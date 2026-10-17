क्या काली बिल्ली के रास्ता काटने पर सच में होता है अपशगुन, जानें क्या है सच?

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom काली बिल्ली का रास्ता काटना दुर्भाग्य नहीं, बल्कि अंधविश्वास है।

पुराने समय में बिल्ली जानवरों को डराकर दुर्घटना करवा सकती थी।

प्लेग के डर से बिल्लियों को टालना अंधविश्वास में बदला।

पुष्टिकरण पूर्वाग्रह से यह धारणा आज भी बनी हुई है।

Black Cat Superstition: किसी व्यक्ति के रास्ते से काली बिल्ली का गुजरना दुर्भाग्य की निशानी नहीं होती. यह धारणा वैज्ञानिक सबूत पर नहीं बल्कि अंधविश्वास और पुरानी सामाजिक सोच पर आधारित है. ऐसा कोई भी ठोस आधार नहीं है जिससे यह कहा जा सके कि किसी जानवर के रास्ते से गुजरने से किसी व्यक्ति की किस्मत बदल सकती है या फिर उसके काम पर असर पड़ सकता है.

ऐतिहासिक और व्यावहारिक वजह

एक वजह पुराने समय में यात्रा करने से जुड़े खतरों से जुड़ी है. लोग अक्सर रात के समय बैलगाड़ी या फिर घोड़े पर यात्रा करते थे. अंधेरे में बिल्लियों की आंखें चमकती हुई दिखाई देती थी और अचानक सामने आ जाने पर बिल्ली घोड़ों या फिर बैलों को डरा सकती थी. अगर जानवर डर जाते तो गाड़ी पलट सकती थी या फिर कोई दुर्घटना हो सकती थी.

इस खतरे से बचने के लिए यात्री रुक जाते थे और बिल्ली को आगे निकल जाने देते थे. किसी जानवर के अचानक सामने आ जाने पर बरती गई यह सावधानी समय के साथ अपने मूल व्यावहारिक उद्देश्य से हटकर एक अलग ही मतलब ले बैठी. जो कभी सुरक्षा के लिए एक उपाय था धीरे-धीरे इस धारणा से जुड़ गया की बिल्ली का रास्ता काटना दुर्भाग्य की निशानी है.





बीमारी और प्लेग का डर

बीमारियों का डर भी इस अंधविश्वास को बढ़ावा देने की एक वजह बन गया. उस दौर में जब चूहों से फैलने वाला प्लेग हजारों लोगों की जान ले लेता था तो लोग संक्रमण को लेकर काफी सतर्क रहते थे. बिल्लियां चूहों का शिकार करती हैं इस वजह से लोगों ने बिल्लियों को उन जगहों से जोड़ दिया जहां चूहे हो सकते थे. डर के उस माहौल में कुछ लोग बिल्लियों से बचते थे और उनके सामने आने पर रुक जाते थे या फिर अपना रास्ता बदल देते थे.

इस तरह के व्यवहार संक्रमण से बचने की कोशिशों से जुड़े हो सकते हैं. इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं था कि बिल्ली के रास्ता काटने से प्लेग फैल सकता है या फिर कोई बीमारी हो सकती है. बल्कि यह दिखाता है कि बीमारी का डर किस तरह हमारे व्यवहार को बदल सकता है.

कन्फर्मेशन बायस कैसे इस धारणा को मजबूत करता है?

मनोविज्ञान में इस धारणा के बने रहने का एक और कारण बताया गया है, कन्फर्मेशन बायस. यह तब होता है जब लोग सिर्फ उन अनुभवों पर ध्यान देते हैं या फिर उन्हें याद रखते हैं जो उनकी पहले से बनी धारणा का समर्थन करते हैं. जबकि वे उन अनुभवों को अनदेखा कर देते हैं जो इस धारणा के खिलाफ होते हैं.

अगर कोई व्यक्ति मानता है कि काली बिल्ली का रास्ता काटना अशुभ है तो बाद में कोई परेशानी आने पर है इसका दोष बिल्ली पर ही थोप सकता है. वहीं अगर इस व्यक्ति का दिन काली बिल्ली देखने के बाद भी काफी अच्छा या सफल रहा तो वह इस अच्छे परिणाम को बिल्ली के सामने आने से नहीं जोड़ता या फिर उसे पूरी तरह से भूल जाता है. इन दोनों स्थिति को अलग-अलग तरह से देखा जाता है क्योंकि व्यक्ति को पहले से ही कुछ बुरा होने की उम्मीद होती है.

इस तरह की चुनिंदा व्याख्या किसी अंधविश्वास को सच लगने पर मजबूर कर सकती है. अब भले ही इस बात का कोई सबूत ना हो कि किसी घटना के कारण ही उसके बाद वाली घटना घटी.

अलग-अलग संस्कृतियों में मान्यताएं अलग-अलग

काली बिल्ली से जुड़ी मान्यताएं हर जगह एक जैसी नहीं हैं. भारत और यूरोप के कुछ हिस्सों में कई लोग काली बिल्ली का रास्ता काटना अशुभ मानते हैं. इसी के साथ जापान, ब्रिटेन और स्कॉटलैंड में काली बिल्ली का दिखना या फिर उसका रास्ता काटना सौभाग्य और समृद्धि का संकेत माना जाता है.

इन अलग-अलग व्याख्याओं का अपना महत्व है. अगर एक ही सामान्य घटना को एक जगह अशुभ और दूसरी जगह शुभ माना जाता है तो यह किसी जानवर की अपनी कोई विशेष शक्ति होने के बजाय उस जगह की सांस्कृतिक परंपरा को दर्शाता है.

इस मान्यता का असली मतलब क्या है?

जब भी कोई काली बिल्ली आपका रास्ता काटती है तो असल में बस एक जानवर एक जगह से दूसरी जगह ही जा रहा होता है. पुराने समय में यात्रा के दौरान होने वाले खतरे, महामारी के समय का डर और कंफर्मेशन बायस यह सब मिलकर बताते हैं कि यह अंधविश्वास कैसे बना होगा और कैसे आज तक कायम है.

ऐसा कोई भी प्रमाण वैज्ञानिक रूप से मौजूद नहीं है जिससे पता चले कि कोई बिल्ली किसी व्यक्ति का भाग्य तय कर सकती है. लोग इसे रोजमर्रा की जिंदगी का एक सामान्य हिस्सा मान सकते हैं.

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