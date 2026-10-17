NZ टूर के लिए टेस्ट और ODI टीम का ऐलान, 6 बड़ी बातें आई सामने

22 अक्टूबर से भारतीय टीम का न्यूजीलैंड दौरा शुरू हो रहा है. BCCI ने टी20 टीम का ऐलान पहले ही कर दिया था, बीते शुक्रवार वनडे और टेस्ट टीम भी घोषित कर दी. शुभमन गिल पहले 3 वनडे मैचों में कप्तानी करेंगे, जबकि आखिरी मुकाबलों के लिए श्रेयस अय्यर को कप्तानी सौंपी गई है.

जसप्रीत बुमराह वनडे सीरीज में नहीं खेलेंगे. बताया जा रहा है कि टेस्ट सीरीज के लिए पूरी तरह फिटनेस बरकरार रखने के लिए बुमराह को वनडे ना खिलाने का निर्णय किया गया है. यहां जान लीजिए वनडे और टेस्ट टीम से जुड़े ऐसे ही 6 सबसे बड़े सवाल जो सामने आए हैं.

1. 2027 वर्ल्ड कप तक जायसवाल को मौका नहीं

अगर यशस्वी जायसवाल भारत की वनडे टीम में आने का सपना देख रहे हैं, तो उन्हें 2027 वर्ल्ड कप तक का इंतजार करना होगा. रोहित शर्मा और शुभमन गिल ओपनिंग की पहली चॉइस हैं. न्यूजीलैंड दौरे के लिए जायसवाल को बैकअप ओपनर के तौर पर भी जगह नहीं मिली है.

2. पंत नहीं किशन हैं विकेटकीपर की दूसरी चॉइस

वनडे टीम में केएल राहुल विकेटकीपर की पहली चॉइस हैं. मगर ऋषभ पंत की जगह ईशान किशन दूसरे विकेटकीपर का विकल्प बनते जा रहे हैं. पंत अब केवल टेस्ट टीम का हिस्सा बनकर रह गए हैं.

3. पांड्या-पाटीदार का कोई चांस नहीं

समय-समय पर क्रुणाल पांड्या और रजत पाटीदार को टीम इंडिया में मौका दिए जाने की मांग उठती रही है. श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली टी20 टीम में भी दोनों को चांस मिलने की उम्मीद अब कम होने लगी है. वनडे टीम तो भूल ही जाइए. ध्यान रहे कि मैनेजमेंट ने पिछले 4-5 महीनों में खूब सारे नए खिलाड़ियों को व्हाइट बॉल टीम में बुलाया है.

4. जडेजा का करियर खत्म

रवींद्र जडेजा का वनडे करियर खत्म हो चुका है, नमन धीर उनकी जगह ले चुके हैं. नमन ने अब तक भारत के लिए 3 वनडे और 4 टी20 मैच खेले हैं और उनका प्रदर्शन ठीकठाक रहा है. जडेजा वेस्टइंडीज के खिलाफ 2 ODI खेले, लेकिन अब उन्हें ड्रॉप कर दिया गया है.

5. मोहम्मद शमी के लिए भी दरवाजे बंद

मोहम्मद शमी ने पिछले डोमेस्टिक सीजन में कमाल का प्रदर्शन किया था. रणजी ट्रॉफी के मौजूद सीजन के पहले मैच में 5 विकेट लेकर आ रहे हैं. इसके बावजूद शमी को इग्नोर किया गया. शमी के लिए अब शायद तीनों फॉर्मेट में वापसी के दरवाजे बंद हो गए हैं.

6. ऋतुराज गायकवाड़ रेगुलर खेलेंगे ODI

ऋतुराज गायकवाड़ को वेस्टइंडीज के बाद न्यूजीलैंड वनडे सीरीज के लिए भी चुना गया है. गायकवाड़ लगातार टीम में आते-जाते रहे हैं, लेकिन इस बार उन्हें लगातार 2 सीरीज में मौका मिला है.

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