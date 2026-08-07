Tarot Rashifal 8 August 2026: अगस्त महीने का यह शनिवार सभी 12 राशियों के लिए व्यापारिक विस्तार, विदेशी संपर्कों और संयम रखने के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण संकेत दे रहा है. आज ग्रहों की स्थिति और टैरो कार्ड्स आपके जीवन में क्या बड़े बदलाव लेकर आ रहे हैं, यह जानने के लिए हमने बात की प्रसिद्ध टैरो कार्ड रीडर एवं ज्योतिषाचार्या नीतिका शर्मा (श्री लक्ष्मीनारायण एस्ट्रो सॉल्यूशन, अजमेर) से.

आज धनु राशि वालों को बिजनेस ग्रोथ और मकर राशि वालों को जीवनसाथी से धन लाभ होगा, वहीं वृश्चिक राशि के जातकों को अपने गुस्से पर और सिंह राशि के लोगों को अपनी जेब पर नियंत्रण रखने की सख्त जरूरत है. आइए विस्तार से जानते हैं कि मेष से लेकर मीन राशि तक के जातकों का आज का दिन कैसा बीतेगा.

मेष टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, मेष राशि के जातकों के अंदर एक अलग ही सेवा भाव प्रबल होगा. वहीं, आज आप दूसरों की मदद को प्राथमिकता देंगे और दूसरों की बातों को नजरअंदाज करते हुए अपने लक्ष्य पर पूरा फोकस करेंगे. साथ ही आज का दिन धन संबंधित मामलों में पूरी तरह से आपके पक्ष में रहने वाला है. आज आप अपनी सोच सकारात्मक रखते हैं तो आपको अच्छा लाभ मिल सकता है.

वृषभ टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि वृषभ राशि के लोगों को आज अपने ज्ञान और अनुभव से फायदा मिल सकता है. लेकिन, आपको सलाह है कि आज सरकारी कार्यों में थोड़ा सतर्क रहें. आप आज अपने ज्ञान का लाभ उठाकर आपसे आगे बढ़ें सकते हैं. अपनी विशेष प्रतिभा से आप समाज में सम्मान पाएंगे. आर्थिक मामलों में समय आपके पक्ष में रहने वाला है.

मिथुन टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, मिथुन राशि के लोग आज आराम से अपने काम करना पसंद करेंगे. साथ ही आज आप भाग दौड़ वाले काम करने से बचेंगे. हालांकि, मानसिक रूप से आप खुद को काफी शांत महसूस करेंगे. आज आपको धन लाभ की अच्छी संभावनाएं है लेकिन, पारिवारिक तनाव से दूर रहें. विवादों में न उलझें वरना आपके हाथ से लाभ के अवसर निकल सकते हैं.

कर्क टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, कर्क राशि के लोग के कामकाज में आज रचनात्मकता झलकेगी. यानी आप अपनी सभी काम कुछ क्रिएटिविटी के साथ ही करना पसंद करेंगे. आपको अपने भाई बहनों से आर्थिक सहयोग मिल सकता है. लेकिन, इस बात का ख्याल रखें की आप अनावश्यक खर्चे से थोड़ा परहेज करें. आज का दिन रिश्तों को संभालने का भी है.

सिंह टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, सिंह राशि के लोगों के लिए आज का दिन जेब पर भारी पड़ सकता है. जिससे जुड़ी तैयारियां में धन खर्च होगा. आपकी वाणी से लोग काफी प्रभावित होंगे जिससे आपके सभी काम आसानी से बनते जाएंगे. आपको सलाह है कि फिलहाल, सोच समझकर ही अपने खर्चे करें. सामाजिक मेलजोल करना आज बहुत ही लाभदायक रहने वाला है.

कन्या टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कन्या राशि के लोगों के लिए दिन अच्छा रहने वाला है. आज आपकी अधूरी इच्छाएं पूरी हो सकती हैं. इतना ही नहीं आज कामकाज को लेकर जितना भी मानसिक तनाव दूर होगा और सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी. निवेश से आपको लाभ मिल सकता है.

तुला टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि तुला राशि के लोगों के लिए आज का दिन बहुत ही अच्छा रहने वाला है. आज विदेशी संपर्क से आपको लाभ मिल सकता है. इस राशि के जो लोग आयात निर्यात से जुड़े हैं उन्हें आज विशेष लाभ मिल सकता है. वहीं, आज आपके स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं. धन लाभ की स्थिति बन रही है लेकिन, खर्चों पर ध्यान दें.

वृश्चिक टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स बता रहे हैं वृश्चिक राशि के लोगों को आज अपने गुस्से पर काबू रखना होगा. क्रोध में बोले गए शब्द आपके लिए नुकसानदायक साबित हो सकते हैं. आज लोगों के साथ भावनात्मक रूप से जुड़ने की कोशिश करें. निवेश के लिए फिलहाल, समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है. आज खुद पर काबू रखें और बिना बात के लोगों पर क्रोध न करें.

धनु टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि धनु राशि के लोगों को आज का दिन कामकाज के लिहाज से बहुत ही शुभ रहने वाला है. आज व्यवसाय के प्रचार और विस्तार के लिए अत्यंत अनुकूल है. आज बने ग्रहों के योग संयोग से आपके लिए सफलता के द्वार खुल सकते हैं. आज अपनी छोटी छोटी समस्याओं को आप चुटकियों में सुलझा लेंगे. आज इस बात पर फोकस करें की आप अधिक से अधिक पैसे सेव कर सकें.

मकर टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मकर राशि के लोगों को आज अपने जीवनसाथी का पूरा सहयोग मिलेगा. वहीं, आज भाग्य भी आपके साथ देगा. वरिष्ठों और बुजुर्गों की सलाह आपके लिए विशेष लाभकारी रहने वाली है. वहीं, आज आपको अच्छी मात्रा में धन लाभ मिल सकता है. जिससे आपका नेटवर्क भी मजबूत होगा.

कुंभ टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, कुंभ राशि के लोगों के लिए आज का दिन काफी अच्छा रहने वाला है. आपको सलाह है कि आज थोड़ा रिलैक्स होकर ही काम करें जल्दबाजी में कोई फैसला न लें वरना आपकी सेहत बिगड़ सकती है. आज खुद पर आत्मचिंतन करें और नए काम की शुरुआत को लेकर सोच विचार करें.

मीन टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मीन राशि के लोग आज मानसिक रूप से काफी प्रसन्न रहेंगे. भविष्य की योजनाओं को ध्यान में रखते हुए एकाग्रता से काम करेंगे. सभी कार्य समय पर और योजना के अनुसार पूरे होंगे. जिससे आपके अंदर काफी आत्मविश्वास देखने को मिलेगा. आर्थिक मामलों में दिन बहुत ही अच्छा रहने वाला है.

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