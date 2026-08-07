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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियादिल्ली मेट्रो से सफर करने वाले ध्यान दें! 9 अगस्त से स्टेशनों पर बढ़ेगी सख्ती

दिल्ली मेट्रो से सफर करने वाले ध्यान दें! 9 अगस्त से स्टेशनों पर बढ़ेगी सख्ती

Delhi Metro: दिल्ली मेट्रो में 9 से 16 अगस्त 2026 तक स्वतंत्रता दिवस के चलते सुरक्षा जांच सख्त रहेगी. DMRC ने यात्रियों को अतिरिक्त समय लेकर चलने की सलाह दी है.

Written By : उज्ज्वल कुमार |  Updated at : 07 Aug 2026 07:29 PM (IST)
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अगर आप आने वाले दिनों में दिल्ली मेट्रो से सफर करने वाले हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है. स्वतंत्रता दिवस के मद्देनज़र दिल्ली मेट्रो में सुरक्षा व्यवस्था को और सख्त किया जा रहा है. दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (DMRC) ने यात्रियों के लिए एडवाइजरी जारी करते हुए बताया है कि 9 अगस्त से 16 अगस्त 2026 तक सभी मेट्रो स्टेशनों पर केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) की ओर से यात्रियों की सुरक्षा जांच पहले से ज्यादा सघन की जाएगी. इसके चलते कुछ मेट्रो स्टेशनों पर, खासकर पीक आवर्स के दौरान, लंबी कतारें लग सकती हैं.

DMRC के मुताबिक, 15 अगस्त से पहले किए जा रहे इन सुरक्षा इंतजामों के तहत मेट्रो स्टेशनों पर सुरक्षा जांच को और सख्त किया जाएगा. इसी वजह से 9 अगस्त से 16 अगस्त के बीच कुछ स्टेशनों पर यात्रियों को सुरक्षा जांच के लिए सामान्य दिनों की तुलना में अधिक समय लग सकता है. खासकर व्यस्त समय के दौरान यात्रियों को कतारों का सामना करना पड़ सकता है.

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DMRC ने यात्रियों को क्या सलाह दी?

दिल्ली मेट्रो ने यात्रियों से अपील की है कि वे इन दिनों अपनी यात्रा की योजना पहले से बनाकर चलें. साथ ही सफर के लिए अतिरिक्त समय लेकर घर से निकलें, ताकि सुरक्षा जांच के कारण होने वाली संभावित देरी का असर उनकी यात्रा पर न पड़े. DMRC ने यह भी कहा है कि सुरक्षा जांच के दौरान सभी यात्री CISF के सुरक्षा कर्मियों का सहयोग करें. यात्रियों से अपील की गई है कि सुरक्षा जांच के समय सहयोग बनाए रखें, ताकि जांच प्रक्रिया सुचारु रूप से पूरी हो सके.

DMRC की ओर से जारी DMRC की ओर से जारी

DMRC की ओर से जारी यह एडवाइजरी 9 अगस्त से 16 अगस्त 2026 की अवधि के लिए है. ऐसे में जो लोग इन दिनों दिल्ली मेट्रो से सफर करने की योजना बना रहे हैं, उन्हें अपनी यात्रा का समय तय करते वक्त अतिरिक्त समय का ध्यान रखने की सलाह दी गई है.

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About the author उज्ज्वल कुमार

उज्ज्वल कुमार, पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएट, एक दशक से खबरों की दुनिया में सक्रिय. राजनीति और सामाजिक मुद्दों को गहराई से समझकर देश तक सटीकता से पहुँचाने में माहिर. ABP न्यूज और डिजिटल के लिए निष्पक्ष, प्रभावशाली पत्रकारिता मेरा मकसद. खाली समय में अनछुई जगहों की सैर, संगीत का आनंद और परिवार के साथ यादगार पल बिताना पसंद.
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Published at : 07 Aug 2026 07:29 PM (IST)
Tags :
Delhi Metro DELHI Independence Day 2026
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