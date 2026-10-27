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एक बार सिंचाई और 18 क्विंटल तक गेहूं! जानें इन 3 किस्मों की खासियत
Wheat Farming: इस बार मॉनसून में हुई कम बारिश ने गेंहू किसानों की चिंता बढ़ा दी है. ऐसे में किसान गेहूं की इन 3 खास किस्मों की खेती कर सकते हैं. इन किस्मों से कम पानी में भी बंपर पैदावार मिल सकती है.
Wheat Varieties: इस साल कमजोर मॉनसून ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है. कहीं खेतों में नमी की कमी है तो कहीं सिंचाई के लिए जरूरत के मुताबिक पानी नहीं है. ऐसे में गेंहू की बुवाई की तैयारी कर रहे किसानों के सामने सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर कौन से किस्म लगाएं जिससे कम पानी में भी अच्छी पैदावार मिल सकती है. अगर आप भी इस कंफ्यूजन में हैं तो गेहूं की कुछ खास किस्में आपके काम आ सकती हैं. इन किस्नों से अनुकूल परिस्थितियों में सिर्फ एक सिंचाई से 14 से 18 क्विंटल प्रति एकड़ तक पैदावार दे सकती हैं. आइए जानते हैं इन किस्मों की खासियत, बुवाई का सही समय और सिंचाई का तरीका.
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Published at : 27 Oct 2026 02:33 PM (IST)
Tags :Agriculture News
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