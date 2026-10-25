रेड लेडी पपीते की खेती से होगी मोटी कमाई! जानें लागत और मुनाफे का गणित

रेड लेडी पपीते के पौधों को बढ़ने और फल देने के लिए सही समय पर खाद-पानी की जरूरत होती है. किसानों को मिट्टी की जांच और कृषि विशेषज्ञ की सलाह के मुताबिक एनपीके खाद देनी चाहिए. खेत में नमी बनी रहे, लेकिन पानी जमा न होने पाए. ज्यादा पानी भरने से जड़ों को नुकसान पहुंच सकता है. इसलिए पौधे लगाने से पहले खेत में पानी निकलने की अच्छी व्यवस्था जरूर करें.