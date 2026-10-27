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अब 5 महीने तक नहीं होगी चारे की किल्लत! पशुपालक जान लें ये देसी जुगाड़
क्या आप भी पशुओं के लिए हरे चारे की कमी से परेशान हैं? अगर हां तो क्या आप जानते हैं कि, हरे चारे को सुखाकर करीब 5 महीने तक सुरक्षित रखा जा सकता है. इसके लिए 'हे' बनाने की तकनीक काम आ सकती है.
Green Fodder Storage Tips: पशुपालकों के सामने सबसे बड़ी परेशानी तब आती है, जब पशुओं के लिए हरा चारा मिलना मुश्किल हो जाता है. सूखे के इस संकट में चारे की कमी के कारण किसानों को महंगे दामों पर चारा खरीदना पड़ सकता है. इसका सीधा असर उनकी जेब और पशुओं के दूध उत्पादन पर पड़ सकता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि, हरे चारे को सुखाकर करीब 5 महीने तक सुरक्षित रखा जा सकता है? जी हां, पशुपालक एक आसान तरीके से हरे चारे को लंबे समय तक इस्तेमाल करने लायक बना सकते हैं. इस तरीके को 'हे' बनाना कहते हैं. आइए जानते हैं कि हे कैसे तैयार किया जाता है.
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Published at : 27 Oct 2026 06:31 PM (IST)
Tags :Dairy Farming Agriculture News
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