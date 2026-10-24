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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीएग्रीकल्चरकपास की चुनाई के बाद न करें ये 6 गलतियां, वरना घट जाएगा भाव!

कपास की चुनाई के बाद न करें ये 6 गलतियां, वरना घट जाएगा भाव!

कपास की चुनाई करने के बाद सही तरीके से भंडारण करना सबसे जरूरी होता है. जरा सी लापरवाही से कपास में नमी, फफूंद और गंदगी लग सकती है. ऐसे में यहां जानें इसे सुरक्षित रखने के 6 आसान तरीके.

Written By : ईशा  | Updated at : 24 Oct 2026 01:24 PM (IST)
कपास की चुनाई करने के बाद सही तरीके से भंडारण करना सबसे जरूरी होता है. जरा सी लापरवाही से कपास में नमी, फफूंद और गंदगी लग सकती है. ऐसे में यहां जानें इसे सुरक्षित रखने के 6 आसान तरीके.

Kapas Ki Kheti: कपास की खेती करने वाले किसान महीनों की मेहनत के बाद जब फसल की चुनाई करते हैं, तो उन्हें उम्मीद रहती है कि, बाजार में उनकी उपज का अच्छा भाव मिलेगा. लेकिन कई बार कपास की चुनाई के बाद की गई छोटी सी गलती उनकी पूरी मेहनत पर पानी फेर सकती है. दरअसल, कपास को सही तरीके से नहीं रखने पर उसमें नमी, फफूंद और गंदगी लग सकती है, जिससे उसकी क्वालिटी खराब हो जाती है और बाजार में भाव भी कम मिल सकता है. ऐसे में अगर आप भी कपास की फसल घर पर स्टोर करने की सोच रहे हैं, तो इन 6 बातों का ध्यान जरूर रखें.

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भंडारण से पहले कपास को अच्छी तरह सुखाएं: कपास की चुनाई के बाद उसे सीधे ढेर में रखने की गलती न करें. अगर बारिश या ओस के कारण कपास में नमी है, तो उसे साफ और हवादार जगह पर फैलाकर अच्छी तरह सुखा लें. गीली कपास रखने से उसमें फफूंद लग सकती है और उसका रंग खराब हो सकता है, जिससे बाजार में सही भाव मिलने में परेशानी होगी.
भंडारण से पहले कपास को अच्छी तरह सुखाएं: कपास की चुनाई के बाद उसे सीधे ढेर में रखने की गलती न करें. अगर बारिश या ओस के कारण कपास में नमी है, तो उसे साफ और हवादार जगह पर फैलाकर अच्छी तरह सुखा लें. गीली कपास रखने से उसमें फफूंद लग सकती है और उसका रंग खराब हो सकता है, जिससे बाजार में सही भाव मिलने में परेशानी होगी.
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कपास रखने के लिए सूखी जगह चुनें: कपास का भंडारण हमेशा ऐसी जगह करें, जहां बारिश का पानी न पहुंचता हो. ध्यान रखें कि, छत से पानी न टपकता हो और दीवारों या फर्श पर सीलन न हो. कपास को सीधे जमीन पर रखने के बजाय लकड़ी के तख्तों पर रखें, ताकि जमीन की नमी कपास तक न पहुंचे.
कपास रखने के लिए सूखी जगह चुनें: कपास का भंडारण हमेशा ऐसी जगह करें, जहां बारिश का पानी न पहुंचता हो. ध्यान रखें कि, छत से पानी न टपकता हो और दीवारों या फर्श पर सीलन न हो. कपास को सीधे जमीन पर रखने के बजाय लकड़ी के तख्तों पर रखें, ताकि जमीन की नमी कपास तक न पहुंचे.
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कपास से पत्तियां और मिट्टी अलग करें: भंडारण से पहले कपास में मौजूद सूखी पत्तियां, छोटी टहनियां, मिट्टी और दूसरे कचरे को निकाल दें. गंदगी मिली होने से कपास की क्वालिटी खराब हो सकती है. साफ कपास को बेचने के समय छांटना भी आसान रहता है और किसानों को अच्छे भाव मिलने की संभावना बढ़ सकती है.
कपास से पत्तियां और मिट्टी अलग करें: भंडारण से पहले कपास में मौजूद सूखी पत्तियां, छोटी टहनियां, मिट्टी और दूसरे कचरे को निकाल दें. गंदगी मिली होने से कपास की क्वालिटी खराब हो सकती है. साफ कपास को बेचने के समय छांटना भी आसान रहता है और किसानों को अच्छे भाव मिलने की संभावना बढ़ सकती है.
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अलग-अलग चुनाई वाली कपास को मिलाकर न रखें: अगर किसान कई दिनों में कपास की चुनाई कर रहे हैं, तो हर बार तोड़ी गई कपास को उसकी क्वालिटी के हिसाब से अलग रखें. अच्छी और खराब क्वालिटी वाली कपास को एक साथ रखने से पूरी उपज का भाव प्रभावित हो सकता है. अलग रखने से बिक्री के समय कपास की छंटाई आसानी से हो सकेगी.
अलग-अलग चुनाई वाली कपास को मिलाकर न रखें: अगर किसान कई दिनों में कपास की चुनाई कर रहे हैं, तो हर बार तोड़ी गई कपास को उसकी क्वालिटी के हिसाब से अलग रखें. अच्छी और खराब क्वालिटी वाली कपास को एक साथ रखने से पूरी उपज का भाव प्रभावित हो सकता है. अलग रखने से बिक्री के समय कपास की छंटाई आसानी से हो सकेगी.
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कपास को ढकें, लेकिन हवा आने-जाने दें: कपास को बारिश और धूल से बचाने के लिए जरूरत पड़ने पर वाटरप्रूफ कवर का इस्तेमाल कर सकते हैं. हालांकि, कपास को चारों तरफ से पूरी तरह बंद करके न रखें. ऐसा करने से अंदर नमी जमा हो सकती है और फफूंद लगने का खतरा बढ़ सकता है. भंडारण वाली जगह पर हवा आने-जाने की व्यवस्था जरूर रखें.
कपास को ढकें, लेकिन हवा आने-जाने दें: कपास को बारिश और धूल से बचाने के लिए जरूरत पड़ने पर वाटरप्रूफ कवर का इस्तेमाल कर सकते हैं. हालांकि, कपास को चारों तरफ से पूरी तरह बंद करके न रखें. ऐसा करने से अंदर नमी जमा हो सकती है और फफूंद लगने का खतरा बढ़ सकता है. भंडारण वाली जगह पर हवा आने-जाने की व्यवस्था जरूर रखें.
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चूहों और कीटों से बचाएं, समय-समय पर जांच करें: लंबे समय तक कपास रखने वाले किसानों को भंडारण वाली जगह की नियमित जांच करनी चाहिए. इस बात का ध्यान दें कि वहां चूहे या कीट न हों. अगर कपास के ढेर में नमी, बदबू या फफूंद दिखाई दे, तो तुरंत प्रभावित कपास को अलग करें और उसे सुरक्षित तरीके से सुखाने या संभालने के उपाय करें. इससे नुकसान कम करने में मदद मिल सकती है.
चूहों और कीटों से बचाएं, समय-समय पर जांच करें: लंबे समय तक कपास रखने वाले किसानों को भंडारण वाली जगह की नियमित जांच करनी चाहिए. इस बात का ध्यान दें कि वहां चूहे या कीट न हों. अगर कपास के ढेर में नमी, बदबू या फफूंद दिखाई दे, तो तुरंत प्रभावित कपास को अलग करें और उसे सुरक्षित तरीके से सुखाने या संभालने के उपाय करें. इससे नुकसान कम करने में मदद मिल सकती है.
Published at : 24 Oct 2026 01:24 PM (IST)
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Agriculture News

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