ये है दुनिया का सबसे महंगा गधा, इसकी कीमत में आ जाएगी चमचमाती स्विफ्ट

आपको बता दें टिप्पू को लेकर जानकारी सबसे पहले साल 2017 में आई थी. इसके बाद से इसे लेकर किसी तरह की कोई जानकारी है. फिलहाल इस गधे की कीमत कितनी है क्या इसके पुराने मालिक ने इसे बेच दिया इस बारे में भी साफतौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता है. साल 2017 में जब इसकी कीमत 10 लाख रुपये लगी थी. उस वक्त इसके मालिक ने टिप्पू गधे को नहीं बेचा था.