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कपास की चुनाई के बाद न करें ये 6 गलतियां, वरना घट जाएगा भाव!
कपास की चुनाई करने के बाद सही तरीके से भंडारण करना सबसे जरूरी होता है. जरा सी लापरवाही से कपास में नमी, फफूंद और गंदगी लग सकती है. ऐसे में यहां जानें इसे सुरक्षित रखने के 6 आसान तरीके.
Kapas Ki Kheti: कपास की खेती करने वाले किसान महीनों की मेहनत के बाद जब फसल की चुनाई करते हैं, तो उन्हें उम्मीद रहती है कि, बाजार में उनकी उपज का अच्छा भाव मिलेगा. लेकिन कई बार कपास की चुनाई के बाद की गई छोटी सी गलती उनकी पूरी मेहनत पर पानी फेर सकती है. दरअसल, कपास को सही तरीके से नहीं रखने पर उसमें नमी, फफूंद और गंदगी लग सकती है, जिससे उसकी क्वालिटी खराब हो जाती है और बाजार में भाव भी कम मिल सकता है. ऐसे में अगर आप भी कपास की फसल घर पर स्टोर करने की सोच रहे हैं, तो इन 6 बातों का ध्यान जरूर रखें.
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Published at : 24 Oct 2026 01:24 PM (IST)
Tags :Agriculture News
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