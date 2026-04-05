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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीएग्रीकल्चरTractor Maintenance Tips: कब करानी चाहिए ट्रैक्टर की सर्विस, किसान जान लें एकदम नया जैसा रखने के 5 टिप्स?

Tractor Maintenance Tips: कब करानी चाहिए ट्रैक्टर की सर्विस, किसान जान लें एकदम नया जैसा रखने के 5 टिप्स?

Tractor Maintenance Tips: ट्रैक्टर की सही देखभाल और समय-समय पर रखरखाव उसकी ताकत और लंबी उम्र बनाए रखने के लिए बेहद जरूरी है, आइए जाने उसी से जुड़े कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 05 Apr 2026 04:44 PM (IST)
Tractor Maintenance Tips: ट्रैक्टर की सही देखभाल और समय-समय पर रखरखाव उसकी ताकत और लंबी उम्र बनाए रखने के लिए बेहद जरूरी है, आइए जाने उसी से जुड़े कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स.

Tractor Maintenance Tips: किसान के लिए ट्रैक्टर, उसके खेतों के लिए सबसे भरोसेमंद साथी के रूप में देखा जाता है, जिसकी लंबी लाइफ के लिए इसका सही रखरखाव बेहद जरूरी है. समय-समय पर इसकी देखभाल न केवल इसे पहले जैसा पावरफुल रखती है, बल्कि भारी काम के दौरान प्रोडक्टिविटी का भी ख्याल रखती है.

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इंजन ऑयल और फिल्टर का टाइम-टाइम से बदलाव: इंजन, ट्रैक्टर के दिल की तरह होता है. इंजन ऑयल को पहली बार 50 घंटे और फिर हर 250 घंटे पर बदलना चाहिए. ऑयल और डीजल फिल्टर को भी हर 250 घंटे पर बदलने से इंजन में गंदगी नहीं जाती. एयर फिल्टर की भी समय-समय पर सफाई करते रहें और इसे हर 250 से 500 घंटे के अंतराल पर बदलें.
इंजन ऑयल और फिल्टर का टाइम-टाइम से बदलाव: इंजन, ट्रैक्टर के दिल की तरह होता है. इंजन ऑयल को पहली बार 50 घंटे और फिर हर 250 घंटे पर बदलना चाहिए. ऑयल और डीजल फिल्टर को भी हर 250 घंटे पर बदलने से इंजन में गंदगी नहीं जाती. एयर फिल्टर की भी समय-समय पर सफाई करते रहें और इसे हर 250 से 500 घंटे के अंतराल पर बदलें.
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कूलिंग सिस्टम और रेडिएटर: ट्रैक्टर को ओवरहीटिंग से बचाने के लिए कूलिंग सिस्टम का ध्यान रखना बेहद जरूरी होता है. रेडिएटर में पानी और कूलेंट का लेवल समय-समय से चेक करते रहें और यदि कम हो जाए तो उसे रिफिल कर दें. उसकी फैन बेल्ट अगर ढीली हो गई हो तो उसे कसवा लें.
कूलिंग सिस्टम और रेडिएटर: ट्रैक्टर को ओवरहीटिंग से बचाने के लिए कूलिंग सिस्टम का ध्यान रखना बेहद जरूरी होता है. रेडिएटर में पानी और कूलेंट का लेवल समय-समय से चेक करते रहें और यदि कम हो जाए तो उसे रिफिल कर दें. उसकी फैन बेल्ट अगर ढीली हो गई हो तो उसे कसवा लें.
Published at : 05 Apr 2026 04:44 PM (IST)
Tags :
Farmer Tractor Tractor Maintenance Tractor Life

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