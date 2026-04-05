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Tractor Maintenance Tips: कब करानी चाहिए ट्रैक्टर की सर्विस, किसान जान लें एकदम नया जैसा रखने के 5 टिप्स?
Tractor Maintenance Tips: ट्रैक्टर की सही देखभाल और समय-समय पर रखरखाव उसकी ताकत और लंबी उम्र बनाए रखने के लिए बेहद जरूरी है, आइए जाने उसी से जुड़े कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स.
Tractor Maintenance Tips: किसान के लिए ट्रैक्टर, उसके खेतों के लिए सबसे भरोसेमंद साथी के रूप में देखा जाता है, जिसकी लंबी लाइफ के लिए इसका सही रखरखाव बेहद जरूरी है. समय-समय पर इसकी देखभाल न केवल इसे पहले जैसा पावरफुल रखती है, बल्कि भारी काम के दौरान प्रोडक्टिविटी का भी ख्याल रखती है.
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Published at : 05 Apr 2026 04:44 PM (IST)
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प्रेम कुमारJournalist
Opinion