अब 5 महीने तक नहीं होगी चारे की किल्लत! पशुपालक जान लें ये देसी जुगाड़

हरे चारे की कटाई करने के बाद उसे साफ मौसम में खेत या किसी खुले स्थान पर पतली परत में फैला दें. कुछ घंटे बाद जब नमी कम होने लगे, तो जरूरत के हिसाब से चारे को पलट सकते हैं. किसान इसे छोटे-छोटे बंडल बनाकर भी सुखा सकते हैं. ध्यान रखें कि चारा बारिश और जमीन की नमी से बचा रहे. इसे तब तक सुखाएं, जब तक नमी करीब 10 से 15 प्रतिशत न रह जाए.