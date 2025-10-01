हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Baba Vanga की 2026 के लिए भविष्यवाणी, भारत से लेकर विश्व स्तर पर दिखेंगे बड़े बदलाव!

Baba Vanga की 2026 के लिए भविष्यवाणी, भारत से लेकर विश्व स्तर पर दिखेंगे बड़े बदलाव!

Baba Vanga Predictions 2026: बाबा वेंगा एक नेत्रहीन भविष्यवक्ता जिन्होंने मरने से पहले साल 5079 तक की भविष्यवाणी कर दी थी. अब लोगों के अंदर साल 2026 की भविष्यवाणियों को लेकर उत्साह नजर आ रही है.

By : अंकुर अग्निहोत्री  | Updated at : 01 Oct 2025 10:00 AM (IST)
Baba Vanga Predictions 2026: बाबा वेंगा एक नेत्रहीन भविष्यवक्ता जिन्होंने मरने से पहले साल 5079 तक की भविष्यवाणी कर दी थी. अब लोगों के अंदर साल 2026 की भविष्यवाणियों को लेकर उत्साह नजर आ रही है.

बाबा वंगा की भविष्यवाणी 2026

1/6
नेत्रहीन भविष्यवक्ता बाबा वेंगा, जिनकी डरावनी और रोचकता से भरी भविष्यवाणियां दुनियाभर में आकर्षण का केंद्र बनी हुई है. उनकी भविष्यवाणियां डरावनी होने के साथ रोमांच से भरपूर है. साल 1996 में मरने से पहले उन्होंने 5079 वर्ष तक की भविष्यवाणी कर दी थी, हालांकि इसका कोई लिखित दस्तावेज मौजूद नहीं है.
नेत्रहीन भविष्यवक्ता बाबा वेंगा, जिनकी डरावनी और रोचकता से भरी भविष्यवाणियां दुनियाभर में आकर्षण का केंद्र बनी हुई है. उनकी भविष्यवाणियां डरावनी होने के साथ रोमांच से भरपूर है. साल 1996 में मरने से पहले उन्होंने 5079 वर्ष तक की भविष्यवाणी कर दी थी, हालांकि इसका कोई लिखित दस्तावेज मौजूद नहीं है.
2/6
बाबा वेंगा की भविष्यवाणियों में प्राकृतिक आपदाओं से लेकर तृतीय विश्व युद्ध,मानव पतन और तकनीकी क्षेत्र में बहुआयामी विकास शामिल है. अब सोशल मीडिया पर कई लोग बाबा वेंगा की 2026 की भविष्यवाणियों को जानने के लिए उत्साहित हैं. आइए जानते हैं साल 2026 के लिए उन्होंने क्या प्रीडिक्शन की है?
बाबा वेंगा की भविष्यवाणियों में प्राकृतिक आपदाओं से लेकर तृतीय विश्व युद्ध,मानव पतन और तकनीकी क्षेत्र में बहुआयामी विकास शामिल है. अब सोशल मीडिया पर कई लोग बाबा वेंगा की 2026 की भविष्यवाणियों को जानने के लिए उत्साहित हैं. आइए जानते हैं साल 2026 के लिए उन्होंने क्या प्रीडिक्शन की है?
3/6
बाबा वेंगा की भविष्यावाणियों के अनुसार साल 2026-28 के बीच वैश्विक स्तर पर भूखमरी की समस्या खत्म हो जाएगी. चीन आर्थिक और सैन्य स्तर पर अमेरिका से आगे निकल जाएगा. विज्ञान के क्षेत्र में काफी तरक्की देखने को मिलेगी. इसके अलावा आने वाला वर्षों में तृतीय विश्व युद्ध की स्थिति भी देखने को मिल सकती है.
बाबा वेंगा की भविष्यावाणियों के अनुसार साल 2026-28 के बीच वैश्विक स्तर पर भूखमरी की समस्या खत्म हो जाएगी. चीन आर्थिक और सैन्य स्तर पर अमेरिका से आगे निकल जाएगा. विज्ञान के क्षेत्र में काफी तरक्की देखने को मिलेगी. इसके अलावा आने वाला वर्षों में तृतीय विश्व युद्ध की स्थिति भी देखने को मिल सकती है.
4/6
बाबा वेंगा की सच होने वाली भविष्यवाणियों में परमाणु पनडुब्बी कुर्स्क आपदा, आईएसआईएस आतंकी संगठन का उदय, सीरियाई गैस हमला, ब्रेक्सिट, 9/11 आतंकी हमला और राजकुमारी डायना की मृत्यु शामिल है.
बाबा वेंगा की सच होने वाली भविष्यवाणियों में परमाणु पनडुब्बी कुर्स्क आपदा, आईएसआईएस आतंकी संगठन का उदय, सीरियाई गैस हमला, ब्रेक्सिट, 9/11 आतंकी हमला और राजकुमारी डायना की मृत्यु शामिल है.
5/6
बाबा वेंगा की भारत के लिए की गई भविष्यवाणियों में प्राकृतिक आपदाएं प्रमुख रूप से शामिल है. उन्होंने भारत में अत्याधिक बाढ़, भूस्खल और तापमान में रिकॉर्ड तौर वृद्धि की बात कही है. वेंगा के मुताबिक कई शहरों में पानी की कमी होगी, जिसका प्रभाव भारत की राजनीति पर देखने को मिलेगा.
बाबा वेंगा की भारत के लिए की गई भविष्यवाणियों में प्राकृतिक आपदाएं प्रमुख रूप से शामिल है. उन्होंने भारत में अत्याधिक बाढ़, भूस्खल और तापमान में रिकॉर्ड तौर वृद्धि की बात कही है. वेंगा के मुताबिक कई शहरों में पानी की कमी होगी, जिसका प्रभाव भारत की राजनीति पर देखने को मिलेगा.
6/6
वैज्ञानिक बाबा वेंगा की भविष्यवााणियों को सिरे से खारिज करते हैं. इसकी दो प्रमुख वजहें हैं, पहली ये ही वेंगा की भविष्यवाणी का कोई लिखित रिकॉर्ड दर्ज नहीं है. दूसरी ये कि उनकी ज्यादातर भविष्यवाणियों समय विशेष को ध्यान में रखकर की गई है, जो कहीं न कहीं मेल खा जाती है.
वैज्ञानिक बाबा वेंगा की भविष्यवााणियों को सिरे से खारिज करते हैं. इसकी दो प्रमुख वजहें हैं, पहली ये ही वेंगा की भविष्यवाणी का कोई लिखित रिकॉर्ड दर्ज नहीं है. दूसरी ये कि उनकी ज्यादातर भविष्यवाणियों समय विशेष को ध्यान में रखकर की गई है, जो कहीं न कहीं मेल खा जाती है.
Published at : 01 Oct 2025 10:00 AM (IST)
विश्व
जुबिन गर्ग की मौत मामले में असम पुलिस की बड़ी कार्रवाई, इवेंट ऑर्गनाइजर और मैनेजर को किया गिरफ्तार
जुबिन गर्ग की मौत मामले में असम पुलिस की बड़ी कार्रवाई, इवेंट ऑर्गनाइजर और मैनेजर को किया गिरफ्तार
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'मुसलमानों पर बेइंतेहा जुल्म', बरेली हिंसा मामले में पुलिस की कार्रवाई पर भड़के मौलाना तौकीर रजा के भाई
'मुसलमानों पर बेइंतेहा जुल्म', बरेली हिंसा मामले में पुलिस की कार्रवाई पर भड़के मौलाना तौकीर रजा के भाई
इंडिया
ओवैसी होते प्रधानमंत्री तो पहलगाम अटैक के बाद क्या होता एक्शन? AIMIM चीफ ने दिया चौंकाने वाला जवाब
ओवैसी होते प्रधानमंत्री तो पहलगाम अटैक के बाद क्या होता एक्शन? AIMIM चीफ ने दिया चौंकाने वाला जवाब
स्पोर्ट्स
सईद अजमल का बड़ा खुलासा, वर्ल्ड कप जीतने के बाद पाकिस्तान टीम को अपनी ही सरकार से मिला था धोखा
सईद अजमल का बड़ा खुलासा, वर्ल्ड कप जीतने के बाद पाकिस्तान टीम को अपनी ही सरकार से मिला था धोखा
वीडियोज

Bareilly Violence: बरेली हिंसा के असली मास्टरमाइंड मौलाना Tauqeer Raza को टांग ले गई पुलिस | ABPLIVE
Afghanistan News: ना इंटरनेट, ना मोबाइल, अफगानिस्तान में सबकुछ OFF! आखिर हुआ क्या? | ABPLIVE
26/11 Attack: पूर्व Home Minister का बड़ा खुलासा, 'Retaliation' पर थी अलग राय
Navratri 2025: दुर्गा पूजा का ऐसा आयोजन देख गद-गद हो जाओगे! |ABPLIVE
आरुष भोला ने अशनीर ग्रोवर को दी राइज एंड फॉल रिलीज की धमकी!

मोहन यादव
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी : स्वदेशी का संकल्प और राष्ट्र निर्माण के प्रेरक
Opinion
