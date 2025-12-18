हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Vastu Tips: ऐसे घरों में कभी नहीं होता अन्नपूर्णा का वास, छाई रहती है दुख-दरिद्रता

Vastu Tips: ऐसे घरों में कभी नहीं होता अन्नपूर्णा का वास, छाई रहती है दुख-दरिद्रता

Vastu Tips: देवी अन्नपूर्णा को अन्न, धन व सुख-समृद्धि की देवी माना गया है. जिन घरों में इनका वास होता है, वहां अन्न भंडार कभी खाली नहीं रहता. लेकिन कुछ गलत आदतों के कारण अन्नपूर्णा की कृपा नहीं बरसती.

By : पल्लवी कुमारी  | Updated at : 18 Dec 2025 07:40 PM (IST)
Vastu Tips: देवी अन्नपूर्णा को अन्न, धन व सुख-समृद्धि की देवी माना गया है. जिन घरों में इनका वास होता है, वहां अन्न भंडार कभी खाली नहीं रहता. लेकिन कुछ गलत आदतों के कारण अन्नपूर्णा की कृपा नहीं बरसती.

रसोई वास्तु टिप्स

1/6
हिंदू धर्म के अनुसार जिन घरों में माता अन्नपूर्णा वास करती हैं, वहां अन्न की कमी नहीं होती और दरिद्रता नहीं फटकती. लेकिन शास्त्रों में कुछ ऐसे घरों के बारे में भी बताया गया है, जहां गलत आदतों और नियमों की अनदेखी के कारण देवी अन्नपूर्णा वास नहीं करतीं.
हिंदू धर्म के अनुसार जिन घरों में माता अन्नपूर्णा वास करती हैं, वहां अन्न की कमी नहीं होती और दरिद्रता नहीं फटकती. लेकिन शास्त्रों में कुछ ऐसे घरों के बारे में भी बताया गया है, जहां गलत आदतों और नियमों की अनदेखी के कारण देवी अन्नपूर्णा वास नहीं करतीं.
2/6
भोजन का अनादर- जहां भोजन या अन्न का अपमान होता है वहां मां अन्नपूर्णा तनिक देर भी नहीं ठहरती और ऐसे घरों में दरिद्रता छाई रहती है. बासी खाना फेंकना, थाली में जूठा छोड़ना, भोजन को पैरों से छूना और थाली में ही जूठा हाथ धोने की आदत से देवी अन्नपूर्णा नाराज होती हैं.
भोजन का अनादर- जहां भोजन या अन्न का अपमान होता है वहां मां अन्नपूर्णा तनिक देर भी नहीं ठहरती और ऐसे घरों में दरिद्रता छाई रहती है. बासी खाना फेंकना, थाली में जूठा छोड़ना, भोजन को पैरों से छूना और थाली में ही जूठा हाथ धोने की आदत से देवी अन्नपूर्णा नाराज होती हैं.
Published at : 18 Dec 2025 07:40 PM (IST)
Tags :
Kitchen Vastu Tips Kitchen Vastu Vastu Tips Vastu Shastra Devi Annapurna

इंडिया
Paisa LIVE
IPO Alert: HRS Aluglaze ltd में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: HRS Aluglaze ltd में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
