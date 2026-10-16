Explainerदुर्गा पूजाDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरPM Kisan: अक्टूबर में आएगी 24वीं किस्त या दिवाली का करना होगा इंतजार? जानें

PM Kisan: अक्टूबर में आएगी 24वीं किस्त या दिवाली का करना होगा इंतजार? जानें

PM Kisan Yojana: पीएम किसान योजना की 24वीं किस्त का किसानों को बेसब्री से इंतजार है. लेकिन क्या दशहरे पर किसानों के खाते में 2,000 रुपये आएंगे या दिवाली का करना होगा? यहां जानें लेटेस्ट अपडेट

Written By : मनस्वी चौहान |  Updated at : 16 Oct 2026 04:58 PM (IST)
Preferred Sources

PM Kisan Yojana: खेती-किसानी के काम के बीच किसानों को अब प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 24वीं किस्त का इंतजार है. किसानों के मन में सवाल है कि आखिर अगली किस्त के 2,000 रुपये उनके बैंक खाते में कब आएंगे? अक्टूबर का महीना चल रहा है और त्योहार भी नजदीक हैं. ऐसे में उम्मीद लगाई जा रही है कि सरकार दिवाली से पहले किसानों को अगली किस्त का पैसा भेज सकती है. हालांकि, अभी तक सरकार ने किस्त जारी करने की तारीख का आधिकारिक ऐलान नहीं किया है.

पीएम किसान योजना के तहत किसानों को आमतौर पर हर चार महीने में 2,000 रुपये दिए जाते हैं. पिछली यानी 23वीं किस्त 20 जून 2026 को जारी की गई थी. इस हिसाब से 20 अक्टूबर को चार महीने पूरे हो रहे हैं. यही वजह है कि, किसानों के बीच अगली किस्त को लेकर चर्चा तेज है.

क्या दशहरे पर खाते में आएंगे 2,000 रुपये?

इस बार 20 अक्टूबर को दशहरा भी है. ऐसे में किसानों को उम्मीद है कि, त्योहार के मौके पर सरकार उनके खाते में पैसे भेज सकती है. लेकिन सिर्फ चार महीने पूरे होने या त्योहार होने से किस्त जारी होने की तारीख तय नहीं हो जाती. सरकार की ओर से जब तक आधिकारिक जानकारी नहीं दी जाती, तब तक यह कहना मुश्किल है कि दशहरे के दिन किसानों को पैसा मिल जाएगा.  दशहरे पर बैंक बंद रहने की बात भी सामने आ रही है. हालांकि, बैंक की छुट्टी से अपने आप यह तय नहीं होता कि सरकार किस्त जारी करेगी या नहीं. इसलिए किसानों को फिलहाल पक्की तारीख का इंतजार करना चाहिए.

दिवाली से पहले मिल सकती है अगली किस्त?

किसानों को उम्मीद है कि सरकार दिवाली से पहले 24वीं किस्त जारी कर सकती है. पिछली किस्तों को देखें तो इनके बीच का अंतर हमेशा ठीक चार महीने नहीं रहा है. साल 2025 में साल की तीसरी किस्त 19 नवंबर को जारी की गई थी, जबकि 2026 में पिछली किस्त 20 जून को आई थी.

ऐसे में अक्टूबर में किस्त आने की उम्मीद तो है, लेकिन अभी इसकी कोई पक्की तारीख सामने नहीं आई है. किसानों को सोशल मीडिया पर चल रही तारीखों पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए. किस्त कब जारी होगी, इसकी सही जानकारी कृषि मंत्रालय या पीएम किसान योजना की आधिकारिक वेबसाइट से ही मिलेगी.
PM Kisan: अक्टूबर में आएगी 24वीं किस्त या दिवाली का करना होगा इंतजार? जानें

यह भी पढ़ें: फसल नुकसान पर राहत का ऐलान, 3 महीने बिजली बिल भरने से भी छुटकारा!

साल में मिलते हैं 6,000 रुपये

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत पात्र किसानों को साल भर में कुल 6,000 रुपये दिए जाते हैं. यह पैसा 2,000 रुपये की तीन किस्तों में सीधे उनके बैंक खाते में भेजा जाता है. खेती से जुड़े छोटे-मोटे खर्चों में किसानों को मदद देना इस योजना का मकसद है. अगली किस्त का पैसा अटकने से बचाने के लिए किसान अपनी ई-केवाईसी जरूर पूरी कर लें. साथ ही, बैंक खाते से जुड़ी जानकारी भी जांच लें. इससे भुगतान के समय होने वाली परेशानी से बचने में मदद मिल सकती है.

यह भी पढ़ें: फसल नुकसान पर राहत का ऐलान, 3 महीने बिजली बिल भरने से भी छुटकारा!

About the author मनस्वी चौहान

मनस्वी चौहान ने मंदसौर यूनिवर्सिटी से अपनी शैक्षणिक यात्रा शुरू की और वर्तमान में बीए इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई कर रही हैं. पत्रकारिता और मीडिया के क्षेत्र में रुचि रखते हुए मनस्वी चौहान वर्तमान में ABP Network में इंटर्नशिप के माध्यम से व्यावहारिक अनुभव प्राप्त कर रही हैं.
Read More
Published at : 16 Oct 2026 04:58 PM (IST)
Tags :
PM Kisan Yojana Agriculture News Government Schemes
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

एग्रीकल्चर
फसल पर कीड़े दिखते ही दवा छिड़कने लगते हैं, पहले करें ये काम
फसल पर कीड़े दिखते ही दवा छिड़कने लगते हैं, पहले करें ये काम
एग्रीकल्चर
आलू बेचें तो घाटा, स्टोर में रखें तो खर्च! यूपी के किसानों पर दोहरी मार
आलू बेचें तो घाटा, स्टोर में रखें तो खर्च! यूपी के किसानों पर दोहरी मार
एग्रीकल्चर
ट्रैक्टर से लेकर सिंचाई के पंप जीतने का मौका, किसान ऐसे करें आवेदन
ट्रैक्टर से लेकर सिंचाई के पंप जीतने का मौका, किसान ऐसे करें आवेदन
एग्रीकल्चर
अनार की खेती कैसे होती है, इसके लिए कौन सी मिट्टी की जरूरत?
अनार की खेती कैसे होती है, इसके लिए कौन सी मिट्टी की जरूरत?
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: 'रामायण' का हॉलीवुड में डंका, 3 घंटे 15 मिनट की होगी महागाथा! (16.10.26)
Yeh Fitoor Tera:💔Ridhan ने तोड़ दी सगाई! जान लिया की Saumya का दिल सिर्फ Jeet के लिए धड़कता है! #sbs
Salman Khan के Bedroom में थी रहस्यमयी मौजूदगी? Koffee With Karan 9 में किया खुलासा!
Bigg Boss 20: Qazi Touqeer ने Sachin Tendulkar को कहा ‘Little Master’, सोशल मीडिया पर विवाद!
Gauahar Khan ने Qazi Touqeer के व्यवहार पर उठाए सवाल, Salman Khan से की Weekend Ka Vaar की मांग!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
CEC पर बवाल के बीच मल्लिकार्जुन खरगे ने छेड़ा परिसीमन विवाद, 'संसद सत्र से पहले...'
CEC पर बवाल के बीच मल्लिकार्जुन खरगे ने छेड़ा परिसीमन विवाद, 'संसद सत्र से पहले...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
मेरठ: अमित कश्यप मामले में सजा का ऐलान, पत्नी और उसके प्रेमी को फांसी की सजा
मेरठ: अमित कश्यप मामले में सजा का ऐलान, पत्नी और उसके प्रेमी को फांसी की सजा
इंडिया
अभिजीत दीपके के CP में तिरंगा मार्च पर सुप्रीम कोर्ट बोला, 'हमें उम्मीद है कि...'
अभिजीत दीपके के CP में तिरंगा मार्च पर सुप्रीम कोर्ट बोला, 'हमें उम्मीद है कि...'
बॉलीवुड
'भगवान उनका भला करे', तनुश्री दत्ता के Evil Is Dead वाले बयान पर नाना पाटेकर के बेटे मल्हार ने तोड़ी चुप्पी
'भगवान भला करे', तनुश्री दत्ता के Evil Dead वाले बयान पर नाना पाटेकर के बेटे ने तोड़ी चुप्पी
क्रिकेट
सहवाग के बेटे आर्यवीर ने काटा बवाल, 19 चौके, 8 छक्के; 173 रन की खेली पारी
सहवाग के बेटे आर्यवीर ने काटा बवाल, 19 चौके, 8 छक्के; 173 रन की खेली पारी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'सपा जॉइन कई लेहला का...', सच होगा रवि किशन का तंज? अखिलेश से मिले BJP पार्षद
'सपा जॉइन कई लेहला का...', सच होगा रवि किशन का तंज? अखिलेश से मिले BJP पार्षद
इंडिया
'रिजीम चेंज' वाले बयान पर नितिन नवीन का पलटवार, कहा- 'यह अर्बन नक्सल के...'
'रिजीम चेंज' वाले बयान पर नितिन नवीन का पलटवार, कहा- 'यह अर्बन नक्सल के...'
टेक्नोलॉजी
कैसे अपना नाम दिखने से रोक सकते हैं आप? जानें आसान टिप्स
कैसे अपना नाम दिखने से रोक सकते हैं आप? जानें आसान टिप्स
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget