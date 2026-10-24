कपास की चुनाई के बाद न करें ये 6 गलतियां, वरना घट जाएगा भाव!

चूहों और कीटों से बचाएं, समय-समय पर जांच करें: लंबे समय तक कपास रखने वाले किसानों को भंडारण वाली जगह की नियमित जांच करनी चाहिए. इस बात का ध्यान दें कि वहां चूहे या कीट न हों. अगर कपास के ढेर में नमी, बदबू या फफूंद दिखाई दे, तो तुरंत प्रभावित कपास को अलग करें और उसे सुरक्षित तरीके से सुखाने या संभालने के उपाय करें. इससे नुकसान कम करने में मदद मिल सकती है.