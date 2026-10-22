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नौकरी नहीं मिली तो खोलें खाद-बीज की दुकान! जानें कैसे मिलेगा लाइसेंस
अगर आप खेती किसानी के अलावा भी कमाई के दूसरे विक्लप ढूंढ रहे हैं तो आप खाद-बीज की दुकान खोल सकते हैं. हालांकि, दुकान खोलने के लिए कुछ जरूरी नियमों और लाइसेंस की जानकारी होना जरूरी है.
Khud Beej Ki Dukan: अगर आप खेती-किसानी के साथ गांव में इसी से जुड़ा अपना एक कारोबार शुरू करना चाहते हैं, तो आप खाद-बीज की दुकान शुरू कर सकते हैं. गांवों में किसानों को हर सीजन खाद, बीज और फसलों की दवाइयों की जरूरत पड़ती है, ऐसे में इस कारोबार में कमाई का मौका मिल सकता है. लेकिन दुकान खोलने से पहले कुछ जरूरी नियमों को जानना भी जरूरी है. इसके लिए कौन-सी पढ़ाई होनी चाहिए, डिग्री नहीं होने पर क्या विकल्प है और लाइसेंस बनवाने के लिए कहां आवेदन करना होगा? आइए, यहां इसके बारे में डिटेल में समझते हैं.
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Published at : 22 Oct 2026 03:58 PM (IST)
Tags :Agriculture News
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