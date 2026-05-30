Aaj ka Makar Rashifal: शनिवार, 30 मई का दिन मकर राशि के जातकों के लिए आर्थिक समृद्धि, करियर में बड़ी खुशखबरी और मनचाही खुशियां लेकर आया है. सुबह 06:39 के बाद चंद्रमा आपकी राशि से एकादश भाव (11th House) में गोचर करेंगे, जो आय में वृद्धि, इच्छाओं की पूर्ति और बड़े भाई-बहनों के सहयोग को दर्शाता है.

इसके साथ ही आज आकाश मंडल में आनन्दादि योग, शिव योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग और शंख योग का महासंयोग बन रहा है. वहीं, आपकी राशि के स्वामी के अनुकूल प्रभाव से विशेष रूचक योग का महालाभ भी आपको मिल रहा है. आज का दिन आपकी इनकम को बढ़ाने और करियर में बड़ी छलांग लगाने के लिए सर्वश्रेष्ठ है. आइए विस्तार से जानते हैं आज का राशिफल.

व्यापार और धन (Business & Wealth)

बिजनेस के लिहाज से आज का दिन कोई बड़ी डील फाइनल करने और अपनी एसेट्स (संपत्ति) को बढ़ाने का है.

भूमि-वाहन की डील: यदि आप काफी समय से अपने बिजनेस या पर्सनल यूज के लिए किसी कमर्शियल प्रॉपर्टी, जमीन या वाहन (Vehicle) की खरीद-फरोख्त की योजना बना रहे थे, तो आज वह कार्य बिना किसी बाधा के निर्विघ्न संपन्न हो जाएगा.

बिजनेस ट्रिप और आनन्दादि योग: आज बन रहे शुभ 'आनन्दादि योग' के प्रभाव से आपको व्यापार के सिलसिले में बेहतरीन नतीजे मिलेंगे. आज की गई कोई भी बिजनेस यात्रा (Business Trip) भविष्य में बड़े मुनाफे का जरिया बनेगी.

डिजिटल ऐड कैंपेन में बंपर रिज़ल्ट: यदि आप अपने बिजनेस के लिए डिजिटल मार्केटिंग, फेसबुक या गूगल ऐड्स (Google Ads) चला रहे हैं, तो आज आपको बहुत ही शानदार रिज़ल्ट देखने को मिलेगा. आज अपनी ऑडियंस टारगेटिंग को थोड़ा और रिफाइन (सटीक) करें; इससे आपके खर्चे कम होंगे और कंवर्जन (बिक्री) तेजी से बढ़ेगी.

नौकरी और करियर (Job & Career)

वर्कप्लेस पर आज का दिन आपके समर्पण को एक नया मुकाम देने वाला है. आपकी मेहनत रंग लाएगी.

इंक्रीमेंट और रेटिंग की गुड न्यूज़: नौकरीपेशा जातकों को आज ऑफिस में कोई बहुत बड़ा पॉजिटिव अपडेट मिल सकता है. आपकी सैलरी बढ़ने (Increment) या बेहतरीन परफॉर्मेंस रेटिंग से जुड़ी गुड न्यूज़ आज आ सकती है. यदि ऐसी कोई बात अटकी हुई है, तो आज अपने सीनियर या एचआर से बेहद विनम्रता के साथ फॉलो-अप लें, नतीजा आपके पक्ष में रहेगा.

सीनियर्स से मिलेगी तारीफ: केतु का मघा नक्षत्र में होना आपके काम में निखार लाएगा. वर्कस्पेस पर आप पूरी तरह अपने कार्यों के प्रति समर्पित रहेंगे, जिसे देखकर आपके बॉस और सीनियर्स आपकी तारीफ करने से खुद को रोक नहीं पाएंगे.

प्रेम और वैवाहिक जीवन (Love & Relationships)

मकर राशि के लव बर्ड्स के लिए आज का दिन रोमांस से भरपूर रहने वाला है.

मन की मुराद होगी पूरी: अपने पार्टनर या लवर से आप लंबे समय से जो बात सुनना चाहते थे (जैसे शादी के लिए हामी या प्यार का इज़हार), वह बात आज आपको सुनने को मिल सकती है. आपसी रिश्तों में नजदीकियां बढ़ेंगी.

वीकेंड वाइब्स: शनिवार का दिन होने के कारण पार्टनर के साथ क्वालिटी टाइम बिताने और पुरानी गलतफहमियों को दूर करने के लिए आज का दिन बेहतरीन है.

शिक्षा, कला और खेल (Education, Art & Sports)

छात्रों, कलाकारों और खेल जगत से जुड़े जातकों के लिए यह वीकेंड किसी वरदान से कम नहीं है. आज का दिन आपके लिए उत्कृष्ट (Excellent) साबित होगा. आपकी एकाग्रता चरम पर होगी, जिससे आप अपनी परफॉर्मेंस में नया रिकॉर्ड बना सकते हैं. किसी बड़ी प्रतियोगिता में सफलता के योग हैं.

भाग्यशाली रंग: ऑरेंज (Orange)

ऑरेंज (Orange) भाग्यशाली अंक: 7

7 अशुभ अंक: 1

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