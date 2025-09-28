एक्सप्लोरर
Aaj Navratri ka Kaun sa Din: आज नवरात्रि की षष्ठी या सातवीं कौन सी तिथि हैं, जानिए आज किस देवी की पूजा
Aaj Navratri ka Kaun sa Din: शारदीय नवरात्रि में इस साल भक्तों को हर तिथि में असमंजस है. आज 28 सितंबर को नवरात्रि की षष्ठी तिथि है, लेकिन कई लोग आज सप्तमी तिथि मान रहे हैं. यहां दूर करें कंफ्यूजन.
आज नवरात्रि का कौन सा दिन है
Published at : 28 Sep 2025 11:36 AM (IST)
