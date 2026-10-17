Explainerदुर्गा पूजाDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरछत्तीसगढ़ में इस तारीख से होगी धान खरीदी, जानें भाव और नए नियम

छत्तीसगढ़ में इस तारीख से होगी धान खरीदी, जानें भाव और नए नियम

Paddy Procurement: छत्तीसगढ़ में खरीफ सीजन 2026-27 के लिए धान की खरीदी नवंबर में शुरू होगी. सरकार ने 160 लाख मीट्रिक टन धान खरीदने का लक्ष्य रखा है. इस बार छोटे किसानों को प्राथमिकता मिलेगी.

Written By : मनस्वी चौहान |  Updated at : 17 Oct 2026 07:05 AM (IST)
Preferred Sources

Paddy Procurement Chhattisgarh: छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए खरीफ सीजन में धान बेचने की तैयारी शुरू हो गई है. राज्य में 12 नवंबर 2026 से धान की खरीदी शुरू होगी, जो 31 जनवरी 2027 तक चलेगी. सरकार ने इस बार 160 लाख मीट्रिक टन धान खरीदने का लक्ष्य रखा है. नई व्यवस्था में छोटे और सीमांत किसानों को अपनी फसल बेचने का ज्यादा मौका देने की कोशिश की गई है. अगर आप भी इस सीजन में धान बेचने वाले हैं, तो टोकन, रजिस्ट्रेशन और धान में नमी से जुड़े नियम जरूर जान लें.

सरकार ने धान खरीदी केंद्रों पर छोटे और सीमांत किसानों को प्राथमिकता देने का फैसला किया है. इसके तहत हर दिन खरीदे जाने वाले कुल धान में से 70 फीसदी हिस्सा छोटे और सीमांत किसानों के लिए रखा जाएगा. बाकी 30 फीसदी धान बड़े किसानों से खरीदा जाएगा. इससे छोटे किसानों को अपनी उपज बेचने में आसानी होने की उम्मीद है.वहीं, धान की हेराफेरी और बिचौलियों को रोकने के लिए एक एकड़ से अधिकतम 21 क्विंटल धान खरीदने की सीमा तय की गई है. अगर किसी इलाके में राजस्व विभाग औसत पैदावार इससे कम तय करता है, तो उसी हिसाब से धान खरीदा जाएगा.

धान का भाव कितना मिलेगा?

इस साल केंद्र सरकार ने सामान्य धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी 2,441 रुपये प्रति क्विंटल तय किया है. वहीं, ग्रेड-ए धान के लिए 2,461 रुपये प्रति क्विंटल का भाव रखा गया है. किसानों को अपनी फसल बेचने के लिए पहले टोकन लेना होगा. इसके लिए तय तारीख से कम से कम सात दिन पहले आवेदन करना जरूरी है.  नियम के मुताबिक, छोटे किसानों को अधिकतम दो टोकन और बड़े किसानों को तीन टोकन दिए जाएंगे. धान की खरीदी मार्कफेड के जरिए प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों में होगी. राज्य में पहले से 2,739 खरीदी केंद्र हैं. जरूरत पड़ने पर नए केंद्र भी बनाए जा सकते हैं.

एग्रीस्टैक पर रजिस्ट्रेशन जरूरी

इस बार धान बेचने के लिए एग्रीस्टैक पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है. खरीदी केंद्र पर किसानों को अपनी लोन पुस्तिका दिखानी होगी. जो किसान दूसरे की जमीन पर बटाई से खेती करते हैं, उन्हें जमीन मालिक का सहमति पत्र और अपनी घोषणा भी देनी होगी.
छत्तीसगढ़ में इस तारीख से होगी धान खरीदी, जानें भाव और नए नियम

यह भी पढ़ें: फसल नुकसान पर राहत का ऐलान, 3 महीने बिजली बिल भरने से भी छुटकारा!

धान में नमी ज्यादा हुई तो नहीं होगी खरीदी

सरकार ने धान में नमी की सीमा 17 फीसदी तय की है. यानी इससे ज्यादा नमी होने पर धान नहीं खरीदा जाएगा. खरीदी के दौरान किसान की पहचान के लिए अंगूठे के निशान वाली बायोमीट्रिक व्यवस्था भी रहेगी. किसान खुद या परिवार के तय सदस्य के जरिए धान बेच सकते हैं. 

दूसरे राज्यों के धान पर रहेगी नजर

दूसरे राज्यों से धान लाकर छत्तीसगढ़ में बेचने की कोशिश रोकने के लिए सीमावर्ती इलाकों के 76 खरीदी केंद्रों पर अलग-अलग विभागों की संयुक्त टीमें निगरानी करेंगी. धान भरने के लिए बारदाने का इंतजाम मार्कफेड करेगा. पुराने जूट बारदाने की कीमत 25 रुपये प्रति नग तय की गई है. इसके अलावा बीज उत्पादक किसानों का फेल धान बीज 1 मार्च से 31 मई 2027 के बीच विशेष केंद्रों पर खरीदा जाएगा.

यह भी पढ़ें: PM Kisan: अक्टूबर में आएगी 24वीं किस्त या दिवाली का करना होगा इंतजार? जानें

About the author मनस्वी चौहान

मनस्वी चौहान ने मंदसौर यूनिवर्सिटी से अपनी शैक्षणिक यात्रा शुरू की और वर्तमान में बीए इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई कर रही हैं. पत्रकारिता और मीडिया के क्षेत्र में रुचि रखते हुए मनस्वी चौहान वर्तमान में ABP Network में इंटर्नशिप के माध्यम से व्यावहारिक अनुभव प्राप्त कर रही हैं.
Read More
Published at : 17 Oct 2026 07:05 AM (IST)
Tags :
Chhattisgarh News Agriculture News Paddy Procurement
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

एग्रीकल्चर
PM Kisan: अक्टूबर में आएगी 24वीं किस्त या दिवाली का करना होगा इंतजार? जानें
PM Kisan: अक्टूबर में आएगी 24वीं किस्त या दिवाली का करना होगा इंतजार? जानें
एग्रीकल्चर
फसल पर कीड़े दिखते ही दवा छिड़कने लगते हैं, पहले करें ये काम
फसल पर कीड़े दिखते ही दवा छिड़कने लगते हैं, पहले करें ये काम
एग्रीकल्चर
आलू बेचें तो घाटा, स्टोर में रखें तो खर्च! यूपी के किसानों पर दोहरी मार
आलू बेचें तो घाटा, स्टोर में रखें तो खर्च! यूपी के किसानों पर दोहरी मार
एग्रीकल्चर
ट्रैक्टर से लेकर सिंचाई के पंप जीतने का मौका, किसान ऐसे करें आवेदन
ट्रैक्टर से लेकर सिंचाई के पंप जीतने का मौका, किसान ऐसे करें आवेदन
Advertisement

वीडियोज

'इच्छाधारी बीवी' को सजा-ए-मौत!
विदेश से 'मंतर' अराजक 'जंतर'
संविधान नहीं..सड़कतंत्र पर भरोसा ?
CEC पर दिल्ली में NON-STOP बवाल...तख्तापलट का ट्रेलर?
Bollywood News: 'रामायण' का हॉलीवुड में डंका, 3 घंटे 15 मिनट की होगी महागाथा! (16.10.26)
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
अभिजीत दीपके की हिरासत पर शशि थरूर का रिएक्शन, 'दिल्ली पुलिस आपको...'
अभिजीत दीपके को हिरासत में लेने पर शशि थरूर का रिएक्शन, 'दिल्ली पुलिस आपको...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
CBI अधिकारियों से मिले अंकिता भंडारी के माता-पिता, निष्पक्ष जांच का मिला भरोसा
CBI अधिकारियों से मिले अंकिता भंडारी के माता-पिता, निष्पक्ष जांच का मिला भरोसा
इंडिया
प्रशांत भूषण के रिजीम चेंज वाले बयान पर बोले योगेंद्र यादव बोले- 'ये भारत का...'
प्रशांत भूषण के रिजीम चेंज वाले बयान पर बोले योगेंद्र यादव बोले- 'ये भारत का...'
बॉलीवुड
पैनिक अटैक, शराब की लत, 26 दिन रिहैब सेंटर...तलाक के बाद बुरी तरह टूट गए थे युजवेंद्र चहल
पैनिक अटैक, शराब की लत, 26 दिन रिहैब सेंटर...तलाक के बाद बुरी तरह टूट गए थे युजवेंद्र चहल
क्रिकेट
शमी-भुवी फिर नजरअंदाज, हार्दिक गायब; NZ दौर के लिए टीम इंडिया के चयन पर सवाल
शमी-भुवी फिर नजरअंदाज, हार्दिक गायब; NZ दौर के लिए टीम इंडिया के चयन पर सवाल
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'सपा जॉइन कई लेहला का...', सच होगा रवि किशन का तंज? अखिलेश से मिले BJP पार्षद
'सपा जॉइन कई लेहला का...', सच होगा रवि किशन का तंज? अखिलेश से मिले BJP पार्षद
शिक्षा
JEE Mains के लिए कब से शुरू हो रहे रजिस्ट्रेशन? ये डॉक्यूमेंट्स रखें तैयार
JEE Mains के लिए कब से शुरू हो रहे रजिस्ट्रेशन? ये डॉक्यूमेंट्स रखें तैयार
ब्यूटी
मेकअप टिप्स; इंडियन स्किन टोन के लिए ऐसे चुनें सही फाउंडेशन और ब्लश
मेकअप टिप्स; इंडियन स्किन टोन के लिए ऐसे चुनें सही फाउंडेशन और ब्लश
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget