इंजन ऑयल और फिल्टर का टाइम-टाइम से बदलाव: इंजन, ट्रैक्टर के दिल की तरह होता है. इंजन ऑयल को पहली बार 50 घंटे और फिर हर 250 घंटे पर बदलना चाहिए. ऑयल और डीजल फिल्टर को भी हर 250 घंटे पर बदलने से इंजन में गंदगी नहीं जाती. एयर फिल्टर की भी समय-समय पर सफाई करते रहें और इसे हर 250 से 500 घंटे के अंतराल पर बदलें.