शुक्रवार 19 दिसबर 2025 को आज साल की आखिरी पौष अमावस्या है. अमावस्या तिथि की शुरुआत सुबह 4 बजकर 59 मिनट पर हो चुकी है, जिसका समापन 20 दिसंबर 2025 को सुबह 7 बजकर 12 मिनट पर होगा. 19 दिसंबर को पूरे दिन अमावस्या तिथि रहेगी और इसलिए आज ही पौष अमावस्या मनाई जा रही है.