SBI ग्राहकों के लिए अलर्ट! अब ATM से पैसा निकालना पड़ेगा महंगा, बैलेंस चेक करने की भी बढ़ी फीस

State Bank of India: अगर आप भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) के कस्टमर हैं, तो आपके लिए बड़ी खबर है. भारतीय स्टेट बैंक ने ATM ट्रांजैक्शन चार्जेस में बदलाव किया है. दरअसल, बैंक ने फ्री ट्रांजैक्शन लिमिट खत्म होने के बाद ATM यूज करने के चार्जेस बढ़ा दिए हैं. यानी कि अगर आप SBI के कस्टमर हैं, तो दूसरे बैंक के ATM से कैश विदड्रॉल की मंथली लिमिट खत्म होने के बाद हर बार कैश निकालने पर 23 (GST मिलाकर) लगेंगे और बैलेंस चेक करने जैसे नॉन-फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए 11 रुपये लगेंगे.

बैंक में लंबी कतारों से बचने के लिए बहुत से लोग ATM का इस्तेमाल करते हैं. ऐसे में SBI का यह नया नियम उन्हें झटका दे सकता है. बैंक ने इन ऑटोमैटिक डिपॉजिट कम विड्रॉल मशीनों के इस्तेमाल की फीस बढ़ा दी है.

किन अकाउंट्स पर लागू होंगे ये बदलाव?

फ्री लिमिट के बाद कैश निकालने पर पहले 21 रुपये लगते थे. अब GST के साथ यह 23 रुपये हो गया है. बैलेंस इन्क्वायरी या मिनी स्टेटमेंट जैसे नॉन-फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए अब 11 लगेंगे. इस प्राइस हाइक का असर बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट (BSBD) अकाउंट, SBI ATM का इस्तेमाल करने वाले SBI डेबिट कार्ड होल्डर्स, या किसान क्रेडिट कार्ड अकाउंट पर नहीं पड़ेगा.

क्यों SBI ने लिया यह फैसला?

SBI इंटरचेंज फीस में हाल ही में हुई बढ़ोतरी के चलते ट्रांजैक्शन चार्जेस को बढ़ाने का फैसला लिया है. नए नियम के तहत, SBI के सेविंग्स अकाउंट धारकों को पहले की ही तरह दूसरे बैंकों के ATM पर हर महीने 5 फ्री ट्रांजैक्शन मिलते रहेंगे, लेकिन इस लिमिट के बाद कैश निकालने पर अब 23 रुपये प्लस GST और बैलेंस चेक या मिनी स्टेटमेंट जैसे नॉन-फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन पर 11 रुपये प्लस GST देने होंगे. ऐसे में जो लोग अक्सर ATM से पैसे निकालते या जमा करते हैं, उन्हें दिक्कत हो सकती है. चार्ज बढ़ रहे हैं, इसलिए पहले से सावधान रहना बेहतर है.

