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Flipkart Sale के दौरान बुध-मंगल बढ़ा सकते हैं जल्दबाजी, ये राशियां संभलकर करें खरीदारी

Flipkart Sale 2026 के दौरान बुध-मंगल गोचर कुछ राशियों में जल्दबाजी में खरीदारी की प्रवृत्ति बढ़ा सकता है. जानिए किन 5 राशियों को सावधानी बरतनी चाहिए और स्मार्ट शॉपिंग के आसान टिप्स.

Written By : अणिमा शुक्ला |  Updated at : 07 Aug 2026 06:37 PM (IST)
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Flipkart Sale 2026, बुध-मंगल गोचर, ऑनलाइन शॉपिंग और ज्योतिष ये चारों बातें इस समय लोगों के बीच चर्चा का विषय बनी हुई हैं. बड़े डिस्काउंट और लिमिटेड टाइम ऑफर्स का आकर्षण अक्सर लोगों को ऐसी खरीदारी करने के लिए प्रेरित कर देता है, जिसकी वास्तव में उन्हें जरूरत भी नहीं होती. 

ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार, जब बुध और मंगल का विशेष प्रभाव बनता है, तब कुछ लोगों में जल्दबाजी में निर्णय लेने की प्रवृत्ति बढ़ सकती है. ऐसे समय में ऑनलाइन सेल के दौरान सावधानी बरतना आर्थिक रूप से फायदेमंद साबित हो सकता है.

बुध-मंगल योग का खरीदारी से क्या संबंध माना जाता है?

वैदिक ज्योतिष में बुध को बुद्धि, तर्क, गणना, व्यापार और निर्णय क्षमता का कारण माना जाता है. वहीं मंगल साहस, ऊर्जा, उत्साह और त्वरित निर्णय का ग्रह माना जाता है.

जब इन दोनों ग्रहों का प्रभाव एक साथ सक्रिय होता है, तो कई बार व्यक्ति बिना पूरी जानकारी लिए जल्दबाजी में फैसला कर सकता है. अगर इसी दौरान फ़्लिपकार्ट सेल या किसी अन्य ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर भारी छूट दिखाई दे, तो आकर्षक ऑफर्स देखकर जरूरत और इच्छा के बीच का अंतर समझना कठिन हो सकता है.

यही वजह है कि ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार इस समय सोच-समझकर खरीदारी करने की सलाह दी जाती है.

ऑनलाइन सेल में क्यों बढ़ सकता है इम्पल्सिव बाइंग?

ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म अक्सर "Only Today", "Limited Stock", "Deal Ends Soon" जैसे संदेश दिखाते हैं. ये ऑफर्स पहले से ही मनोवैज्ञानिक रूप से जल्दी निर्णय लेने का दबाव बनाते हैं.

अगर ज्योतिषीय दृष्टि से बुध-मंगल का प्रभाव भी व्यक्ति की निर्णय क्षमता पर असर डाल रहा हो, तो वह:-

  • जरूरत से ज्यादा सामान कार्ट में जोड़ सकता है.
  • महंगे गैजेट्स केवल डिस्काउंट देखकर खरीद सकता है.
  • बजट से बाहर खर्च कर सकता है.
  • बाद में खरीदारी पर पछतावा महसूस कर सकता है.

इसलिए सेल के दौरान उत्साह के साथ-साथ विवेक भी जरूरी माना गया है.

इन 5 राशियों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह:-

वृषभ राशि (Taurus)

वृषभ राशि के लोगों को आर्थिक मामलों में सामान्यता संतुलित माना जाता है, लेकिन इस ग्रह प्रभाव के दौरान आकर्षक ऑफर्स देखकर अतिरिक्त खर्च करने की संभावना बढ़ सकती है. कोई भी बड़ी खरीदारी करने से पहले अपने बजट की दोबारा समीक्षा करें.

कर्क राशि (Cancer)

कर्क राशि के लोग भावनात्मक निर्णय जल्दी ले सकते हैं. अगर कोई पसंदीदा प्रोडक्ट भारी छूट में दिख जाए तो तुरंत ऑर्डर करने का मन बन सकता है. ऐसे में कुछ मिनट रुककर यह जरूर सोचें कि वह वस्तु वास्तव में आवश्यक है या नहीं.

वृश्चिक राशि (Scorpio)

वृश्चिक राशि वालों को सेल के दौरान हर ऑफर पर भरोसा करने के बजाय प्रोडक्ट की कीमत, रिव्यू और जरूरत का मूल्यांकन करना चाहिए. जल्दबाजी में लिया गया फैसला बाद में आर्थिक नुकसान का कारण बन सकता है.

मकर राशि (Capricorn)

मकर राशि के लोगों को आकर्षक कैशबैक, एक्सचेंज ऑफर या अतिरिक्त छूट देखकर प्रभावित होने से बचना चाहिए. केवल इसलिए कोई वस्तु न खरीदें क्योंकि वह कम कीमत पर उपलब्ध है.

मीन राशि (Pisces)

मीन राशि वालों के लिए इस समय भ्रम की स्थिति बनने की संभावना मानी जाती है. एक ही प्रोडक्ट के कई विकल्प देखकर निर्णय लेना कठिन हो सकता है. इसलिए तुलना करने के बाद ही अंतिम खरीदारी करें.

सेल के दौरान इन बातों का रखें ध्यान:

अगर आप फ़्लिपकार्ट सेल या किसी भी ऑनलाइन सेल में खरीदारी करने की योजना बना रहे हैं, तो इन आसान बातों का पालन करें:-

  • खरीदारी से पहले अपना बजट तय करें.
  • केवल जरूरत की वस्तुओं की सूची बनाकर ही शॉपिंग करें.
  • डिस्काउंट प्रतिशत के बजाय अंतिम कीमत देखें.
  • प्रोडक्ट के रिव्यू और रेटिंग जरूर पढ़ें.
  • क्रेडिट कार्ड या EMI का उपयोग सोच-समझकर करें.
  • किसी भी ऑफर में जल्दबाजी में भुगतान करने से बचें.

ज्योतिष और समझदारी का संतुलन है सबसे जरूरी:

ज्योतिष हमें संभावित परिस्थितियों के प्रति सजग रहने की प्रेरणा देता है, लेकिन अंतिम निर्णय हमेशा व्यक्ति के विवेक और आर्थिक योजना पर निर्भर करता है. फ़्लिपकार्ट सेल जैसे बड़े शॉपिंग इवेंट में उत्साह स्वाभाविक है, लेकिन हर ऑफर आपके लिए जरूरी हो, यह आवश्यक नहीं.

अगर आप पहले अपनी जरूरत, बजट और प्राथमिकताओं को स्पष्ट कर लेते हैं, तो न केवल अनावश्यक खर्च से बच सकते हैं बल्कि सही समय पर सही खरीदारी भी कर सकते हैं. बुध-मंगल के इस प्रभाव को एक चेतावनी की तरह लें जल्दबाजी नहीं, बल्कि समझदारी से लिया गया फैसला ही आपके पैसे की सही बचत कर सकता है.

यह भी पढ़े- Flipkart Freedom Sale 2026: राशि अनुसार क्या खरीदें और क्या नहीं? एक गलत चुनाव बिगाड़ सकता है आपका बजट

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author अणिमा शुक्ला

अणिमा शुक्ला | डिजिटल पत्रकार (इंटर्न), ABP Live धर्म-एस्ट्रो सेक्शन

अणिमा शुक्ला एक उभरती हुई डिजिटल पत्रकार और वीडियो स्टोरीटेलर हैं, जो वर्तमान में ABP Live के धर्म और एस्ट्रो सेक्शन में इंटर्न के रूप में कार्यरत हैं. उन्होंने AAFT, नोएडा से BAJMC और AIMC, दिल्ली से TV & Radio Journalism (TVRJ) में पत्रकारिता की शिक्षा प्राप्त की है, जिसने उनके कंटेंट को व्यावहारिक, तकनीकी रूप से मजबूत और ऑडियंस-फोकस्ड बनाया है.

अणिमा की विशेष रुचि अंक शास्त्र (Numerology), वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष और हस्तरेखा विज्ञान (Palmistry) जैसे विषयों में है. वे इन पारंपरिक ज्ञान प्रणालियों को सरल और स्पष्ट भाषा में प्रस्तुत करती हैं, ताकि डिजिटल ऑडियंस, खासतौर पर Gen-Z, उन्हें आसानी से समझ सके और अपने जीवन में लागू कर सके.

एक वीडियो स्टोरीटेलर के रूप में, अणिमा जटिल विषयों को विजुअल फॉर्मेट (short videos, reels, explainers) के माध्यम से आकर्षक और समझने योग्य बनाती हैं. उनका फोकस सिर्फ जानकारी देना नहीं, बल्कि उसे जिम्मेदारी और स्पष्टता के साथ प्रस्तुत करना है, ताकि दर्शकों को भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट मिल सके.

ABP Live के साथ अपने कार्यकाल के दौरान, वे लगातार अपने कंटेंट को Google Discover-friendly, audience-centric और credibility-driven बनाने पर काम कर रही हैं, जिससे पारंपरिक विषयों को आधुनिक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया जा सके.
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Published at : 07 Aug 2026 05:05 PM (IST)
Tags :
Online Shopping Tips Flipkart Sale 2026 Budh Mangal Gochar Impulsive Buying
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