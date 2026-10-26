घर में पड़ी पुरानी मिर्च से उगाएं नया पौधा! बस फॉलो करें ये 6 आसान तरीके

हरी मिर्च उगाने के लिए बड़े खेत या बगीचे की जरूरत नहीं होती. आप घर की छत या बालकनी में भी इसे लगा सकते हैं. इसके लिए करीब 10 से 12 इंच गहरा गमला या ग्रो बैग लें, ताकि पौधे की जड़ें अच्छी तरह फैल सकें. गमले में मिट्टी के साथ अच्छी तरह सड़ी हुई गोबर की खाद मिलाएं. साथ ही नीचे पानी निकलने के लिए छेद जरूर रखें, ताकि जड़ों में पानी जमा न हो.