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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीऐस्ट्रोGuru Pradosh Vrat 2026: गुरु प्रदोष व्रत का प्रदोष काल कब शुरू होगा, शाम को ऐसे करें शिव जी की पूजा, जानें मुहूर्त

Guru Pradosh Vrat 2026: गुरु प्रदोष व्रत का प्रदोष काल कब शुरू होगा, शाम को ऐसे करें शिव जी की पूजा, जानें मुहूर्त

Guru Pradosh Vrat 2026: आज गुरु प्रदोष व्रत है.इसमें प्रदोष काल के दौरान कुछ खास उपाय करने पर सौभाग्य की प्राप्ति होती है, साथ ही धन-समृद्धि के रास्ते खुलते हैं.

By : जागृति सोनी बरसले  | Updated at : 28 May 2026 05:43 PM (IST)
Guru Pradosh Vrat 2026: आज गुरु प्रदोष व्रत है.इसमें प्रदोष काल के दौरान कुछ खास उपाय करने पर सौभाग्य की प्राप्ति होती है, साथ ही धन-समृद्धि के रास्ते खुलते हैं.

गुरु प्रदोष व्रत 2026

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गुरुवार के दिन त्रयोदशी तिथि पड़ने से इसे गुरु प्रदोष व्रत कहा जाता है. ये व्रत खासतौर पर शत्रुओं और डर बाधाओं से मुक्ति पाने के लिए किया जाता है. इस दिन प्रदोष काल सबसे प्रभावशाली समय रहता है. इस दौरान की गई शिव साधना तमाम मनोकामनाओं को सिद्ध करती हैं.
गुरुवार के दिन त्रयोदशी तिथि पड़ने से इसे गुरु प्रदोष व्रत कहा जाता है. ये व्रत खासतौर पर शत्रुओं और डर बाधाओं से मुक्ति पाने के लिए किया जाता है. इस दिन प्रदोष काल सबसे प्रभावशाली समय रहता है. इस दौरान की गई शिव साधना तमाम मनोकामनाओं को सिद्ध करती हैं.
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28 मई को गुरु प्रदोष व्रत का प्रदोष काल शाम 7.12 से रात 9.15 तक रहेगा. कहते हैं इस दौरान शिवलिंग में शिव जी का वास रहता है.
28 मई को गुरु प्रदोष व्रत का प्रदोष काल शाम 7.12 से रात 9.15 तक रहेगा. कहते हैं इस दौरान शिवलिंग में शिव जी का वास रहता है.
Published at : 28 May 2026 05:43 PM (IST)
Tags :
Shiv Ji Guru Pradosh Vrat 2026 Pradosh Vrat 2026

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