पशु को ठंड से बचाने में न करें ये 5 गलतियां, वरना पड़ जाएंगे लेने के देने

निमोनिया और सफेद दस्त के लक्षण पहचानें: छोटे बछड़ों में सर्दियों के दौरान निमोनिया का खतरा बढ़ सकता है. अगर उनकी नाक से पानी बह रहा है या सांस लेने में परेशानी हो रही है, तो लापरवाही न करें. सफेद दस्त होने पर भी बछड़े की हालत तेजी से बिगड़ सकती है. ऐसे लक्षण दिखने पर तुरंत पशु चिकित्सक को दिखाएं.