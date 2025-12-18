भोजन का अनादर- जहां भोजन या अन्न का अपमान होता है वहां मां अन्नपूर्णा तनिक देर भी नहीं ठहरती और ऐसे घरों में दरिद्रता छाई रहती है. बासी खाना फेंकना, थाली में जूठा छोड़ना, भोजन को पैरों से छूना और थाली में ही जूठा हाथ धोने की आदत से देवी अन्नपूर्णा नाराज होती हैं.