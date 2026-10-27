एक बार सिंचाई और 18 क्विंटल तक गेहूं! जानें इन 3 किस्मों की खासियत

C-306 शरबती गेहूं: अगर आपके खेत की मिट्टी हल्की है और सिंचाई के सीमित साधन हैं, तो आप C-306 शरबती गेहूं की खेती कर सकते हैं. यह किस्म अच्छी क्वालिटी के गेहूं के लिए जानी जाती है. कम सिंचाई वाली परिस्थितियों में इससे करीब 14 से 15 क्विंटल प्रति एकड़ तक पैदावार मिल सकती है. इसकी बुवाई के लिए 40 से 45 किलो बीज प्रति एकड़ की जरूरत पड़ सकती है. फसल तैयार होने में करीब 130 दिन लग सकते हैं.