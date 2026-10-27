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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'मैं कभी नहीं चाहती थी कि राजीव गांधी प्रधानमंत्री बनें', सोनिया गांधी का खुलासा

'मैं कभी नहीं चाहती थी कि राजीव गांधी प्रधानमंत्री बनें', सोनिया गांधी का खुलासा

सोनिया गांधी ने अपनी किताब 'बिलॉन्गिंग' को लेकर कहा कि जब यह किताब आएगी, तो कुछ तमाशा होना तो तय है. आखिरकार दूसरों ने दशकों तक मेरी कहानी सुनाई है, अब मेरी बारी है.

Written By : विजय कुमार बिट्ठल |  Updated at : 27 Oct 2026 06:31 PM (IST)
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कांग्रेस के संसदीय दल के चेयरपर्सन सोनिया गांधी ने अपनी किताब ‘बिलॉन्गिंग – ए जर्नी ऑफ लव’ में अपने जिंदगी के महत्वपूर्ण पलों के बारे में बताया है. उन्होंने अपनी किताब के बारे में बात करते हुए यह भी खुलासा किया कि जब राजीव गांधी को देश का प्रधानमंत्री बनाया जा रहा था, तो वे उसके बिल्कुल खिलाफ थी. उन्होंने कहा कि मैं कभी भी नहीं चाहती थी कि राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने.

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर हाल ही में अपना नया हैंडल बनाने के बाद सोनिया गांधी ने मंगलवार (27 अक्टूबर, 2026) को वीडियो पोस्ट शेयर किया. अपने वीडियो पोस्ट में सोनिया गांधी ने अगले महीने 10 नवंबर को लॉन्च होने वाली अपनी किताब ‘बिलॉन्गिंग’ के बारे में बताया. इस दौरान उन्होंने अपनी पति राजीव गांधी के प्रधानमंत्री बनने के दौरान प्रसंगों का भी खुलासा किया. उन्होंने कहा कि वो कभी नहीं चाहती थीं कि राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने.

किताब को लेकर क्या बोलीं सोनिया गांधी?

उन्होंने वीडियो पोस्ट के कैप्शन में लिखा, ‘जब यह किताब आएगी, तो कुछ तमाशा तो होगा ही. आखिरकार, दूसरों ने दशकों तक मेरी कहानी सुनाई है, अब मेरी बारी है.’ वहीं, वीडियो में एक सवाल भी नजर आया, जिसमें पूछा गया, ‘जीवन भर दूसरों की तरफ से आपके लिखे जाने के बाद, अपनी कहानी खुद लिखने का कैसा अनुभव रहा? इस पर सोनिया गांधी ने कहा, ‘मुझे नहीं पता कि मुझे पूरी कहानी बतानी चाहिए या नहीं, लेकिन मुझे लगा कि मेरे बारे में बहुत कुछ लिखा गया है और उसमें से काफी कुछ सही भी नहीं था.’ 

उन्होंने कहा, ‘बहुत-सी बातें या तो गढ़कर लिखी गई थीं या फिर उन्हें बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया गया था. इसलिए मुझे लगा कि अब मैं अपनी कहानी लिख सकती हूं. उन तथ्यों और घटनाओं को वैसे ही बता सकती हूं, जैसे वे असलियत मे थे.’

ये मेरा वर्जन नहीं, मेरी कहानी है- सोनिया गांधी

सोनिया गांधी ने कहा, ‘मैं इसे अपना वर्जन नहीं कहूंगी, बल्कि अपनी कहानी कहूंगी. लोगों के अलग-अलग विचार होते हैं. हो सकता है कि कुछ लोग मेरे बारे में अपनी राय बदल लें. हो सकता है कि कुछ लोगों की राय मेरे बारे में और ज्यादा खराब हो जाए, लेकिन ऐसा ही होता है.’

उन्होंने कहा, ‘जब आप कोई किताब लिखते हैं या सार्वजनिक जीवन में होते हैं, तो ऐसा होता ही है. जब यह किताब आएगी, तो कुछ तमाशा होना तो तय है. आखिरकार दूसरों ने दशकों तक मेरी कहानी सुनाई है, अब मेरी बारी है.’

कहां शुरू थी सोनिया और राजीव गांधी की लव स्टोरी?

वहीं, अपने X हैंडल पर शेयर किए गए पहले वीडियो पोस्ट में सोनिया गांधी ने राजीव गांधी के साथ अपनी पहली मुलाकात और अपनी लव स्टोरी की शुरुआत के बारे में भी बताया है. उन्होंने वीडियो पोस्ट के कैप्शन में कहा, ‘कैंब्रिज में एक छोटे से ग्रीक रेस्टूरेंट में मेरी लव स्टोरी का सफर शुरू हुआ था. राजीव और मैंने एक साथ प्यार, हंसी और यादों से भरी एक दुनिया बनाई. 10 नवंबर को मैं उस दुनिया को आपके साथ साझा करूंगी.’ 

यह भी पढ़ेंः दिल्ली हाईकोर्ट में केंद्र का आश्वासन, 29 अक्टूबर तक मस्जिद पर नहीं होगी तोड़फोड़

About the author विजय कुमार बिट्ठल

विजय कुमार बिट्ठल ABP न्यूज में बतौर हिंदी कंसल्टेंट राइटर भूमिका निभा रहे हैं. पिछले 2 सालों से ABP न्यूज में कार्यरत हैं और नेशनल-इंटरनेशनल न्यूज टीम का हिस्सा हैं. राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम, राजनीति, चुनाव और सामाजिक मुद्दों से जुड़ी खबरें विशेष रूप से लिखते रहे हैं. ब्रेकिंग न्यूज पर फोकस रखते हैं. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर हमेशा बेहतर करने की कोशिश करते हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में करीब 5 सालों का अनुभव है. एबीपी न्यूज से पहले प्रिंट मीडिया में दैनिक जागरण में बतौर सब-एडिटर कार्यरत रहे. माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU) के नोएडा कैंपस से मास कम्युनिकेशन में बैचेलर्स डिग्री हासिल की है. संपर्क करें-  Mail ID: vijaybitthal99@gmail.com | LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/vijay-kumar-bitthal-47ab7a1a3/  | X: https://x.com/Vijaybitthal99
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Published at : 27 Oct 2026 05:37 PM (IST)
Tags :
Rajiv Gandhi CONGRESS SONIA GANDHI
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