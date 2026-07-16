INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरSubsidy On Coriander Cultivation: खेत में धनिया बोने पर 20 हजार रुपये दे रही सरकार, ऐसे फायदा उठा सकते हैं किसान

Subsidy On Coriander Cultivation: खेत में धनिया बोने पर 20 हजार रुपये दे रही सरकार, ऐसे फायदा उठा सकते हैं किसान

Subsidy On Coriander Cultivation: बिहार सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने के लिए बीज मसाला योजना की शुरुआत की है. इसमें किसानों को धनिया बोने पर 20 हजार प्रति हेक्टेयर की आर्थिक सहायता मिलेगी.

Written By : एबीपी लाइव |  Edited By: दीनदयाल पाटीदार |  Updated at : 16 Jul 2026 07:01 PM (IST)
Preferred Sources

Subsidy On Coriander Cultivation: आज के समय में किसानों की सबसे बड़ी परेशानी है खेती में बढ़ती लागत, क्योंकि रासायनिक खाद और कीटनाशक दवाइयों के दाम बढ़ते जा रहे हैं. इसके बावजूद किसानों की फसलें लगातार कम दाम में बिक रही हैं. इस परेशानी से निपटने के लिए केंद्र और राज्य सरकार नई-नई योजनाएं ला रही हैं. ऐसे में बिहार सरकार ने किसानों के लिए बीज मसाला योजना की शुरुआत की है, जिसमें किसानों को धनिया की खेती करने पर 20 हजार प्रति हेक्टेयर तक की आर्थिक मदद दी जाएगी. 

धनिया की खेती पर 20,000 की सब्सिडी 

बिहार सरकार के कृषि विभाग ने किसानों के लिए बीज मसाला योजना की शुरुआत की है. इस योजना के तहत धनिया और मेथी जैसी मसाले वाली फसलों की खेती करने पर बिहार सरकार निश्चित आर्थिक मदद के लिए आगे आई है. बिहार कृषि विभाग की ओर से किसानों को प्रति हेक्टेयर 15,000 तक की वित्तीय सहायता दी जाएगी, जो पहले वर्ष में 7,500 रुपये और दूसरे वर्ष में 7,500 रुपये के रूप में मिलेगी. इस योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों को धनिया और मेथी उगाने के लिए प्रेरित करना है. 

कैसे कर सकते हैं आवेदन? 

इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदकों को बिहार सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट डीबीटी पोर्टल पर जाकर रजिस्ट्रेशन करना होगा. इस योजना में लाभार्थियों का चयन संसाधनों के आधार पर 'पहले आओ पहले पाओ के आधार पर किया जाएगा. यह योजना बिहार के उन किसानों के लिए बनाई गई है, जो बिहार के निवासी हैं और जिनके पास 0.25 एकड़ से लेकर 10 एकड़ तक की कृषि भूमि है या उन्होंने उसे पट्टे पर लिया है. इस योजना में 0.25 एकड़ से कम कृषि भूमि वाले किसान आवेदन नहीं कर सकेंगे. इस योजना में आवेदन करने के लिए किसानों को आधार कार्ड, बैंक पासबुक, जमीन के दस्तावेज और पासपोर्ट साइज फोटो की जरूरत होगी. 

यहां भी पढ़ें: किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी, 2000 की नई किस्त को लेकर आया बड़ा अपडेट, रुक न जाए पैसा इसलिए आज ही कर लें ये काम

 कम समय में भारी मुनाफा 

धनिया की फसल महज 3-4 महीने में तैयार हो जाती है और आज के समय बाजार में धनिया के हरे पत्तों के साथ इसके सूखे बीजों की भी भारी मांग है. ऐसे में किसान धनिया की बंपर पैदावार से भारी मुनाफा कमा सकते हैं और सरकार से मिलने वाली सब्सिडी का भी लाभ ले सकते हैं. इस योजना का मकसद मानसून के मौसम में हरी सब्जियों और मसालों के उत्पादन को बढ़ावा देना और किसानों की आय में इजाफा करना है.

यहां भी पढ़े: किचन गार्डन में ऐसे करें अदरक की खेती, तरीका जान लेंगे तो खरीदने की नहीं पड़ेगी जरूरत

Published at : 16 Jul 2026 06:58 PM (IST)
Tags :
 Agriculture Government Subsidy Coriander Subsidy
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

एग्रीकल्चर
Subsidy On Coriander Cultivation: खेत में धनिया बोने पर 20 हजार रुपये दे रही सरकार, ऐसे फायदा उठा सकते हैं किसान
खेत में धनिया बोने पर 20 हजार रुपये दे रही सरकार, ऐसे फायदा उठा सकते हैं किसान
एग्रीकल्चर
किसानों के लिए खुशखबरी, इन 4 मसालों की खेती पर सरकार दे रही है आर्थिक मदद, आज ही उठाएं फायदा
किसानों के लिए खुशखबरी, इन 4 मसालों की खेती पर सरकार दे रही है आर्थिक मदद, आज ही उठाएं फायदा
एग्रीकल्चर
फसल खराब हुई तो दुकानदार पर गिरेगी गाज, नकली बीज-खाद बेचने वालों के खिलाफ किसान ऐसे दर्ज कराएं अपनी शिकायत
फसल खराब हुई तो दुकानदार पर गिरेगी गाज, नकली बीज-खाद बेचने वालों के खिलाफ किसान ऐसे दर्ज कराएं अपनी शिकायत
एग्रीकल्चर
राष्ट्रपति भवन में किस-किस चीज की खेती होती है, कौन करता है यहां किसानी?
राष्ट्रपति भवन में किस-किस चीज की खेती होती है, कौन करता है यहां किसानी?
Advertisement

वीडियोज

Kiku Sharda ने खोला Kapil Sharma Show का बड़ा राज
Jennifer Winget की दूसरी शादी की खबरों ने बढ़ाई फैंस की खुशी
अफवाह या सच? Kiara Advani की दूसरी प्रेग्नेंसी की चर्चा तेज
'The Odyssey' Review: Christopher Nolan का विजुअल मास्टरपीस, IMAX में मिलेगा असली रोमांच
Supreme Court ने Samay Raina को लगाई सख्त फटकार, बढ़ीं मुश्किलें
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
सोनम वांगचुक का अनशन जारी, अब AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने सरकार से कर दी ये मांग
सोनम वांगचुक का अनशन जारी, अब AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने सरकार से कर दी ये मांग
इंडिया
मानसून सत्र: ‘फिर वही करने जा रही सरकार’, परिसीमन बिल लाने की खबर से भड़के खरगे, PM मोदी को लेटर
‘फिर वही करने जा रही सरकार’, संसद में परिसीमन बिल लाने की खबर से भड़के खरगे, PM मोदी को लिखा लेटर
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
सांसद-विधायकों की फौज संग सोनम वांगचुक से मिलने पहुंचीं डिंपल यादव, जंतर-मंतर पर लगे ये नारे
सांसद-विधायकों की फौज संग सोनम वांगचुक से मिलने पहुंचीं डिंपल यादव, जंतर-मंतर पर लगे ये नारे
क्रिकेट
22 छक्के, 18 चौके, कौन हैं Andries Gous, जिन्होंने 51 गेंद में बनाए 132; 18.4 ओवर में 267 रन चेज
22 छक्के, 18 चौके, कौन हैं Andries Gous, जिन्होंने 51 गेंद में बनाए 132; 18.4 ओवर में 267 रन चेज
ओटीटी
OTT Watchlist: 6 महीने में ओटीटी पर सबसे ज्यादा देखे गए ये 6 सीरीज-फिल्में, 'धुरंधर' से आगे निकला ये शो
6 महीने में ओटीटी पर सबसे ज्यादा देखे गए ये 6 सीरीज-फिल्में, 'धुरंधर' से आगे निकला ये शो
विश्व
Explained: क्या 7 महीनों में जाएगी बालेन शाह की सत्ता? कैसे नेपाली PM बनाने वाले Gen-Z खिलाफ हुए, जानें पूरा मामला
क्या 7 महीनों में जाएगी बालेन शाह की सत्ता? कैसे नेपाली PM बनाने वाले Gen-Z खिलाफ हुए?
इंडिया
'हर जान की कीमत, अगर जरूरत पड़े तो...' सोनम वांगचुक को लेकर याचिका पर हाईकोर्ट का केंद्र सरकार को निर्देश
'हर जान की कीमत, अगर जरूरत पड़े...' सोनम वांगचुक को लेकर याचिका पर हाईकोर्ट का केंद्र को निर्देश
ट्रेंडिंग
Old SBI Passbook: घरवालों को मिली SBI की 20 साल पुरानी पासबुक मिली, खाते में रकम देखकर चौंक जाएंगे आप
घरवालों को मिली SBI की 20 साल पुरानी पासबुक मिली, खाते में रकम देखकर चौंक जाएंगे आप
ENT LIVE
Christopher Nolan की The Odyssey की कहानी जानकर रह जाएंगे हैरान
Christopher Nolan की The Odyssey की कहानी जानकर रह जाएंगे हैरान
ENT LIVE
Kapil Sharma Show को लेकर Kiku Sharda का बड़ा खुलासा
Kapil Sharma Show को लेकर Kiku Sharda का बड़ा खुलासा
ENT LIVE
रिपोर्ट्स: Jennifer Winget करेंगी William Ishmeal से शादी?
रिपोर्ट्स: Jennifer Winget करेंगी William Ishmeal से शादी?
ENT LIVE
Christopher Nolan की The Odyssey ने जीता दिल
Christopher Nolan की The Odyssey ने जीता दिल
ENT LIVE
Operation Safed Sagar पर कलाकारों ने साझा किए दिलचस्प अनुभव
Operation Safed Sagar पर कलाकारों ने साझा किए दिलचस्प अनुभव
Embed widget