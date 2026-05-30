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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Meen Rashifal 30 May 2026: मीन राशि के व्यापारी आज अपनाएं यह सीक्रेट 'ग्रीन ट्रिक', मार्केट में रातों-रात बढ़ जाएगी ब्रांड वैल्यू

Aaj ka Meen Rashifal 30 May 2026: मीन राशि के व्यापारी आज अपनाएं यह सीक्रेट 'ग्रीन ट्रिक', मार्केट में रातों-रात बढ़ जाएगी ब्रांड वैल्यू

Pisces Horoscope 30 May 2026: मीन राशि 9th चंद्रमा से धार्मिक यात्रा के योग. शिव योग से व्यापार के रुके काम पूरे होंगे.ऑफिस में इनोवेटिव आइडियाज़ से मैनेजमेंट होगा इम्प्रेस. जानिए कैसा रहेगा आपका दिन.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 30 May 2026 03:55 AM (IST)
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Aaj ka Meen Rashifal: शनिवार, 30 मई का दिन मीन राशि के जातकों के लिए सामाजिक प्रतिष्ठा, बिजनेस में बड़े इनोवेशंस और भाग्य का भरपूर साथ लेकर आया है. सुबह 06:39 के बाद चंद्रमा आपकी राशि से नवम भाव (9th House) में गोचर करेंगे, जो भाग्य, धर्म और लंबी दूरी की यात्राओं का प्रतीक है.

इसके साथ ही आज आकाश मंडल में शिव योग, लक्ष्मीनारायण योग, वाशि योग, सुनफा योग और शंख योग का महासंयोग बना हुआ है. वहीं, आपकी राशि के स्वामी के अनुकूल प्रभाव से विशेष भद्र योग का महालाभ भी आपको मिल रहा है. आज भाग्य भाव के चंद्रमा और शुभ ग्रहों की स्थिति आपके लंबे समय से अटके हुए कामों को पूरा करेगी. आइए विस्तार से जानते हैं आज का राशिफल.

व्यापार और धन (Business & Wealth)

बिजनेस के मोर्चे पर आज का दिन आपकी ब्रांड इमेज को एक कॉर्पोरेट और आधुनिक पहचान देने वाला साबित होगा.

लंबित कार्य होंगे पूरे और शिव योग: आज बन रहे शुभ 'शिव योग' के प्रभाव से व्यापारियों के लंबे समय से लटके या पेंडिंग पड़े काम आसानी से पूरे हो जाएंगे. इससे आपके मन की बड़ी चिंता दूर होगी.

ग्रीन बिजनेस और सस्टेनेबिलिटी (विशेष सलाह): आज के आधुनिक मार्केट ट्रेंड को देखते हुए आपको 'सस्टेनेबिलिटी' और 'ग्रीन बिजनेस प्रैक्टिसेज' पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए. अपने प्रोडक्ट्स के लिए इको-फ्रेंडली पैकेजिंग (Eco-friendly Packaging) अपनाना या कार्बन फुटप्रिंट कम करने जैसी योजनाएं आज आपके ब्रांड की मार्केट वैल्यू और इमेज को बेहद मजबूत करेंगी.

अचानक सफलता और फाइनेंशियल मैनेजमेंट: आज व्यापार में आपको अचानक (Suddenly) कोई बड़ी सफलता या मुनाफा हाथ लग सकता है. इस अचानक मिले लाभ के बाद आप अपनी आर्थिक स्थिति को और अधिक सुदृढ़ करने के लिए कुछ खास और नया फाइनेंशियल मैनेजमेंट (धन प्रबंधन) करेंगे.

नौकरी और करियर (Job & Career)

वर्कप्लेस पर आज आपकी रचनात्मकता और नए आइडियाज का जादू हर तरफ देखने को मिलेगा.

इनोवेटिव आइडियाज की भरमार: आज ऑफिस में आपके दिमाग में इनोवेटिव और आउट-ऑफ-द-बॉक्स आइडियाज की भरमार रहेगी. कुछ ऐसा नया सोचें जो प्रोसेस इम्प्रूवमेंट, कॉस्ट सेविंग हैक्स (लागत घटाने के तरीके) या क्लाइंट एंगेजमेंट को बढ़ा सके. आपके ये यूनीक आइडियाज मैनेजमेंट को बेहद इम्प्रेस करेंगे.

हार्ड वर्क का मीठा फल: अतीत या पूर्व में किए गए आपके कड़े परिश्रम (Hard Work) का परिणाम आज आपको वर्कस्पेस पर किसी बड़ी खुशखबरी या प्रमोशन/इंक्रीमेंट के संकेत के रूप में मिल सकता है. नौकरी में आ रही पुरानी समस्याएं आज पूरी तरह दूर होंगी.

परिवार, समाज और धार्मिक यात्रा (Family & Social Life)

सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि: केतु का मघा नक्षत्र में होना और नवम चंद्रमा का प्रभाव आपको सामाजिक रूप से बेहद एक्टिव रखेगा. सामाजिक और पारिवारिक दोनों क्षेत्रों में आपकी प्रतिष्ठा, मान-सम्मान और क्रेडिबिलिटी में बड़ा इजाफा होगा.

धार्मिक यात्रा के योग: शनिवार और पूर्णिमा तिथि के इस विशेष संयोग पर आज आप अपने पूरे परिवार के साथ किसी धार्मिक स्थल की यात्रा (Spiritual/Religious Trip) पर जाने का प्लान बना सकते हैं, जिससे घर में शांति और सकारात्मकता आएगी.

शिक्षा, कला और खेल (Education, Art & Sports)

छात्रों, कलाकारों और खेल जगत से जुड़े मीन राशि के जातकों के लिए आज का दिन मिलाजुला यानी एक औसत (Average) दिन रहने वाला है. आज सफलता पाने के लिए आपको अपनी मेहनत की निरंतरता बनाए रखनी होगी. शॉर्टकट्स के बजाय अपने बेसिक रूटीन पर ध्यान दें, परिणाम धीरे-धीरे आपके पक्ष में आने लगेंगे.

  • भाग्यशाली रंग: लाल (Red)
  • भाग्यशाली अंक: 3
  • अशुभ अंक: 5

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 30 May 2026 03:55 AM (IST)
Tags :
Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Meen Rashifal Pisces Horoscope Today
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