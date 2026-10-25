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रेड लेडी पपीते की खेती से होगी मोटी कमाई! जानें लागत और मुनाफे का गणित
रेड लेडी पपीते की खेती किसानों के लिए अच्छी कमाई का जरिया बन सकती है. इस किस्म के एक फल का वजन करीब 2 से 3 किलो तक हो सकता है. हालांकि, अच्छी पैदावार के लिए आपको कुछ बातों का खास ध्यान रखना जरूरी है.
Red Lady Papaya Farming: अगर आप भी खेती से अच्छी कमाई करना चाहते हैं और गेहूं-धान जैसी पारंपरिक फसलों से हटकर कुछ नया उगाने की सोच रहे हैं, तो रेड लेडी पपीते की खेती आपके लिए फायदे का सौदा बन सकती है. इस पपीते की खासियत है कि इसका एक फल 2 से 3 किलो तक वजनी हो सकता है. एक पौधे पर करीब 150 रुपये खर्च करके 600 से 700 रुपये तक की कमाई की जा सकती है. आइए जानते हैं रेड लेडी पपीते की खेती से जुड़ी 6 जरूरी बातें.
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Published at : 25 Oct 2026 04:32 PM (IST)
Tags :Agriculture News
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