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घर में पड़ी पुरानी मिर्च से उगाएं नया पौधा! बस फॉलो करें ये 6 आसान तरीके
क्या आप भी अपने घर में रखी हरी मिर्च को पकने के बाद फेंक देते हैं? अगर हां तो क्या आप जानते हैं कि, आप इसी बेकार मिर्च से घर पर ही पौधा उगा सकते हैं? आइए जानते हैं कैसे..
Green Chilli Gardening: क्या आप भी घर में रखी हरी मिर्च के लाल होने पर उसे फेंक देते हैं? अगर हां, तो जरा रुकिए! आप इसी मिर्च के बीजों से घर पर नया पौधा तैयार कर सकते हैं. सही तरीके से देखभाल करने पर करीब 2 से 3 महीने में आप अपने घर की उगी ताजी हरी मिर्च तोड़ सकते हैं. इसी कड़ी में आइए जानते हैं घर पर हरी मिर्च उगाने के 6 आसान तरीके.
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Published at : 26 Oct 2026 05:23 PM (IST)
Tags :Agriculture News
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