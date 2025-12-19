हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
आईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीऐस्ट्रोPaush Amavasya 2025: पौष अमावस्या पर सूर्य मंगल की युति से बना आदित्य मंगल योग, इन राशियों को होगा लाभ

Paush Amavasya 2025: पौष अमावस्या पर सूर्य मंगल की युति से बना आदित्य मंगल योग, इन राशियों को होगा लाभ

Paush Amavasya 2025: 19 दिसंबर को साल 2025 की आखिरी अमावस्या है. आज पौष अमावस्या पर धनु राशि में सूर्य-मंगल की युति से मंगलादित्य योग बना है, जिसका लाभ सिंह, तुला और धनु राशि वाले जातकों को मिलेगा.

By : पल्लवी कुमारी  | Updated at : 19 Dec 2025 06:05 AM (IST)
Paush Amavasya 2025: 19 दिसंबर को साल 2025 की आखिरी अमावस्या है. आज पौष अमावस्या पर धनु राशि में सूर्य-मंगल की युति से मंगलादित्य योग बना है, जिसका लाभ सिंह, तुला और धनु राशि वाले जातकों को मिलेगा.

पौष अमावस्या 2025

1/6
शुक्रवार 19 दिसबर 2025 को आज साल की आखिरी पौष अमावस्या है. अमावस्या तिथि की शुरुआत सुबह 4 बजकर 59 मिनट पर हो चुकी है, जिसका समापन 20 दिसंबर 2025 को सुबह 7 बजकर 12 मिनट पर होगा. 19 दिसंबर को पूरे दिन अमावस्या तिथि रहेगी और इसलिए आज ही पौष अमावस्या मनाई जा रही है.
शुक्रवार 19 दिसबर 2025 को आज साल की आखिरी पौष अमावस्या है. अमावस्या तिथि की शुरुआत सुबह 4 बजकर 59 मिनट पर हो चुकी है, जिसका समापन 20 दिसंबर 2025 को सुबह 7 बजकर 12 मिनट पर होगा. 19 दिसंबर को पूरे दिन अमावस्या तिथि रहेगी और इसलिए आज ही पौष अमावस्या मनाई जा रही है.
2/6
पौष अमावस्या का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है, शास्त्रों में इसे छोटा पितृ कहा जाता है. यह तिथि स्नान, दान और पितृ तर्पण के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है. इसी के साथ आज ग्रह-नक्षत्रों की चाल में भी अद्भुत रहेगी.
पौष अमावस्या का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है, शास्त्रों में इसे छोटा पितृ कहा जाता है. यह तिथि स्नान, दान और पितृ तर्पण के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है. इसी के साथ आज ग्रह-नक्षत्रों की चाल में भी अद्भुत रहेगी.
Published at : 19 Dec 2025 06:05 AM (IST)
Tags :
Amavasya 2025 Surya Mangal Yuti Paush Amavasya 2025 Aditya Mangal Rajyog

ऐस्ट्रो फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
NIA कोर्ट ने आतंकी हमले की साजिश के दो आरोपियों को ठहराया दोषी, जानें कब सुनाई जाएगी सजा
NIA कोर्ट ने आतंकी हमले की साजिश के दो आरोपियों को ठहराया दोषी, जानें कब सुनाई जाएगी सजा
पंजाब
लुधियाना: हिंसक झड़प में बदला चुनावी जीत का जश्न, AAP-कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच हुई फायरिंग, 5 घायल
लुधियाना: हिंसक झड़प में बदला चुनावी जीत का जश्न, AAP-कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच हुई फायरिंग, 5 घायल
बॉलीवुड
वैनिटी में करोड़ों खर्च करते हैं स्टार्स, शाहरुख खान ने बनवाया जिम, घर से कम नहीं दीपिका पादुकोण की वैन
वैनिटी में करोड़ों खर्च करते हैं स्टार्स, शाहरुख ने बनवाया जिम, घर से कम नहीं दीपिका की वैन
क्रिकेट
IND vs SL U19 Asia Cup: अंडर-19 एशिया कप फाइनल के लिए भारत और श्रीलंका की भिड़ंत, जानें टाइमिंग और लाइव स्ट्रीमिंग डिटेल
U19 एशिया कप फाइनल के लिए भारत और श्रीलंका की भिड़ंत, जानें टाइमिंग और लाइव स्ट्रीमिंग डिटेल
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

किराया मांगने पर...सजा-ए-मौत
Bollywood News:बॉलीवुड गलियारों की बड़ी खबरे | KFH
अभद्र टिप्पणी से मचा तूफान, Syed Imtiaz Jaleel बोले– 'हाथ तोड़ देंगे' | Nitish Hizab Controversy
Mangal Lakshmi:Adit और Kusum निकले Georgia की गलियों में सैर के लिए #sbs
Janhit with Chitra Tripathi: हे राम.. बापू पर कागज फेंक घमासान! | VB-G RAM G Bill | MGNREGA

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

राजशेखर त्रिपाठी
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
OPINION: क्या संघ ‘हिंदू राष्ट्र’ के अपने लक्ष्य से पीछे हट रहा है ?
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
NIA कोर्ट ने आतंकी हमले की साजिश के दो आरोपियों को ठहराया दोषी, जानें कब सुनाई जाएगी सजा
NIA कोर्ट ने आतंकी हमले की साजिश के दो आरोपियों को ठहराया दोषी, जानें कब सुनाई जाएगी सजा
पंजाब
लुधियाना: हिंसक झड़प में बदला चुनावी जीत का जश्न, AAP-कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच हुई फायरिंग, 5 घायल
लुधियाना: हिंसक झड़प में बदला चुनावी जीत का जश्न, AAP-कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच हुई फायरिंग, 5 घायल
बॉलीवुड
वैनिटी में करोड़ों खर्च करते हैं स्टार्स, शाहरुख खान ने बनवाया जिम, घर से कम नहीं दीपिका पादुकोण की वैन
वैनिटी में करोड़ों खर्च करते हैं स्टार्स, शाहरुख ने बनवाया जिम, घर से कम नहीं दीपिका की वैन
क्रिकेट
IND vs SL U19 Asia Cup: अंडर-19 एशिया कप फाइनल के लिए भारत और श्रीलंका की भिड़ंत, जानें टाइमिंग और लाइव स्ट्रीमिंग डिटेल
U19 एशिया कप फाइनल के लिए भारत और श्रीलंका की भिड़ंत, जानें टाइमिंग और लाइव स्ट्रीमिंग डिटेल
बॉलीवुड
'धुरंधर' की सबसे सस्ती टिकट कहां मिल रही है? 100 रुपए से भी कम में यहां देख सकते हैं रणवीर सिंह की फिल्म
'धुरंधर' की सबसे सस्ती टिकट कहां मिल रही है? 100 रुपए से भी कम में यहां देख सकते हैं रणवीर सिंह की फिल्म
विश्व
अमेरिका ने ताइवान को ऐसा क्या दिया, जिससे बौखलाया चीन, अब होगी कांटे की टक्कर!
अमेरिका ने ताइवान को ऐसा क्या दिया, जिससे बौखलाया चीन, अब होगी कांटे की टक्कर!
ट्रेंडिंग
CLAT 2026 टॉपर गीताली गुप्ता का वीडियो वायरल, ऑल इंडिया रैंक देख हुईं इमोशनल
CLAT 2026 टॉपर गीताली गुप्ता का वीडियो वायरल, ऑल इंडिया रैंक देख हुईं इमोशनल
हेल्थ
Coffee Health Risks: कॉफी से भी हो सकता है कैंसर, खतरा पता लगते ही इन 10 राज्यों के बाजारों से हटा दिया गया सारा माल
कॉफी से भी हो सकता है कैंसर, खतरा पता लगते ही इन 10 राज्यों के बाजारों से हटा दिया गया सारा माल
ENT LIVE
Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri Trailer Review: Kartik Aaryan और Ananya Panday की शानदार Chemistry
Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri Trailer Review: Kartik Aaryan और Ananya Panday की शानदार Chemistry
ENT LIVE
South Film Review: Vrusshabha में मोहनलाल की जबरदस्त परफॉर्मेंस
South Film Review: Vrusshabha में मोहनलाल की जबरदस्त परफॉर्मेंस
ENT LIVE
Border 2 Teaser Review: Sunny Deol की दहाड़, Diljit–Varun की entry और Deshbhakti का जबरदस्त emotion
Border 2 Teaser Review: Sunny Deol की दहाड़, Diljit–Varun की entry और Deshbhakti का जबरदस्त emotion
ENT LIVE
The Gaurav Tiwari Mystery Review: Karan Tacker की एक्टिंग ने सहमा कर रख दिया!
The Gaurav Tiwari Mystery Review: Karan Tacker की एक्टिंग ने सहमा कर रख दिया!
Paisa LIVE
IPO Alert: HRS Aluglaze ltd में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: HRS Aluglaze ltd में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Embed widget