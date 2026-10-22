एक्सप्लोरर
पशु को ठंड से बचाने में न करें ये 5 गलतियां, वरना पड़ जाएंगे लेने के देने
ठंड में गाय-भैंस और बछड़ों को ठंड से बचाना बेहद जरूरी है. जरा सी लापरवाही से निमोनिया जैसी गंभीर बीमारियां हो सकती हैं. यहां, जानें सर्दियों में पशुओं की देखभाल करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए.
Cattle Care Tips: सर्दियों में सिर्फ इंसानों को ही नहीं, गाय-भैंस और उनके छोटे बच्चों को भी ठंड सताती है. खासकर बछड़ों और बछियों के लिए यह मौसम ज्यादा परेशानी वाला हो सकता है. ठंड लगने पर उन्हें निमोनिया और सफेद दस्त जैसी गंभीर बीमारियां घेर सकती हैं. कई बार पशुपालक उन्हें गर्म रखने के लिए शरीर पर कपड़ा बांध देते हैं या चाय-दूध पिलाने लगते हैं, लेकिन अनजाने में की गई ये गलतियां पशु की जान पर भारी पड़ सकती हैं. ऐसे में जरूरी है कि सर्दियों में पशुओं की देखभाल करते समय कुछ खास बातों का ध्यान रखा जाए.
1/6
2/6
3/6
4/6
5/6
6/6
Published at : 22 Oct 2026 06:31 PM (IST)
Tags :Dairy Farming Agriculture News
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
एग्रीकल्चर
सर्दियों में बढ़ेगी गर्मी? अल नीनो बिगाड़ सकता है गेहूं का खेल!
एग्रीकल्चर
किसानों की हुई चांदी! MSP से 1,700 रुपये ज्यादा मिल रहा इस फसल का भाव
एग्रीकल्चर
दो बीघा में बो दें हरा धनिया, फिर देखें कमाल, छप्परफाड़ होगी कमाई
एग्रीकल्चर
फसल में रोग लगने से पहले दिखते हैं ये संकेत, किसान न करें नजरअंदाज
Advertisement
एबीपी लाइव
Opinion