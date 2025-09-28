हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दुर्गा पूजाफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीऐस्ट्रोAaj Navratri ka Kaun sa Din: आज नवरात्रि की षष्ठी या सातवीं कौन सी तिथि हैं, जानिए आज किस देवी की पूजा

Aaj Navratri ka Kaun sa Din: आज नवरात्रि की षष्ठी या सातवीं कौन सी तिथि हैं, जानिए आज किस देवी की पूजा

Aaj Navratri ka Kaun sa Din: शारदीय नवरात्रि में इस साल भक्तों को हर तिथि में असमंजस है. आज 28 सितंबर को नवरात्रि की षष्ठी तिथि है, लेकिन कई लोग आज सप्तमी तिथि मान रहे हैं. यहां दूर करें कंफ्यूजन.

By : पल्लवी कुमारी  | Updated at : 28 Sep 2025 12:25 PM (IST)
Aaj Navratri ka Kaun sa Din: शारदीय नवरात्रि में इस साल भक्तों को हर तिथि में असमंजस है. आज 28 सितंबर को नवरात्रि की षष्ठी तिथि है, लेकिन कई लोग आज सप्तमी तिथि मान रहे हैं. यहां दूर करें कंफ्यूजन.

आज नवरात्रि का कौन सा दिन है

1/5
दुर्गा पूजा में सप्तमी तिथि से दशमी तिथि का विशेष महत्व होता है. लेकिन तिथि को लेकर इस साल भक्तों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है. इसका कारण यह है कि इस वर्ष तृतीया तिथि की पूजा दो दिन हुई है.
दुर्गा पूजा में सप्तमी तिथि से दशमी तिथि का विशेष महत्व होता है. लेकिन तिथि को लेकर इस साल भक्तों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है. इसका कारण यह है कि इस वर्ष तृतीया तिथि की पूजा दो दिन हुई है.
2/5
29 सितंबर 2025 को शारदीय नवरात्रि का सातवां दिन रहेगा और इस दिन मां कालरात्रि की पूजा की जाएगी. ऐसे में आप तिथि को लेकर कंफ्यूज न हों और सही तिथि का पालन करते हुए पूजा-पाठ और व्रत-उपवास करें.
29 सितंबर 2025 को शारदीय नवरात्रि का सातवां दिन रहेगा और इस दिन मां कालरात्रि की पूजा की जाएगी. ऐसे में आप तिथि को लेकर कंफ्यूज न हों और सही तिथि का पालन करते हुए पूजा-पाठ और व्रत-उपवास करें.
3/5
पंचांग के मुताबिक षष्ठी तिथि आज दोपहर 02:28 तक रहेगी और फिर सप्तमी तिथि की शुरुआत हो जाएगी. उदयातिथि के मुताबिक आज के दिन मां दुर्गा के छठे स्वरूप मां कात्यायनी की पूजा होगी.
पंचांग के मुताबिक षष्ठी तिथि आज दोपहर 02:28 तक रहेगी और फिर सप्तमी तिथि की शुरुआत हो जाएगी. उदयातिथि के मुताबिक आज के दिन मां दुर्गा के छठे स्वरूप मां कात्यायनी की पूजा होगी.
4/5
सप्तमी तिथि की शुरुआत 28 सितंबर को दोपहर 2:27 से होगी और 29 सितंबर को शाम 4:31 पर समापन होगा. उदायतिथि के अनुसार सोमवार, 29 सितंबर 2025 को सप्तमी पूजा का दिन रहेगा.
सप्तमी तिथि की शुरुआत 28 सितंबर को दोपहर 2:27 से होगी और 29 सितंबर को शाम 4:31 पर समापन होगा. उदायतिथि के अनुसार सोमवार, 29 सितंबर 2025 को सप्तमी पूजा का दिन रहेगा.
5/5
सप्तमी तिथि के बाद क्रमवार तरीके से 30 सितंबर को महा अष्टमी की पूजा, 1 अक्टूबर 2025 को महा नवमी पूजा और 2 अक्टूबर 2025 को विजयादशमी या दशहरा मनाया जाएगा. अष्टमी और नवमी तिथि पर कन्या पूजन भी किए जाते हैं.
सप्तमी तिथि के बाद क्रमवार तरीके से 30 सितंबर को महा अष्टमी की पूजा, 1 अक्टूबर 2025 को महा नवमी पूजा और 2 अक्टूबर 2025 को विजयादशमी या दशहरा मनाया जाएगा. अष्टमी और नवमी तिथि पर कन्या पूजन भी किए जाते हैं.
Published at : 28 Sep 2025 11:36 AM (IST)
Tags :
Navratri 2025 Durga Puja 2025 Shardiya Navratri 2025 Aaj Navratri Ka Kaun Sa Din Durga Saptami

Photo Gallery

View More
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
Exclusive: ऑपरेशन सिंदूर के साढ़े चार महीने बाद बहावलपुर लौटा मसूद अजहर, मस्जिद उस्मान ओ अली में लगाया मजमा, फिर उगला जहर
ऑपरेशन सिंदूर के साढ़े चार महीने बाद बहावलपुर लौटा मसूद अजहर, मस्जिद उस्मान ओ अली में लगाया मजमा, फिर उगला जहर
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में बनेगा सबसे महंगा लिंक एक्सप्रेस वे, 1 किलोमीटर पर 83 करोड़ खर्च! इस जिले को सीधा लाभ
यूपी में बनेगा सबसे महंगा लिंक एक्सप्रेस वे, 1 किलोमीटर पर 83 करोड़ खर्च! इस जिले को सीधा लाभ
क्रिकेट
Ind Vs Pak: अभिषेक शर्मा की बल्लेबाजी को लेकर ये क्या बोल गए अफरीदी और यूसुफ, जान लीजिए
अभिषेक शर्मा की बल्लेबाजी को लेकर ये क्या बोल गए अफरीदी और यूसुफ, जान लीजिए
बॉलीवुड
रवीना टंडन की बेटी राशा की 10 ग्लैमरस तस्वीरें, बैकलेस ड्रेस में ढाया कहर, फैंस बोले- बार्बी डॉल लग रही
रवीना टंडन की बेटी राशा की 10 ग्लैमरस तस्वीरें, बैकलेस ड्रेस में ढाया कहर, फैंस बोले- बार्बी डॉल लग रही
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

IPO Alert: Manas Polymers & Energies Ltd IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band|
रिश्तेदार की मौत के बाद Nominee Accounts बंद करना हुआ आसान! RBI ने बनाए नए सख्त नियम| Paisa Live
IPO Alert: Jinkushal Industries Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band | Paisa Live
BSNL का स्वदेशी 4G launch | मोदी जी ने दिखाई हरी झंडी | 5G और 6G भी जल्द!| Paisa Live
Hospital Brawl: महिला Doctor और ASHA Worker में मारपीट, Video Viral

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

मोहन यादव
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी : स्वदेशी का संकल्प और राष्ट्र निर्माण के प्रेरक
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Exclusive: ऑपरेशन सिंदूर के साढ़े चार महीने बाद बहावलपुर लौटा मसूद अजहर, मस्जिद उस्मान ओ अली में लगाया मजमा, फिर उगला जहर
ऑपरेशन सिंदूर के साढ़े चार महीने बाद बहावलपुर लौटा मसूद अजहर, मस्जिद उस्मान ओ अली में लगाया मजमा, फिर उगला जहर
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में बनेगा सबसे महंगा लिंक एक्सप्रेस वे, 1 किलोमीटर पर 83 करोड़ खर्च! इस जिले को सीधा लाभ
यूपी में बनेगा सबसे महंगा लिंक एक्सप्रेस वे, 1 किलोमीटर पर 83 करोड़ खर्च! इस जिले को सीधा लाभ
क्रिकेट
Ind Vs Pak: अभिषेक शर्मा की बल्लेबाजी को लेकर ये क्या बोल गए अफरीदी और यूसुफ, जान लीजिए
अभिषेक शर्मा की बल्लेबाजी को लेकर ये क्या बोल गए अफरीदी और यूसुफ, जान लीजिए
बॉलीवुड
रवीना टंडन की बेटी राशा की 10 ग्लैमरस तस्वीरें, बैकलेस ड्रेस में ढाया कहर, फैंस बोले- बार्बी डॉल लग रही
रवीना टंडन की बेटी राशा की 10 ग्लैमरस तस्वीरें, बैकलेस ड्रेस में ढाया कहर, फैंस बोले- बार्बी डॉल लग रही
ऑटो
नई नवेली Maruti Victoris या पॉपुलर Hyundai Creta, किस गाड़ी को खरीदना है ज्यादा बेहतर?
नई नवेली Maruti Victoris या पॉपुलर Hyundai Creta, किस गाड़ी को खरीदना है ज्यादा बेहतर?
इंडिया
'हमारा एक पड़ोसी आतंकवाद का केंद्र है...', UN में एस जयशंकर ने पाकिस्तान को जमकर लगाई लताड़
'हमारा एक पड़ोसी आतंकवाद का केंद्र है...', UN में एस जयशंकर ने पाकिस्तान को जमकर लगाई लताड़
ट्रेंडिंग
BMW के 70 लीटर टैंक में डाल दिया 76 लीटर फ्यूल, पेट्रोल पंप का कारनामा देख कोमा में गए यूजर्स
BMW के 70 लीटर टैंक में डाल दिया 76 लीटर फ्यूल, पेट्रोल पंप का कारनामा देख कोमा में गए यूजर्स
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट, मुंबई और पास के जिलों में बन सकती है बाढ़ जैसी स्थिति!
महाराष्ट्र में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट, मुंबई और पास के जिलों में बन सकती है बाढ़ जैसी स्थिति!
ENT LIVE
दिलजीत दोसांझ ने 'अमर सिंह चमकीला' के लिए 2025 अंतर्राष्ट्रीय एमी नामांकन अर्जित किया
दिलजीत दोसांझ ने 'अमर सिंह चमकीला' के लिए 2025 अंतर्राष्ट्रीय एमी नामांकन अर्जित किया
ENT LIVE
आर्यन खान की 'द बैड्स आफ बालीवुड' के खिलाफ समीर वानखेड़े का ₹2 करोड़ का मानहानि का मुकदमा अदालत ने खारिज कर दिया
आर्यन खान की 'द बैड्स आफ बालीवुड' के खिलाफ समीर वानखेड़े का ₹2 करोड़ का मानहानि का मुकदमा अदालत ने खारिज कर दिया
ENT LIVE
रजत बेदी बालीवुड के बुरे लोगों पर उनका बचपन करियर का सफर और बहुत कुछ
रजत बेदी बालीवुड के बुरे लोगों पर उनका बचपन करियर का सफर और बहुत कुछ
ENT LIVE
पहलगाम हमले पर दिलजीत ने तोड़ी चुप्पी, कहा- पंजाबी और सरदार कभी भारत विरोधी नहीं हो सकते
पहलगाम हमले पर दिलजीत ने तोड़ी चुप्पी, कहा- पंजाबी और सरदार कभी भारत विरोधी नहीं हो सकते
ENT LIVE
मनीषा रानी के राइज एंड फाल में पहले वाइल्डकार्ड के रूप में शामिल होने की अफवाह
मनीषा रानी के राइज एंड फाल में पहले वाइल्डकार्ड के रूप में शामिल होने की अफवाह
Embed widget