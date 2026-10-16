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फसल पर कीड़े दिखते ही दवा छिड़कने लगते हैं, पहले करें ये काम

फसल पर कीड़े दिखते ही कीटनाशक का छिड़काव करना जरूरी नहीं है. कुछ कीड़े फसल को नुकसान पहुंचाने के बजाय उसे बचाने में मदद करते हैं. ऐसे में यहां जानें दवा डालने से पहले किन बातों का ध्यान रखना चाहिए.

Written By : मनस्वी चौहान |  Updated at : 16 Oct 2026 03:50 PM (IST)
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Crop Pests: खेत में फसल लहलहा रही हो और अचानक पत्तों पर कीड़े नजर आने लगें, तो किसान की चिंता बढ़ना लाजिमी है. कई बार किसान फसल को नुकसान से बचाने के लिए तुरंत कीटनाशक का छिड़काव कर देते हैं. लेकिन हर कीड़ा फसल का दुश्मन नहीं होता. कुछ कीड़े ऐसे भी होते हैं, जो फसल को नुकसान पहुंचाने वाले कीड़ों को खाते हैं. ऐसे में बिना सोचे-समझे दवा का छिड़काव करना फसल और खेती, दोनों के लिए नुकसानदेह हो सकता है. इसलिए खेत में कीड़े दिखते ही सबसे पहले कुछ जरूरी बातें समझ लेनी चाहिए.

फसल पर कीड़े दिखने के बाद सबसे जरूरी काम उनकी पहचान करना है. कई बार किसान कीड़े को देखते ही उसे नुकसान पहुंचाने वाला मान लेते हैं, जबकि वह फसल के लिए फायदेमंद भी हो सकता है. जैसे लेडीबर्ड बीटल यानी लाल-काले रंग का छोटा कीड़ा माहू जैसे नुकसान पहुंचाने वाले कीड़ों को खाता है. इसलिए खेत में कोई कीड़ा नजर आए, तो पहले देखें कि वह पत्तों को खा रहा है या दूसरे कीड़ों को. 

पत्तों और पौधों को ध्यान से देखें

कीड़े की पहचान करने के साथ यह भी देखना जरूरी है कि, फसल को कितना नुकसान हो रहा है. खेत के कुछ पौधों को ही नहीं, बल्कि अलग-अलग जगहों पर जाकर पौधों और पत्तों की जांच करें. देखें कि पत्तों पर छेद हैं या नहीं, पत्तियां मुड़ रही हैं या पीली पड़ रही हैं. कहीं पत्तों के नीचे छोटे-छोटे कीड़े या उनके अंडे तो नहीं हैं. इससे आपको अंदाजा लगेगा कि कीड़ों का असर कितनी फसल पर है. अगर कुछ ही पौधों पर कीड़े हैं, तो शुरुआत में उन्हें हाथ से हटाना या प्रभावित पत्तियों को सावधानी से निकालना भी मददगार हो सकता है.

बिना जरूरत कीटनाशक न डालें

कई किसान एहतियात के तौर पर भी कीटनाशक का छिड़काव कर देते हैं. लेकिन ऐसा करने से खर्च बढ़ता है और फसल को फायदा होने के बजाय नुकसान भी हो सकता है. जरूरत से ज्यादा या गलत दवा डालने से फसल को नुकसान पहुंचाने वाले कीड़ों के साथ फायदेमंद कीड़े भी मर सकते हैं. इसके अलावा, बार-बार एक ही तरह की दवा इस्तेमाल करने से कुछ कीड़ों पर उसका असर कम हो सकता है.
फसल पर कीड़े दिखते ही दवा छिड़कने लगते हैं, पहले करें ये काम

यह भी पढ़ें: बंजर जमीन को हरा भरा कर देंगी ये तकनीकें, बेहद आसान है इनका इस्तेमाल

दवा डालने से पहले लें सही सलाह

अगर कीड़ों की संख्या बढ़ रही है और फसल को नुकसान हो रहा है, तो कृषि विशेषज्ञ की सलाह से ही सही दवा चुनें. दवा की मात्रा, छिड़काव का सही समय और सुरक्षा से जुड़ी बातों का ध्यान रखें. पैकेट पर दिए निर्देश पढ़ें और अपनी तरफ से ज्यादा दवा न मिलाएं. फसल में कीड़े दिखने का मतलब यह नहीं कि तुरंत छिड़काव करना जरूरी है. पहले कीड़े की पहचान करें, नुकसान का अंदाजा लगाएं और फिर सही कदम उठाएं. इससे खेती का खर्च बचाने और फसल को सुरक्षित रखने में मदद मिल सकती है.

यह भी पढ़ें: मोबाइल पर बुकिंग, क्यूआर कोड से खाद.. रबी के लिए नई तैयारी कर रही सरकार

About the author मनस्वी चौहान

मनस्वी चौहान ने मंदसौर यूनिवर्सिटी से अपनी शैक्षणिक यात्रा शुरू की और वर्तमान में बीए इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई कर रही हैं. पत्रकारिता और मीडिया के क्षेत्र में रुचि रखते हुए मनस्वी चौहान वर्तमान में ABP Network में इंटर्नशिप के माध्यम से व्यावहारिक अनुभव प्राप्त कर रही हैं.
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Published at : 16 Oct 2026 03:48 PM (IST)
Tags :
Pest Management Agriculture News
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