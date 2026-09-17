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ये है दुनिया का सबसे महंगा गधा, इसकी कीमत में आ जाएगी चमचमाती स्विफ्ट
हरियाणा में सोनीपत के इस अनोखे और वीआईपी गधे की कीमत जानकर उड़ जाएंगे होश. 5 लाख की बोली तो मालिक ने यूं ही ठुकरा दी. जान लीजिए इस गधे की खासियत और क्यों महंगे बिकते हैं गधे इसके पीछे का कारण.
कभी किसी ने सोचा था कि कोई गधा भी लाखों-करोड़ों रुपए का बिक सकता है. आम तौर पर लोग गधों को बोझ ढोने वाला जानवर मानते हैं. जो कि काफी सस्ता मिल जाता है. लेकिन हरियाणा के सोनीपत में एक ऐसा अनोखा गधा मौजूद है जिसकी कीमत सुनकर होश उड़ जाएंगे. इसकी जितनी कीमत आंकी गई है. उतने में तो शोरूम से एक ब्रांड न्यू चमचमाती मारुति स्विफ्ट कार खरीद सकते हैं.
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Published at : 17 Sep 2026 03:43 PM (IST)
Tags :Agriculture Farming Donkey
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सम्राट चौधरी
Opinion