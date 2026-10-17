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भारत छोड़ने के ख्याल से भावुक हुई विदेशी महिला, मॉल में गरबा देख छलके आंसू

भारतीय त्योहारों की रौनक ने रोमानिया से आई महिला का दिल जीत लिया. मॉल में गरबा करते लोगों को देखकर उन्हें एहसास हुआ कि भारत छोड़ने के बाद यहां की कौन-सी चीजें सबसे ज्यादा याद आएंगी.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 17 Oct 2026 07:53 AM (IST)
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भारत में त्योहार सिर्फ रस्मों तक सीमित नहीं रहते, बल्कि लोगों को एक-दूसरे से जोड़ने का काम भी करते हैं. यहां की रंगीन परंपराएं, संगीत और लोगों का उत्साह कई बार अनजान लोगों को भी अपना बना लेते हैं. ऐसा ही कुछ रोमानिया की एक महिला के साथ हुआ, जो मुंबई के एक मॉल में लोगों को गरबा करते देखकर भावुक हो गईं. वहां का माहौल उनके दिल को इस कदर छू गया कि उन्हें भारत छोड़ने का ख्याल सताने लगा, जिसके बाद उनका रिएक्शन सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. 

गरबा देख भावुक हो गईं विदेशी महिला

मुंबई के एक मॉल में नवरात्रि के दौरान लोग पूरे उत्साह के साथ गरबा कर रहे थे. कोई पारंपरिक कपड़ों में नजर आया तो कोई संगीत की धुन पर कदम मिलाता दिखा. इसी बीच रोमानिया की मारिया एलेक्जेंड्रा भी इस नजारे को देख रही थीं. उन्होंने इस पल का वीडियो बनाया और सोशल मीडिया पर शेयर किया. मारिया के लिए यह सिर्फ लोगों को डांस करते देखने का अनुभव नहीं था. वहां मौजूद लोगों की खुशी और त्योहार को मनाने का तरीका उन्हें काफी पसंद आया. वीडियो में उन्होंने बताया कि इस माहौल को देखकर वह भावुक हो गईं. उनके मन में यह ख्याल आया कि जब वह भारत से जाएंगी, तो यहां के ऐसे पल उन्हें बहुत याद आएंगे.

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भारतीय त्योहारों की यह बात आई पसंद

भारत में नवरात्रि के दौरान गरबा और डांडिया की धूम रहती है. लोग दोस्तों और परिवार के साथ ही नहीं, बल्कि कई बार अनजान लोगों के बीच भी शामिल होकर त्योहार का आनंद लेते हैं. गरबा की खासियत यह है कि इसमें नृत्य के साथ मां दुर्गा की आराधना भी जुड़ी होती है. मारिया को भारतीय संस्कृति का यही मेल खास लगा, जहां लोग भक्ति और उत्सव को एक साथ जीते हैं. उनके लिए यह अनुभव भारत की उस खूबसूरती को समझने का मौका बना, जो सिर्फ ऐतिहासिक जगहों या मशहूर पर्यटन स्थलों में ही नहीं, बल्कि आम लोगों की जिंदगी में भी दिखाई देती है.

 
 
 
 
 
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भारत से जुड़ाव का हुआ एहसास

मारिया ने अपने वीडियो के जरिए बताया कि इस घटना ने उन्हें याद दिलाया कि भारत से उन्हें इतना लगाव क्यों है. कभी-कभी रोजमर्रा की जिंदगी में मौजूद छोटी-छोटी चीजें ही किसी जगह को खास बना देती हैं. त्योहारों की रौनक, लोगों का साथ मिलकर खुशियां मनाना और संगीत पर थिरकना भी ऐसे ही अनुभव हैं.

यूजर्स की प्रक्रियाएं

उनका यह वीडियो सोशल मीडिया पर लोगों को पसंद आया. यूजर्स ने भारतीय संस्कृति और त्योहारों की खूबसूरती पर अपनी प्रतिक्रियाएं दीं. एक यूजर ने लिखा कि भारत की खूबसूरती यहां के त्योहारों और लोगों के आपसी जुड़ाव में है. वहीं, दूसरे ने कहा कि गरबा सिर्फ डांस नहीं, बल्कि आस्था और संस्कृति का प्रतीक है. इस घटना ने एक बार फिर दिखाया कि किसी देश से जुड़ाव सिर्फ वहां घूमने से नहीं, बल्कि वहां के लोगों और उनकी परंपराओं के बीच बिताए गए पलों से भी बनता है.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 17 Oct 2026 07:53 AM (IST)
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