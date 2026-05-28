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Guru Pradosh Vrat 2026: गुरु प्रदोष व्रत का प्रदोष काल कब शुरू होगा, शाम को ऐसे करें शिव जी की पूजा, जानें मुहूर्त
Guru Pradosh Vrat 2026: आज गुरु प्रदोष व्रत है.इसमें प्रदोष काल के दौरान कुछ खास उपाय करने पर सौभाग्य की प्राप्ति होती है, साथ ही धन-समृद्धि के रास्ते खुलते हैं.
गुरु प्रदोष व्रत 2026
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Published at : 28 May 2026 05:43 PM (IST)
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