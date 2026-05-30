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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'मुसलमान नमाज पढ़ना नहीं छोड़ेंगे, चाहे कुछ भी...', सड़कों पर नमाज को लेकर ओवैसी की दो टूक

'मुसलमान नमाज पढ़ना नहीं छोड़ेंगे, चाहे कुछ भी...', सड़कों पर नमाज को लेकर ओवैसी की दो टूक

हैदराबाद सांसद ने कहा कि देश में कई धार्मिक यात्राओं और जुलूसों के दौरान सड़कें बंद होती हैं, टेंट लगाए जाते हैं और बड़े आयोजन होते हैं, लेकिन उस पर किसी को आपत्ति नहीं होती.

By : एबीपी लाइव | Edited By: सौरभ कुमार | Updated at : 30 May 2026 11:28 AM (IST)
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ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने शुक्रवार (29 मई 2026) को एक कार्यक्रम में कहा कि मुसलमानों को जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है और हर बार उनके धार्मिक मामलों को विवाद का विषय बनाया जाता है. उन्होंने कहा कि मुसलमान नमाज़ पढ़ना नहीं छोड़ेंगे और अपने धार्मिक अधिकारों का पालन करते रहेंगे.

ईद मिलाप कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ओवैसी ने कहा कि जब भी बकरीद, रमज़ान या कोई दूसरा मुस्लिम त्योहार आता है, तब अज़ान, नमाज़ और दूसरे धार्मिक मुद्दों को लेकर विवाद खड़ा किया जाता है. उन्होंने सवाल किया कि आखिर लोगों को अज़ान और नमाज़ से इतनी परेशानी क्यों होती है.

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भारत की आजादी की लड़ाई में मुस्लिम योगदान

ओवैसी ने कहा कि भारत की आजादी की लड़ाई में कई मुस्लिम विद्वानों और धार्मिक नेताओं ने अहम भूमिका निभाई थी. उन्होंने अल्लामा फजल-ए-हक खैराबादी और अन्य इस्लामिक विद्वानों का जिक्र करते हुए कहा कि उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष किया और अपनी जान तक कुर्बान कर दी. ऐसे लोगों की विरासत को भुलाकर आज अज़ान और नमाज़ को मुद्दा बनाया जा रहा है.

हैदराबाद सांसद ने कहा कि देश में कई धार्मिक यात्राओं और जुलूसों के दौरान सड़कें बंद होती हैं, टेंट लगाए जाते हैं और बड़े आयोजन होते हैं, लेकिन उस पर किसी को आपत्ति नहीं होती. वहीं जब शुक्रवार या ईद के दिन कुछ जगहों पर नमाज़ पढ़ी जाती है तो उसे बड़ा मुद्दा बना दिया जाता है. ओवैसी ने कहा कि भारत में लगभग सभी धर्मों के त्योहार सार्वजनिक स्थानों पर मनाए जाते हैं, इसलिए केवल मुसलमानों को निशाना बनाना सही नहीं है.

मुसलमान नमाज नहीं छोड़ेंगे-ओवैसी

ओवैसी ने कहा कि चाहे कितनी भी आलोचना हो, मुसलमान नमाज़ नहीं छोड़ेंगे. उन्होंने बताया कि कुछ लोग उनसे मिले और कहा कि टीवी पर चल रही बहसों को देखने के बाद उन्होंने नियमित रूप से मस्जिद जाकर नमाज़ पढ़ना शुरू किया है. ओवैसी ने आरोप लगाया कि देश में दोहरे मानदंड अपनाए जा रहे हैं. उन्होंने कहा कि लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषणों से कोई समस्या नहीं होती, लेकिन अज़ान और नमाज़ पर आपत्ति जताई जाती है. उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि कुछ धार्मिक अवसरों पर अंडे, मांस और चिकन की बिक्री पर रोक लगा दी जाती है, जबकि अन्य मामलों में ऐसी पाबंदियां नहीं लगतीं. 

तुर्कमान गेट का ओवैसी ने किया जिक्र

ओवैसी ने तुर्कमान गेट, मलियाना, हाशिमपुरा और नेल्ली जैसी पुरानी घटनाओं का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा कि कठिन परिस्थितियों और हिंसा के बावजूद मुसलमान इस देश में डटे रहे हैं और आगे भी यहीं रहेंगे. उन्होंने कहा कि भारत उनका भी देश है और वे कहीं नहीं जाने वाले हैं. ओवैसी ने संविधान के अनुच्छेद 25 का हवाला देते हुए कहा कि सभी नागरिकों को अपने धर्म का पालन करने की स्वतंत्रता है. उन्होंने कहा कि अगर सड़क पर नमाज़ पढ़ना गलत माना जाता है तो सभी धर्मों के सार्वजनिक धार्मिक आयोजनों पर भी एक समान नियम लागू होने चाहिए. उन्होंने यह भी कहा कि अगर किसी धर्म के त्योहार के दौरान मांस की दुकानें बंद कराई जाती हैं तो समानता के आधार पर रमज़ान के दौरान शराब की दुकानें भी बंद होनी चाहिए.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान पर रिएक्शन

AIMIM चीफ ने कहा कि संविधान अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है, लेकिन आज कुछ लोग केवल अज़ान की आवाज़ और मुस्लिम पहचान से ही परेशान हो जाते हैं. ओवैसी का यह बयान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के उस हालिया बयान के बाद आया है जिसमें उन्होंने कहा था कि नमाज़ व्यवस्थित तरीके से पढ़ी जानी चाहिए और जरूरत पड़ने पर अलग-अलग समूहों में भी आयोजित की जा सकती है. मुख्यमंत्री ने कहा था कि प्रशासन नियमों का पालन सुनिश्चित करेगा और आवश्यकता पड़ने पर कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए कदम उठाएगा.

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Published at : 30 May 2026 11:28 AM (IST)
Tags :
Asaduddin Owaisi Muslim AIMIM
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