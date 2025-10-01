Baba Vanga की 2026 के लिए भविष्यवाणी, भारत से लेकर विश्व स्तर पर दिखेंगे बड़े बदलाव!

बाबा वेंगा की भविष्यावाणियों के अनुसार साल 2026-28 के बीच वैश्विक स्तर पर भूखमरी की समस्या खत्म हो जाएगी. चीन आर्थिक और सैन्य स्तर पर अमेरिका से आगे निकल जाएगा. विज्ञान के क्षेत्र में काफी तरक्की देखने को मिलेगी. इसके अलावा आने वाला वर्षों में तृतीय विश्व युद्ध की स्थिति भी देखने को मिल सकती है.