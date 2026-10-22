नौकरी नहीं मिली तो खोलें खाद-बीज की दुकान! जानें कैसे मिलेगा लाइसेंस

सबसे पहले अपनी योग्यता देखें: अगर आप खाद-बीज की दुकान खोलना चाहते हैं, तो पहले पता करें कि आपके पास जरूरी डिग्री या डिप्लोमा है या नहीं. कृषि या रसायन विज्ञान में डिग्री और कृषि में मान्यता प्राप्त डिप्लोमा वाले युवा तय नियमों के अनुसार लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकते हैं.