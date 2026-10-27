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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटतूफानी पारी के बाद अभिषेक शर्मा का चौंकाने वाला बयान, कोच को दिया क्रेडिट 

तूफानी पारी के बाद अभिषेक शर्मा का चौंकाने वाला बयान, कोच को दिया क्रेडिट 

Abhishek Sharma Statement: न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे टी20 में अभिषेक शर्मा ने 113 रनों की पारी खेली. उन्होंने अपनी पारी का क्रेडिट कोच को दिया.

Written By : मोहम्मद अलफैज |  Updated at : 27 Oct 2026 06:06 PM (IST)
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अभिषेक शर्मा ने 38 गेंदों में 113 रनों की पारी खेलकर टीम इंडिया को न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे टी20 में एकतरफा जीत दिलाई. उनकी पारी में 9 चौके और 11 छक्के शामिल रहे और स्ट्राइक रेट 297.37 का रहा. इस दौरान वैभव सूर्यवंशी ने उनका बखूबी साथ निभाया. दोनों ने चेज करते हुए पहले विकेट के लिए 133 (43 गेंद) रनों की साझेदारी की. मैच के बाद अभिषेक ने कोच को अपनी तूफानी बैटिंग का क्रेडिट दिया. 

पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में अभिषेक ने कहा, "मूल मंत्र बहुत सरल था. मैं और वैभव बस वहां जाकर खेल का आनंद लेना चाहते थे, पावरप्ले में खासकर. जब हम फील्डिंग कर रहे थे, तब हमने पिच को ध्यान से देखा था, क्योंकि वहां अतिरिक्त उछाल थी, लेकिन मुझे लगा कि मैदान के डाइमेंशन्स को देखते हुए, हम पावरप्ले का फायदा उठा सकते हैं और उनकी (गेंदबाजों की) स्पीड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं. 

कोच और थ्रोडाउन को दिया क्रेडिट 

आगे अभिषेक ने बताया कि कैसे कोच और थ्रोडाउन उनकी मदद की. अभिषेक ने कहा, "देखिए, जाहिर है, मैं यह नहीं कहूंगा कि यह बहुत आसान है, लेकिन इसके पीछे पर्दे के पीछे की गई तैयारी होती है. मैं हमारे कोच का खास जिक्र करना चाहूंगा, जिन्होंने साइडआर्म्स (थ्रोडाउन) के जरिए हमारी काफी मदद की. हमने उनके साथ बहुत प्रैक्टिस की है. मुझे लगता है कि एक बल्लेबाज के तौर पर तैयारी बहुत मायने रखती है."

भारतीय बल्लेबाज ने आगे कहा, "आप मैदान की परिस्थितियों और उसके डाइमेंशन्स को ध्यान में रखते हैं, साथ ही आपको गेंदबाजों को भी ध्यान में रखना होता है और उनके हिसाब से अपने शॉट्स खेलने होते हैं. मैं बस यही करता हूं. कल हमारा एक अच्छा प्रैक्टिस सेशन रहा था, और मैं उसका पूरा फायदा उठाना चाहता था, और मैंने बिल्कुल वैसा ही किया. मुझे लगता है कि मैंने इस पारी के बारे में पहले ही सोच लिया था (विजुअलाइज कर लिया था), और बिल्कुल वैसा ही हुआ."

 

यह भी पढ़ें: न्यूजीलैंड बॉलर्स के सपनों में आएंगे अभिषेक-वैभव, वीडियो गेम जैसा लगा इंटरनेशनल मैच

Published at : 27 Oct 2026 06:06 PM (IST)
Tags :
India Vs New Zealand 3rd T20I Abhishek Sharma
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