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हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरGreen Chilli's Seeds Farming:हरी मिर्च के बीज से कैसे तैयार होता है नया पौधा, जान लें तरीका

Green Chilli's Seeds Farming:हरी मिर्च के बीज से कैसे तैयार होता है नया पौधा, जान लें तरीका

Green Chilli's Seeds Farming:हरी मिर्च के अंदर मौजूद बीज ही नए पौधे की शुरुआत कर सकते हैं. अच्छी फूटाव के लिए पके फल से स्वस्थ बीज लेना और सही मिट्टी नमी का ध्यान रखना जरूरी है.

Written By : बाबर हुसैन |  Updated at : 17 Aug 2026 09:24 PM (IST)
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Green Chilli's Seeds Farming: हरी मिर्च को काटते समय आपने उसके अंदर छोटे-छोटे बीज जरूर देखे होंगे. यही बीज सही परिस्थितियां मिलने पर नए मिर्च के पौधे को जन्म दे सकते हैं. हालांकि अच्छी तरह पौधा तैयार करने के लिए सिर्फ मिर्च से बीज निकाल लेना काफी नहीं है. बीज की सही परिपक्वता, मिट्टी, नमी और तापमान का भी ध्यान रखना पड़ता है.

हरी मिर्च के बीज से पौधा कैसे बनता है?

मिर्च के बीज फल के अंदर बनते हैं. लेकिन बीज के लिए पूरी तरह पकी हुई मिर्च ज्यादा बेहतर रहती है. कहा जाता है कि बीज उत्पादन के लिए मिर्च को पौधे पर पकने दिया जाता है, और फल लाल होने के बाद बीज निकाले जाते हैं. इसके बाद बीजों को फल से अलग करके अच्छी तरह सुखाया जाता है. खेती के लिए स्वस्थ और अच्छे बीज का इस्तेमाल करना जरूरी है.केंद्रीय तटीय कृषि अनुसंधान संस्थान भी स्वस्थ और बिना दाग वाले फलों से बीज लेने की सलाह देता है. 

यह भी पढ़ें: Flowers Not Turning into Fruit: फसल में फूल आ रहे हैं लेकिन फल नहीं बन रहे, कहीं ये कमी तो नहीं?

बीज मिट्टी में जाने के बाद क्या होता है?

बीज को मिट्टी में बोने के बाद उसे नमी और सही तापमान मिलता है, तो उसके अंदर से छोटी जड़ निकलती है. इसके बाद ऊपर की तरफ तना निकलता है, और धीरे धीरे पहली पत्तियां दिखाई देने लगती हैं. यही छोटा पौधा आगे चलकर मिर्च का पौधा बनता है. मिर्च की खेती में आमतौर पर पहले नर्सरी में पौधे तैयार किए जाते हैं और करीब 35 से 45 दिन के स्वस्थ पौधों को खेत में लगाया जाता है. 

घर पर मिर्च का पौधा लगाने के लिए क्या ध्यान रखें?

अगर घर में मिर्च के बीज से पौधा तैयार करना है, तो बीज के लिए पूरी तरह पकी हुई, स्वस्थ मिर्च चुनना बेहतर रहेगा. बीज निकालकर उन्हें सुखाने के बाद हल्की मिट्टी वाले गमले या नर्सरी ट्रे में लगाया जा सकता है. मिट्टी में पानी जमा नहीं होना चाहिए क्योंकि मिर्च के पौधों के लिए अच्छी ड्रेनेज वाली मिट्टी जरूरी होती है.  बीज निकलने के बाद पौधे को पर्याप्त रोशनी और देखभाल की जरूरत होती है. जब पौधा मजबूत हो जाए तो उसे बड़े गमले या खेत में लगाया जा सकता है.

मिर्च से एक जैसा पौधा मिलेगा?

यह बात भी ध्यान रखने वाली है, कि बाजार से खरीदी गई हर हरी मिर्च के बीज से मिलने वाला पौधा बिल्कुल उसी मिर्च जैसा होगा, इसकी गारंटी नहीं है. खासकर हाइब्रिड वैराइटीस में अपने बीज से अगली पीढ़ी में वही क्वालिटी बने रहें, यह जरूरी नहीं होता. खेती के लिए प्रमाणित और अच्छी क्वालिटी वाले बीज का इस्तेमाल ज्यादा भरोसेमंद रहता है केंद्रीय तटीय कृषि अनुसंधान संस्थान भी किसानों के लिए क्वालिटी वाला बीज उपलब्ध कराता है. 

यह भी पढ़ें: घर पर तैयार करें 5 तरह की खाद, किचन गार्डनिंग के लिए हैं बेस्ट

About the author बाबर हुसैन

मैं बाबर हुसैन पत्रकारिता और जनसंचार का छात्र हूं. मुझे वर्ल्ड अफेयर्स और अंतरराष्ट्रीय राजनीति में खास रुचि है. मुझे लिखना और किताबें पढ़ना पसंद है. खासकर द आर्ट ऑफ वॉर, द रिपब्लिक, यूटोपिया, द प्रिंस और अर्थशास्त्र जैसी किताबें. एबीपी न्यूज में इंटर्नशिप के दौरान मैं समाचार लेख के साथ-साथ लाइफस्टाइल और अन्य  टापिक्स पर भी काम सीख रहा हूं.
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Published at : 17 Aug 2026 09:24 PM (IST)
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