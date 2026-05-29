वन में शिकार करते समय राजा पांडु ने अनजाने में एक ऋषि और उनकी पत्नी पर बाण चला दिया, जो हिरण के रूप में थे. मृत्यु से पहले ऋषि ने क्रोधित होकर पांडु को श्राप दिया कि यदि वे कभी अपनी पत्नियों के पास जाएंगे, तो उसी क्षण उनकी मृत्यु हो जाएगी. इसी श्राप के कारण पांडु वनवास में रहने लगे थे.