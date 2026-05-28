गुरुवार के दिन त्रयोदशी तिथि पड़ने से इसे गुरु प्रदोष व्रत कहा जाता है. ये व्रत खासतौर पर शत्रुओं और डर बाधाओं से मुक्ति पाने के लिए किया जाता है. इस दिन प्रदोष काल सबसे प्रभावशाली समय रहता है. इस दौरान की गई शिव साधना तमाम मनोकामनाओं को सिद्ध करती हैं.