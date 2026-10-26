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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीएग्रीकल्चरघर में पड़ी पुरानी मिर्च से उगाएं नया पौधा! बस फॉलो करें ये 6 आसान तरीके

घर में पड़ी पुरानी मिर्च से उगाएं नया पौधा! बस फॉलो करें ये 6 आसान तरीके

क्या आप भी अपने घर में रखी हरी मिर्च को पकने के बाद फेंक देते हैं? अगर हां तो क्या आप जानते हैं कि, आप इसी बेकार मिर्च से घर पर ही पौधा उगा सकते हैं? आइए जानते हैं कैसे..

Written By : ईशा  | Updated at : 26 Oct 2026 05:23 PM (IST)
क्या आप भी अपने घर में रखी हरी मिर्च को पकने के बाद फेंक देते हैं? अगर हां तो क्या आप जानते हैं कि, आप इसी बेकार मिर्च से घर पर ही पौधा उगा सकते हैं? आइए जानते हैं कैसे..

Green Chilli Gardening: क्या आप भी घर में रखी हरी मिर्च के लाल होने पर उसे फेंक देते हैं? अगर हां, तो जरा रुकिए! आप इसी मिर्च के बीजों से घर पर नया पौधा तैयार कर सकते हैं. सही तरीके से देखभाल करने पर करीब 2 से 3 महीने में आप अपने घर की उगी ताजी हरी मिर्च तोड़ सकते हैं. इसी कड़ी में आइए जानते हैं घर पर हरी मिर्च उगाने के 6 आसान तरीके.

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अगर आपके घर में रखी हरी मिर्च पककर लाल हो गई है, तो उसे फेंकने के बजाय उसके बीजों से नया पौधा तैयार कर सकते हैं. इसके लिए बाजार से महंगे बीज खरीदने की जरूरत नहीं है. बस ध्यान रखें कि मिर्च पूरी तरह पकी हुई हो और उसके बीज अच्छे हों.
अगर आपके घर में रखी हरी मिर्च पककर लाल हो गई है, तो उसे फेंकने के बजाय उसके बीजों से नया पौधा तैयार कर सकते हैं. इसके लिए बाजार से महंगे बीज खरीदने की जरूरत नहीं है. बस ध्यान रखें कि मिर्च पूरी तरह पकी हुई हो और उसके बीज अच्छे हों.
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हरी मिर्च उगाने के लिए बड़े खेत या बगीचे की जरूरत नहीं होती. आप घर की छत या बालकनी में भी इसे लगा सकते हैं. इसके लिए करीब 10 से 12 इंच गहरा गमला या ग्रो बैग लें, ताकि पौधे की जड़ें अच्छी तरह फैल सकें. गमले में मिट्टी के साथ अच्छी तरह सड़ी हुई गोबर की खाद मिलाएं. साथ ही नीचे पानी निकलने के लिए छेद जरूर रखें, ताकि जड़ों में पानी जमा न हो.
हरी मिर्च उगाने के लिए बड़े खेत या बगीचे की जरूरत नहीं होती. आप घर की छत या बालकनी में भी इसे लगा सकते हैं. इसके लिए करीब 10 से 12 इंच गहरा गमला या ग्रो बैग लें, ताकि पौधे की जड़ें अच्छी तरह फैल सकें. गमले में मिट्टी के साथ अच्छी तरह सड़ी हुई गोबर की खाद मिलाएं. साथ ही नीचे पानी निकलने के लिए छेद जरूर रखें, ताकि जड़ों में पानी जमा न हो.
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सबसे पहले पकी हुई मिर्च से बीज निकालकर उन्हें छाया में अच्छी तरह सुखा लें. इसके बाद चाहें तो बीजों को कुछ घंटों के लिए पानी में भिगो सकते हैं, हालांकि ऐसा करना जरूरी नहीं है. अब गमले की मिट्टी में करीब आधा सेंटीमीटर गहराई पर बीज बो दें. ऊपर से मिट्टी की हल्की परत डालकर थोड़ा पानी दें. ध्यान रखें कि मिट्टी नम रहे, लेकिन गमले में ज्यादा पानी न भरें.
सबसे पहले पकी हुई मिर्च से बीज निकालकर उन्हें छाया में अच्छी तरह सुखा लें. इसके बाद चाहें तो बीजों को कुछ घंटों के लिए पानी में भिगो सकते हैं, हालांकि ऐसा करना जरूरी नहीं है. अब गमले की मिट्टी में करीब आधा सेंटीमीटर गहराई पर बीज बो दें. ऊपर से मिट्टी की हल्की परत डालकर थोड़ा पानी दें. ध्यान रखें कि मिट्टी नम रहे, लेकिन गमले में ज्यादा पानी न भरें.
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मिर्च के पौधे को अच्छी तरह बढ़ने के लिए धूप की जरूरत होती है. इसलिए गमले को ऐसी जगह रखें, जहां रोज कम से कम 5 से 6 घंटे धूप आती हो. बालकनी या छत इसके लिए अच्छी जगह हो सकती है. पर्याप्त धूप मिलने से पौधा मजबूत बनता है. अगर एक ही गमले में कई पौधे निकल आएं, तो उन्हें थोड़ा बड़ा होने पर अलग-अलग गमलों में लगा दें.
मिर्च के पौधे को अच्छी तरह बढ़ने के लिए धूप की जरूरत होती है. इसलिए गमले को ऐसी जगह रखें, जहां रोज कम से कम 5 से 6 घंटे धूप आती हो. बालकनी या छत इसके लिए अच्छी जगह हो सकती है. पर्याप्त धूप मिलने से पौधा मजबूत बनता है. अगर एक ही गमले में कई पौधे निकल आएं, तो उन्हें थोड़ा बड़ा होने पर अलग-अलग गमलों में लगा दें.
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मिर्च के पौधे को रोज बहुत ज्यादा पानी देने की जरूरत नहीं होती. जब मिट्टी की ऊपरी परत सूखने लगे, तभी जरूरत के हिसाब से पानी दें. ज्यादा पानी से जड़ें सड़ सकती हैं. पौधे की अच्छी बढ़वार के लिए समय-समय पर थोड़ी सड़ी गोबर की खाद या तैयार कम्पोस्ट भी डाल सकते हैं. अगर पत्तियां पीली पड़ने लगें या पौधा कमजोर दिखे, तो पानी, धूप और मिट्टी की स्थिति जरूर जांचें.
मिर्च के पौधे को रोज बहुत ज्यादा पानी देने की जरूरत नहीं होती. जब मिट्टी की ऊपरी परत सूखने लगे, तभी जरूरत के हिसाब से पानी दें. ज्यादा पानी से जड़ें सड़ सकती हैं. पौधे की अच्छी बढ़वार के लिए समय-समय पर थोड़ी सड़ी गोबर की खाद या तैयार कम्पोस्ट भी डाल सकते हैं. अगर पत्तियां पीली पड़ने लगें या पौधा कमजोर दिखे, तो पानी, धूप और मिट्टी की स्थिति जरूर जांचें.
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अच्छी देखभाल मिलने पर मिर्च के पौधे में कुछ हफ्तों बाद अच्छी बढ़वार दिखाई देने लगती है. कुछ जल्दी तैयार होने वाली किस्मों में करीब 30 से 40 दिनों के बाद फूल आ सकते हैं. फूल आने के बाद धीरे-धीरे मिर्च बनना शुरू होती है. सही मौसम और सही देखभाल में लगभग 60 से 90 दिनों में पहली हरी मिर्च मिल सकती है.
अच्छी देखभाल मिलने पर मिर्च के पौधे में कुछ हफ्तों बाद अच्छी बढ़वार दिखाई देने लगती है. कुछ जल्दी तैयार होने वाली किस्मों में करीब 30 से 40 दिनों के बाद फूल आ सकते हैं. फूल आने के बाद धीरे-धीरे मिर्च बनना शुरू होती है. सही मौसम और सही देखभाल में लगभग 60 से 90 दिनों में पहली हरी मिर्च मिल सकती है.
Published at : 26 Oct 2026 05:23 PM (IST)
Tags :
Agriculture News

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