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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीएग्रीकल्चरये है दुनिया का सबसे महंगा गधा, इसकी कीमत में आ जाएगी चमचमाती स्विफ्ट

ये है दुनिया का सबसे महंगा गधा, इसकी कीमत में आ जाएगी चमचमाती स्विफ्ट

हरियाणा में सोनीपत के इस अनोखे और वीआईपी गधे की कीमत जानकर उड़ जाएंगे होश. 5 लाख की बोली तो मालिक ने यूं ही ठुकरा दी. जान लीजिए इस गधे की खासियत और क्यों महंगे बिकते हैं गधे इसके पीछे का कारण.

Written By : नीलेश ओझा  | Updated at : 17 Sep 2026 03:47 PM (IST)
हरियाणा में सोनीपत के इस अनोखे और वीआईपी गधे की कीमत जानकर उड़ जाएंगे होश. 5 लाख की बोली तो मालिक ने यूं ही ठुकरा दी. जान लीजिए इस गधे की खासियत और क्यों महंगे बिकते हैं गधे इसके पीछे का कारण.

कभी किसी ने सोचा था कि कोई गधा भी लाखों-करोड़ों रुपए का बिक सकता है. आम तौर पर लोग गधों को बोझ ढोने वाला जानवर मानते हैं. जो कि काफी सस्ता मिल जाता है. लेकिन हरियाणा के सोनीपत में एक ऐसा अनोखा गधा मौजूद है जिसकी कीमत सुनकर होश उड़ जाएंगे. इसकी जितनी कीमत आंकी गई है. उतने में तो शोरूम से एक ब्रांड न्यू चमचमाती मारुति स्विफ्ट कार खरीद सकते हैं.

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इस गधे का नाम टिप्पू है जो अपनी खास नस्ल और बेजोड़ खूबियों की वजह काफी फेमस है. लोग इसके बारे में जानकर हैरान हैं कि आखिर एक नार्मल दिखने वाले इस जानवर में ऐसी कौन सी बात है. जो इसके इतने तगड़े दाम वसूले जा रहे हैं.
इस गधे का नाम टिप्पू है जो अपनी खास नस्ल और बेजोड़ खूबियों की वजह काफी फेमस है. लोग इसके बारे में जानकर हैरान हैं कि आखिर एक नार्मल दिखने वाले इस जानवर में ऐसी कौन सी बात है. जो इसके इतने तगड़े दाम वसूले जा रहे हैं.
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दरअसल यह कोई आम गधा नहीं बल्कि सामान्य गधों के मुकाबले सात इंच ज्यादा लंबा है. इस नस्ल के जानवरों का रोबीला रूप और गजब की फुर्ती इन्हें बाकी सभी मवेशियों से बिल्कुल अलग और खास बनाती है. यही वजह है कि बेहतरीन नस्ल के शौकीन लोग ऐसे जानवरों को खरीदने के लिए पानी की तरह पैसा बहा देते हैं.
दरअसल यह कोई आम गधा नहीं बल्कि सामान्य गधों के मुकाबले सात इंच ज्यादा लंबा है. इस नस्ल के जानवरों का रोबीला रूप और गजब की फुर्ती इन्हें बाकी सभी मवेशियों से बिल्कुल अलग और खास बनाती है. यही वजह है कि बेहतरीन नस्ल के शौकीन लोग ऐसे जानवरों को खरीदने के लिए पानी की तरह पैसा बहा देते हैं.
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अगर बात करें इसकी कीमत की तो इसकी बोली सुनकर अच्छे-अच्छों का सिर चकरा जाएगा. इस टीपू गधे के मालिक राज सिंह ने इसकी कीमत 10 लाख रुपए तय की है. मालिक का दावा है कि इसे खरीदने के लिए 5 लाख रुपए तक की बोली लग चुकी है. जिसे उन्होंने ठुकरा दिया.
अगर बात करें इसकी कीमत की तो इसकी बोली सुनकर अच्छे-अच्छों का सिर चकरा जाएगा. इस टीपू गधे के मालिक राज सिंह ने इसकी कीमत 10 लाख रुपए तय की है. मालिक का दावा है कि इसे खरीदने के लिए 5 लाख रुपए तक की बोली लग चुकी है. जिसे उन्होंने ठुकरा दिया.
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अब सवाल यह उठता है कि आखिर लोग इतने महंगे गधे का करते क्या हैं और इससे उन्हें क्या फायदा मिलता है. असल में इस तरह के खास और भारी-भरकम गधों का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर बेहतरीन ब्रीडिंग यानी नस्ल को आगे बढ़ाने के लिए किया जाता है. दूर-दूर से लोग इसके लिए आते हैं जिसके लिए इसके मालिक अच्छी खासी फीस वसूलते हैं.
अब सवाल यह उठता है कि आखिर लोग इतने महंगे गधे का करते क्या हैं और इससे उन्हें क्या फायदा मिलता है. असल में इस तरह के खास और भारी-भरकम गधों का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर बेहतरीन ब्रीडिंग यानी नस्ल को आगे बढ़ाने के लिए किया जाता है. दूर-दूर से लोग इसके लिए आते हैं जिसके लिए इसके मालिक अच्छी खासी फीस वसूलते हैं.
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आपको बता दें टिप्पू को लेकर जानकारी सबसे पहले साल 2017 में आई थी. इसके बाद से इसे लेकर किसी तरह की कोई जानकारी है. फिलहाल इस गधे की कीमत कितनी है क्या इसके पुराने मालिक ने इसे बेच दिया इस बारे में भी साफतौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता है. साल 2017 में जब इसकी कीमत 10 लाख रुपये लगी थी. उस वक्त इसके मालिक ने टिप्पू गधे को नहीं बेचा था.
आपको बता दें टिप्पू को लेकर जानकारी सबसे पहले साल 2017 में आई थी. इसके बाद से इसे लेकर किसी तरह की कोई जानकारी है. फिलहाल इस गधे की कीमत कितनी है क्या इसके पुराने मालिक ने इसे बेच दिया इस बारे में भी साफतौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता है. साल 2017 में जब इसकी कीमत 10 लाख रुपये लगी थी. उस वक्त इसके मालिक ने टिप्पू गधे को नहीं बेचा था.
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इसके अलावा बात करें तो दुनिया की सबसे महंगी गधे की नस्लों पोइतौ गधा भी शामिल है. जिसकी कीमत लगभग 2 लाख से 16 लाख रुपये तक बताई गई है. फ्रांस की यह दुर्लभ नस्ल अपने बड़े साइज और लंबे, उलझे हुए बालों के लिए दुनिया भर में मशहूर है.
इसके अलावा बात करें तो दुनिया की सबसे महंगी गधे की नस्लों पोइतौ गधा भी शामिल है. जिसकी कीमत लगभग 2 लाख से 16 लाख रुपये तक बताई गई है. फ्रांस की यह दुर्लभ नस्ल अपने बड़े साइज और लंबे, उलझे हुए बालों के लिए दुनिया भर में मशहूर है.
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कई लोगों के मन में यह सवाल भी आता है कि आखिर गधे इतने महंगे कैसे होते है. तो आपको बता दें गधी का दूध दुनिया में सबसे मंहगा मिलता है. गधी के दूध से कई चीजें तैयार की जाती है. जिनकी मार्केट में काफी ऊंची कीमत मिलती है. इसकी कीमत करीब 7 हजार रुपये प्रति लीटर तक होती है.
कई लोगों के मन में यह सवाल भी आता है कि आखिर गधे इतने महंगे कैसे होते है. तो आपको बता दें गधी का दूध दुनिया में सबसे मंहगा मिलता है. गधी के दूध से कई चीजें तैयार की जाती है. जिनकी मार्केट में काफी ऊंची कीमत मिलती है. इसकी कीमत करीब 7 हजार रुपये प्रति लीटर तक होती है.
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गधी के दूध से बनने वाले खास तरह के चीज की भी मार्केट में काफी डिमांड रहती है. इस चीज को पुले चीज कहा जाता है. जो कि इंटरनेशनल मार्केट में 8 हजार रुपये से 13 हजार रुपये प्रति किलोग्राम तक बिकता है. जो कि सिर्फ सर्बिया में बनाया जाता है.
गधी के दूध से बनने वाले खास तरह के चीज की भी मार्केट में काफी डिमांड रहती है. इस चीज को पुले चीज कहा जाता है. जो कि इंटरनेशनल मार्केट में 8 हजार रुपये से 13 हजार रुपये प्रति किलोग्राम तक बिकता है. जो कि सिर्फ सर्बिया में बनाया जाता है.
Published at : 17 Sep 2026 03:43 PM (IST)
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 Agriculture Farming Donkey

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