्रमा का योग घरेलू माहौल में थोड़ा तनाव दे सकता है. नौतपा का छठा दिन होने से अत्यधिक उमस रहेगी.

करियर और व्यापार (Career & Business)

नौकरीपेशा जातकों को आज दफ्तर में अपनी वाणी पर बहुत सख्त नियंत्रण रखना होगा. सीनियर अधिकारियों के साथ किसी भी बहसबाजी से बचें, वरना ढैय्या का नकारात्मक असर दिख सकता है. सुबह 08:51 AM से सुबह 10:35 AM तक राहुकाल रहेगा, इस दौरान कोई भी नया व्यावसायिक सौदा फाइनल न करें. जरूरी फाइलों के निपटारे के लिए सुबह 11:51 AM से दोपहर 12:46 PM के बीच अभिजित मुहूर्त का उपयोग करें. व्यापारियों को आज मार्केट में कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ सकता है.

आर्थिक स्थिति और स्वास्थ्य (Finance & Health)

आर्थिक दृष्टिकोण से आज का दिन बजट को लेकर बहुत सावधान रहने का है. अष्टम शनि के कारण गुप्त खर्चे या अचानक गाड़ियों की खराबी पर धन व्यय हो सकता है. घर को ठंडा रखने के उपकरणों (AC/Cooler) के मेंटेनेंस पर भी अच्छा-खासा पैसा खर्च होगा. स्वास्थ्य के लिहाज से आज सीने में जकड़न, रक्तचाप (BP) का उतार-चढ़ाव या मानसिक घबराहट की शिकायत हो सकती है. तेज धूप में सीधे निकलने से बचें और ठंडे पेय पदार्थों का सेवन करते रहें.

वैवाहिक जीवन और प्रेम संबंध (Love & Relationships)

चौथे भाव का चंद्रमा परिवार में माता जी के स्वास्थ्य को लेकर चिंता दे सकता है. जीवनसाथी के साथ बातचीत करते समय पुराने मतभेदों को बीच में न लाएं, वरना बहस बढ़ सकती है. लव लाइफ में आज का दिन सामान्य रहेगा, लेकिन पार्टनर पर अपनी इच्छाएं थोपने का प्रयास न करें.

लकी नंबर: 1, 5

लकी कलर: गहरा केसरिया और सुनहरा पीला

आज का विशेष उपाय (Today's Remedy)

शनि की ढैय्या के शमन के लिए आज शाम को शनि देव के सामने लोबान की धूप जलाएं और सुंदरकांड का पाठ करें. किसी जरूरतमंद व्यक्ति को काले चने या छाछ का दान करना आज आपके कष्टों को कम करेगा.

कन्या राशिफल (Virgo Horoscope) - 30 मई 2026

कन्या राशि वालों के लिए आज का दिन अपने पराक्रम के बल पर सफलता हासिल करने और सामाजिक संपर्कों को मजबूत करने का है. आज शनिवार का दिन है और चतुर्दशी तिथि दोपहर 12:01 बजे तक ही रहेगी.

वर्तमान में शनि देव आपकी राशि से सातवें भाव (मीन) में गोचर कर रहे हैं, जो वैवाहिक जीवन और साझेदारी के व्यापार में धीमी और अनुशासित प्रगति का संकेत देता है. आपके आठवें भाव में मंगल का गोचर हो रहा है, जो अचानक चोट या दुर्घटना के प्रति आपको सचेत कर रहा है. आज सुबह 06:40 बजे के बाद चंद्रमा आपकी राशि से तीसरे (वृश्चिक) भाव में प्रवेश करेगा, जो आपके आत्मविश्वास में गजब की वृद्धि करेगा. नौतपा का छठा दिन होने से लू का प्रकोप आज बहुत तेज रहेगा.

करियर और व्यापार (Career & Business)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन अपनी कार्यकुशलता दिखाने का है. तीसरे भाव का चंद्रमा आपको दफ्तर की भागदौड़ के बीच भी ऊर्जावान बनाए रखेगा. सुबह 08:51 AM से सुबह 10:35 AM तक भयंकर राहुकाल का साया रहेगा, इस दौरान किसी भी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट की शुरुआत न करें. महत्वपूर्ण बैठकों के लिए सुबह 11:51 AM से दोपहर 12:46 PM के बीच रहने वाले अभिजित मुहूर्त का चयन करें. व्यापारियों के लिए आज का दिन छोटी लेकिन लाभकारी यात्राओं की योजना बनाने का है.

आर्थिक स्थिति और स्वास्थ्य (Finance & Health)

आर्थिक दृष्टिकोण से आज का दिन मिलाजुला रहने वाला है. अष्टम मंगल के कारण सट्टेबाजी या रिस्की शेयर बाजार में निवेश करने से पूरी तरह बचें, वरना बड़ा नुकसान हो सकता है. घर की सुख-सुविधाओं या छोटे भाई-बहनों की मदद पर आज धन खर्च हो सकता है. स्वास्थ्य के लिहाज से अष्टम मंगल और नौतपा की गर्मी मिलकर कंधे में दर्द, त्वचा पर जलन या डिहाइड्रेशन की समस्या दे सकते हैं. तेज धूप में बाहर निकलते समय सिर को सूती कपड़े से जरूर ढकें.

वैवाहिक जीवन और प्रेम संबंध (Love & Relationships)

सातवें भाव का शनि और तीसरे भाव का चंद्रमा जीवनसाथी के साथ आपके रिश्तों को व्यावहारिक बनाएगा. जीवनसाथी आज घर की व्यवस्थाओं को सुधारने में आपका पूरा सहयोग करेगा. प्रेम संबंधों के लिए आज का दिन बेहद अनुकूल है, आपसी संवाद बढ़ने से रिश्तों में पारदर्शिता और मधुरता दोनों आएगी.

लकी नंबर: 5, 6

लकी कलर: हल्का तोतिया हरा और सफेद

आज का विशेष उपाय (Today's Remedy)

शनिवार के दिन हनुमान जी के मंदिर जाकर बजरंग बाण का पाठ करें और शिवलिंग पर तांबे के लोटे से ठंडा जल चढ़ाएं. किसी अपाहिज या गरीब व्यक्ति को काले छाते या ठंडे पानी का दान करना आज आपके लिए अति शुभ रहेगा.

तुला राशिफल (Libra Horoscope) - 30 मई 2026

तुला राशि वालों के लिए आज का दिन अपनी वाणी के दम पर धन संचय करने और पारिवारिक व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने का है. आज शनिवार का दिन है और दोपहर 12:01 बजे के बाद पूर्णिमा तिथि लग जाएगी.

वर्तमान में शनि देव आपकी राशि से छठे भाव (मीन) में गोचर कर रहे हैं, जो आपको आपके शत्रुओं और विरोधियों पर हमेशा विजयी बनाए रखेंगे. आपके सातवें भाव में मंगल का गोचर हो रहा है, जो दांपत्य जीवन में थोड़ी उग्रता दे सकता है. आज सुबह 06:40 बजे के बाद चंद्रमा आपकी राशि से दूसरे (वृश्चिक) भाव में प्रवेश करेगा, जिससे छठा शनि और दूसरा चंद्रमा मिलकर आपके आर्थिक पक्ष को बहुत मजबूत और व्यावहारिक बनाएंगे. नौतपा की चिलचिलाती गर्मी आज स्वभाव में थोड़ी अधीरता ला सकती है.

करियर और व्यापार (Career & Business)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन दफ्तर में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाने का रहेगा. आपके सुझावों को आज मैनेजमेंट गंभीरता से सुनेगा. सुबह 08:51 AM से सुबह 10:35 AM तक राहुकाल का साया रहेगा, इस अशुभ समय में किसी भी नए कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट पर साइन न करें. जरूरी फाइलों और डील्स के लिए सुबह 11:51 AM से दोपहर 12:46 PM के बीच अभिजित मुहूर्त का लाभ उठाएं. व्यापारियों के लिए आज का दिन फंसा हुआ पैसा निकालने के लिए बहुत अनुकूल है.

आर्थिक स्थिति और स्वास्थ्य (Finance & Health)

आर्थिक रूप से आज का दिन काफी बचत कराने वाला साबित हो सकता है. दूसरे भाव का चंद्रमा धन संचय में मदद करेगा, लेकिन सातवें भाव का मंगल और नौतपा की गर्मी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स या गाड़ियों की अचानक मेंटेनेंस पर खर्च करवा सकती है. स्वास्थ्य के लिहाज से आज दाँतों में दर्द, आँखों में जलन या गले में इन्फेक्शन की शिकायत हो सकती है. अत्यधिक ठंडे पानी के सेवन से तुरंत बचें और धूप से आकर सीधे एसी में न बैठें.

वैवाहिक जीवन और प्रेम संबंध (Love & Relationships)

सातवें भाव का मंगल जीवनसाथी के स्वभाव में थोड़ी तल्खी या जिद ला सकता है. कुटुंब भाव के चंद्रमा के कारण परिवार में शांति बनाए रखने के लिए आपको अपनी तरफ से नरमी दिखानी होगी. लव लाइफ में पार्टनर के साथ बातचीत करते समय पुरानी नकारात्मक बातों को बीच में लाने से पूरी तरह परहेज करें.

लकी नंबर: 6, 8

लकी कलर: मलाईदार सफेद और हल्का आसमानी नीला

आज का विशेष उपाय (Today's Remedy)

शाम के समय सरसों के तेल में काले तिल मिलाकर पीपल के पेड़ के नीचे एक बड़ा दीपक जलाएं. हनुमान जी को बूंदी के लड्डू का भोग लगाएं, इससे सातवें मंगल की उग्रता और शनि के दोष शांत होंगे.

वृश्चिक राशिफल (Scorpio Horoscope) - 30 मई 2026

वृश्चिक राशि वालों के लिए आज का दिन आत्मविश्वास से लबरेज रहने और अपनी प्राथमिकताओं को सेट कर बड़े निर्णय लेने का है. आज शनिवार का दिन है और ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि दोपहर 12:01 बजे तक रहेगी.

वर्तमान में शनि देव आपकी राशि से पांचवें भाव (मीन) में गोचर कर रहे हैं, जो शिक्षा और बुद्धि के क्षेत्र में कड़ा अनुशासन और कड़ी मेहनत की मांग करता है. आपके छठे भाव में राशि स्वामी मंगल का गोचर हो रहा है, जो आपके भीतर अद्भुत साहस और शत्रुओं को कुचलने की क्षमता बनाए रखेगा. आज सुबह 06:40 बजे के बाद चंद्रमा आपकी ही राशि यानी आपके पहले (लग्न) भाव में गोचर करेगा, जिससे आपका मानसिक संबल बहुत ऊंचा रहेगा. नौतपा के छठे दिन की गर्मी शारीरिक रूप से थोड़ी थकावट जरूर दे सकती है.

करियर और व्यापार (Career & Business)

नौकरीपेशा जातकों को आज कार्यक्षेत्र में अपनी मेहनत का पूरा परिणाम मिलेगा, विरोधी चाहकर भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे. सुबह 08:51 AM से सुबह 10:35 AM तक भयंकर राहुकाल रहेगा, इस दौरान कोई भी नया काम शुरू करने की भूल न करें. अपनी महत्वपूर्ण डील्स और मीटिंग्स के लिए सुबह 11:51 AM से दोपहर 12:46 PM के बीच रहने वाले अभिजित मुहूर्त का उपयोग करें. व्यापारियों के लिए आज का दिन बाजार में अपनी धाक जमाने और नई योजनाओं पर काम करने का है.

आर्थिक स्थिति और स्वास्थ्य (Finance & Health)

आर्थिक दृष्टिकोण से आज का दिन संतुलित रहेगा. छठे भाव का मंगल और लग्न का चंद्रमा मिलकर अचानक धन लाभ की स्थिति बना सकते हैं. हालांकि, नौतपा की भीषण गर्मी को देखते हुए घर के सुख-साधनों या एसी/कूलर के अपग्रेडेशन पर आपका पैसा खर्च हो सकता है. स्वास्थ्य के लिहाज से लग्न का चंद्रमा आपको मानसिक शांति देगा, लेकिन छठे मंगल के कारण रक्तचाप (BP) और एसिडिटी की समस्या बढ़ सकती है. भरपूर पानी पिएं और बाहर के भोजन से बचें.

वैवाहिक जीवन और प्रेम संबंध (Love & Relationships)

लग्न का चंद्रमा जीवनसाथी के प्रति आपकी संवेदनशीलता को बढ़ाएगा. जीवनसाथी आज आपके हर काम में कंधे से कंधा मिलाकर आपका साथ देगा. प्रेम संबंधों के लिए आज का दिन बहुत ही खूबसूरत रहेगा, आपसी विश्वास बढ़ेगा और आप अपने पार्टनर के साथ भविष्य की योजनाओं पर ठंडे दिमाग से चर्चा कर सकते हैं.

लकी नंबर: 1, 9

लकी कलर: गहरा लाल और हल्का क्रीम

आज का विशेष उपाय (Today's Remedy)

चूंकि आज शनिवार है, इसलिए शनि देव के मंत्र ॐ प्रां प्रीं प्रौं सः शनैश्चराय नमः का 108 बार जाप करें. हनुमान जी के सामने चमेली के तेल का दीपक जलाकर हनुमान बाहुक का पाठ करें, इससे स्वास्थ्य संबंधी कष्ट दूर होंगे.

धनु राशिफल (Sagittarius Horoscope) - 30 मई 2026

धनु राशि वालों के लिए आज का दिन थोड़ा शांति और संयम से चलने, खर्चों पर पूरी तरह नियंत्रण रखने और सेहत का ध्यान रखने का है. आज शनिवार का दिन है और दोपहर 12:01 बजे के बाद पूर्णिमा तिथि प्रारंभ हो जाएगी.

वर्तमान में शनि देव आपकी राशि से चौथे भाव (मीन) में गोचर कर रहे हैं, जिसका सीधा मतलब है कि धनु राशि पर शनि की ढैय्या चल रही है. यह गोचर घरेलू सुख-शांति में थोड़ी कमी ला सकता है. आपके पांचवें भाव में मंगल का गोचर हो रहा है, जो संतान को लेकर थोड़ी चिंता दे सकता है. आज सुबह 06:40 बजे के बाद चंद्रमा आपकी राशि से बारहवें (व्यय) भाव में प्रवेश करेगा, जिससे चतुर्थ शनि और द्वादश चंद्रमा का एक बहुत ही संवेदनशील योग बन रहा है. नौतपा का छठा दिन होने से आज लू का थपेड़ा बहुत तेज रहेगा.

करियर और व्यापार (Career & Business)

नौकरीपेशा जातकों को आज दफ्तर में अपनी जिम्मेदारियों को बहुत चुपचाप निभाना होगा, किसी भी तरह की बहसबाजी या राजनीति से खुद को पूरी तरह दूर रखें. सुबह 08:51 AM से सुबह 10:35 AM तक राहुकाल का साया रहेगा, इस दौरान कोई भी महत्वपूर्ण एग्रीमेंट साइन न करें. जरूरी कागजात री-चेक करने के लिए सुबह 11:51 AM से दोपहर 12:46 PM के बीच अभिजित मुहूर्त का उपयोग करें. व्यापारियों को आज कोई भी नया बड़ा पूंजी निवेश करने से पूरी तरह बचना चाहिए.

आर्थिक स्थिति और स्वास्थ्य (Finance & Health)

आर्थिक दृष्टिकोण से आज का दिन बजट प्लानिंग करने और खर्चों पर सख्त पहरा लगाने का है. बारहवें भाव का चंद्रमा अचानक कुछ बड़े और अनचाहे खर्चे आपके सामने ला सकता है. नौतपा की भीषण गर्मी को देखते हुए बिजली के बिल या सुख-सुविधाओं के उपकरणों के अचानक रखरखाव पर बड़ा धन खर्च हो सकता है. स्वास्थ्य के लिहाज से आज शारीरिक थकान, आँखों में जलन, घबराहट या अनिद्रा (नींद न आना) की शिकायत हो सकती है. तेज धूप में सीधे बाहर निकलने से पूरी तरह परहेज करें.

वैवाहिक जीवन और प्रेम संबंध (Love & Relationships)

चौथे भाव का शनि और बारहवें का चंद्रमा जीवनसाथी के साथ बातचीत में थोड़ी गलतफहमी या ईगो क्लैश की स्थिति पैदा कर सकता है. इस उमस भरे माहौल में छोटी बातों को तूल न दें. लव लाइफ में पार्टनर की भावनाओं का सम्मान करें और बातचीत में नरमी रखें, पुरानी कड़वी बातों को बिल्कुल न उखाड़ें.

लकी नंबर: 3, 9

लकी कलर: सुनहरा पीला और हल्का केसरिया

आज का विशेष उपाय (Today's Remedy)

शनि की ढैय्या के शांतिकृत आज शाम को पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं और हनुमान चालीसा का पाठ करें. किसी जरूरतमंद को मिट्टी का घड़ा (मटका) या काले तिल का दान करना आज आपके कष्टों को कम करेगा.

मकर राशिफल (Capricorn Horoscope) - 30 मई 2026

मकर राशि वालों के लिए आज का दिन शानदार लाभ कमाने, सामाजिक दायरे को बढ़ाने और अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने का है. आज शनिवार का दिन है और ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि दोपहर 12:01 बजे तक रहेगी.

वर्तमान में आपकी राशि के स्वामी शनि देव आपकी राशि से तीसरे भाव (मीन) में गोचर कर रहे हैं, जो आपके साहस, पराक्रम और भाई-बहनों के साथ संबंधों में अद्भुत मजबूती देंगे. आपके चौथे भाव में मंगल का गोचर चल रहा है, जो घरेलू व्यवस्थाओं में थोड़ी तेजी लाएगा. आज सुबह 06:40 बजे के बाद चंद्रमा आपकी राशि से ग्यारहवें (लाभ) भाव में प्रवेश करेगा, जिससे तीसरा शनि और ग्यारहवां चंद्रमा मिलकर आपके लिए धन लाभ के कई बड़े और आकस्मिक रास्ते खोल देंगे. नौतपा की भीषण गर्मी के बावजूद आज आप मानसिक रूप से काफी उत्साहित रहेंगे.

करियर और व्यापार (Career & Business)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन कार्यक्षेत्र में अपनी धाक जमाने का रहेगा. दफ्तर में आपके काम की तारीफ सीनियर अधिकारियों द्वारा की जाएगी. सुबह 08:51 AM से सुबह 10:35 AM तक भयंकर राहुकाल का साया रहेगा, इस दौरान कोई भी नया व्यावसायिक सौदा फाइनल करने से बचें. जरूरी फाइलों के निपटारे और महत्वपूर्ण मीटिंग्स के लिए सुबह 11:51 AM से दोपहर 12:46 PM के बीच अभिजित मुहूर्त का लाभ उठाएं. व्यापारियों के लिए आज का दिन शानदार मुनाफा कमाने का है.

आर्थिक स्थिति और स्वास्थ्य (Finance & Health)

आर्थिक रूप से आज का दिन काफी मजबूत और संचित धन में वृद्धि कराने वाला रहेगा. ग्यारहवें भाव का चंद्रमा आपकी आवक को बनाए रखेगा, जिससे धन का प्रवाह सुचारू रहेगा. हालांकि, चौथे भाव का मंगल और नौतपा की गर्मी के कारण घर की गाड़ियों या कूलिंग अप्लायंसेज (AC/Cooler) के रखरखाव पर अचानक कुछ धन खर्च हो सकता है. स्वास्थ्य के लिहाज से आज का दिन अच्छा है, लेकिन अत्यधिक उमस के कारण दोपहर में सिरदर्द या सुस्ती महसूस हो सकती है. पर्याप्त मात्रा में नींबू पानी लेते रहें.

वैवाहिक जीवन और प्रेम संबंध (Love & Relationships)

वैवाहिक जीवन में आज मधुरता और तालमेल बहुत शानदार रहेगा. जीवनसाथी आज घर की व्यवस्थाओं को आरामदायक बनाने में आपका पूरा साथ देगा. प्रेम संबंधों के लिए आज का दिन ग्यारहवें चंद्रमा के प्रभाव से रोमांस और आपसी समझ बढ़ाने वाला साबित होगा, पार्टनर के साथ संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी.

लकी नंबर: 4, 8

लकी कलर: गहरा नीला और हल्का मलाईदार सफेद

आज का विशेष उपाय (Today's Remedy)

चूंकि आज शनिवार है और शनि देव आपकी राशि के स्वामी हैं, इसलिए शाम के समय शनि मंदिर जाकर सरसों के तेल का दीपक जलाएं और ॐ शं शनैश्चराय नमः मंत्र का जाप करें. हनुमान जी को बूंदी का भोग लगाना आज आपके भाग्य को और मजबूत करेगा.

कुंभ राशिफल (Aquarius Horoscope) - 30 मई 2026

कुंभ राशि वालों के लिए आज का दिन कार्यक्षेत्र में अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने, पेंडिंग कामों को पूरा करने और करियर में नई ऊंचाइयों को छूने का है. आज शनिवार का दिन है और दोपहर 12:01 बजे के बाद पूर्णिमा तिथि प्रारंभ हो जाएगी.

वर्तमान में शनि देव आपकी राशि से दूसरे भाव (मीन) में गोचर कर रहे हैं, जिसका सीधा मतलब है कि कुंभ राशि पर शनि की साढ़ेसाती का आखिरी चरण (उतरती साढ़ेसाती) चल रहा है. यह गोचर आपके संचित धन और वाणी में कड़ा अनुशासन मांगता है. आपके तीसरे भाव में मंगल का गोचर चल रहा है, जो आपको पराक्रमी बनाए रखेगा. आज सुबह 06:40 बजे के बाद चंद्रमा आपकी राशि से दसवें (कर्म) भाव में प्रवेश करेगा, जिससे दशम चंद्रमा और तृतीय मंगल का बेहतरीन योग आपके करियर की रफ्तार को तेज करेगा. नौतपा की गर्मी आज शारीरिक रूप से थोड़ी सुस्ती दे सकती है.

करियर और व्यापार (Career & Business)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन काफी बेहतरीन और तरक्की के नए रास्ते खोलने वाला रहेगा. दसवें भाव का चंद्रमा आपको अपने काम को पूरी बारीकी से निपटाने की ऊर्जा देगा. सुबह 08:51 AM से सुबह 10:35 AM तक भयंकर राहुकाल रहेगा, इस दौरान किसी भी नए प्रोजेक्ट या डील की शुरुआत न करें. महत्वपूर्ण बैठकों के लिए सुबह 11:51 AM से दोपहर 12:46 PM के बीच रहने वाले अभिजित मुहूर्त का चयन करें. व्यापारियों के लिए आज बाजार में अपनी साख मजबूत करने का दिन है.

आर्थिक स्थिति और स्वास्थ्य (Finance & Health)

आर्थिक दृष्टिकोण से आज का दिन संतुलित रहेगा. दसवें चंद्रमा की कृपा से धन की आवक सुचारू रूप से बनी रहेगी. हालांकि, दूसरे भाव का शनि और नौतपा की भीषण गर्मी यह चेतावनी दे रहे हैं कि घर की गाड़ियों या सुख-सुविधाओं के उपकरणों के अचानक मेंटेनेंस पर बड़ा खर्च हो सकता है, इसलिए बजट बनाकर चलें. स्वास्थ्य के लिहाज से आज आँखों में भारीपन, पैरों में थकान या सिरदर्द की शिकायत हो सकती है. तेज धूप में सीधे बाहर निकलने से पूरी तरह परहेज करें.

वैवाहिक जीवन और प्रेम संबंध (Love & Relationships)

दसवें भाव का चंद्रमा आपको घर और दफ्तर के बीच संतुलन बनाने में मदद करेगा. जीवनसाथी आज आपकी व्यस्तता को समझेगा और आपको पूरा भावनात्मक सहयोग देगा, जिससे घर का माहौल शांत रहेगा. लव लाइफ में आज का दिन सामान्य रहेगा, बातचीत के दौरान अपनी वाणी पर संयम रखें और ईगो क्लैश से बचें.

लकी नंबर: 5, 8

लकी कलर: हल्का नीला और चमकीला सफेद

आज का विशेष उपाय (Today's Remedy)

साढ़ेसाती के प्रभाव को शांत करने के लिए आज शाम को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का एक दीपक जलाएं और वहां बैठकर शनि चालीसा का पाठ करें. इसके साथ ही हनुमान जी के सामने चमेली के तेल का दीपक जलाकर हनुमान चालीसा पढ़ें, इससे सभी संकट दूर होंगे.

मीन राशिफल (Menu Horoscope) - 30 मई 2026

मीन राशि वालों के लिए आज का दिन भाग्य का साथ पाने, आध्यात्मिक कार्यों में रुचि बढ़ाने और मानसिक रूप से खुद को मजबूत करने का है. आज शनिवार का दिन है और ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि दोपहर 12:01 बजे तक रहेगी.

वर्तमान में शनि देव आपकी ही राशि (प्रथम भाव) में गोचर कर रहे हैं, जिसका सीधा मतलब है कि मीन राशि पर शनि की साढ़ेसाती का दूसरा चरण (मध्य चरण) चल रहा है. यह गोचर आपके स्वभाव में थोड़ा धीमापन और मानसिक दबाव बढ़ा सकता है. आपके दूसरे भाव में मंगल का गोचर हो रहा है, जो वाणी को उग्र कर सकता है. आज सुबह 06:40 बजे के बाद चंद्रमा आपकी राशि से नौवें (भाग्य) भाव में प्रवेश करेगा, जिससे अष्टम से निकलकर भाग्य में गया चंद्रमा आपको साढ़ेसाती के दबाव के बीच भी एक बड़ा मानसिक संबल और ईश्वरीय कृपा प्रदान करेगा. नौतपा का छठा दिन होने से आज उमस बहुत ज्यादा रहेगी.

करियर और व्यापार (Career & Business)

नौकरीपेशा जातकों को आज भाग्य का साथ मिलने से दफ्तर में चल रही पुरानी अड़चनें दूर होंगी. सीनियर अधिकारी आपके काम की सराहना करेंगे. सुबह 08:51 AM से सुबह 10:35 AM तक भयंकर राहुकाल का साया रहेगा, इस अशुभ समय में कोई भी नया व्यावसायिक समझौता फाइनल न करें. जरूरी फाइलों और डील्स के लिए सुबह 11:51 AM से दोपहर 12:46 PM के बीच रहने वाले अभिजित मुहूर्त का लाभ उठाएं. व्यापारियों के लिए आज का दिन पुराने पेंडिंग सौदों को पूरा करने के लिए बहुत उत्तम है.

आर्थिक स्थिति और स्वास्थ्य (Finance & Health)

आर्थिक रूप से आज का दिन संतुलित रहने वाला है. भाग्य भाव का चंद्रमा धन आगमन के रास्ते खोलेगा, लेकिन दूसरे भाव का मंगल और नौतपा की भीषण गर्मी अचानक घर की सुख-सुविधाओं या कूलिंग अप्लायंसेज (AC/Cooler) के रखरखाव पर बड़ा खर्च करवा सकती है. स्वास्थ्य के लिहाज से लग्न का शनि और नौतपा की तपिश मिलकर सिर में भारीपन, शारीरिक सुस्ती या पैरों में दर्द दे सकते हैं. दोपहर के समय तेज धूप में निकलने से बचें और पर्याप्त मात्रा में छाछ या नींबू पानी लेते रहें.

वैवाहिक जीवन और प्रेम संबंध (Love & Relationships)

भाग्य भाव का चंद्रमा जीवनसाथी के साथ आपके रिश्तों में गहराई लाएगा. यदि पिछले कुछ दिनों से कोई वैचारिक मतभेद चल रहा था, तो आज ठंडे दिमाग से की गई बातचीत से वह पूरी तरह दूर हो जाएगा. प्रेम संबंधों के लिए आज का दिन मधुर रहेगा, पार्टनर के साथ धार्मिक चर्चा या किसी यात्रा की योजना बन सकती है जो आपसी विश्वास को और मजबूत करेगी.

लकी नंबर: 1, 3

लकी कलर: पीला और हल्का मलाईदार सफेद

आज का विशेष उपाय (Today's Remedy)

चूंकि आप पर साढ़ेसाती का मध्य चरण चल रहा है, इसलिए आज शनिवार की शाम को शनि मंदिर जाकर शनि देव को सरसों का तेल अर्पित करें और ॐ शं शनैश्चराय नमः मंत्र का जाप करें. सुबह के समय भगवान शिव पर काले तिल मिलाकर ठंडा जल चढ़ाना और हनुमान चालीसा का पाठ करना आपके मानसिक तनाव को पूरी तरह शांत करेगा.

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