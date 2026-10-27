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हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरबत्तीसी और तोतापुरी बकरी में क्या अंतर है? खरीदने से पहले जान लें

बत्तीसी और तोतापुरी बकरी में क्या अंतर है? खरीदने से पहले जान लें

Goat Farming: क्या आप भी बत्तीसी और तोतापुरी बकरी के बीच अतंर नहीं कर पाते? अगर हां, तो यहां जानें दोनों नस्लों की पहचान, वजन और खासियत. साथ ही समझें दूध और मांस के लिए कौन सी बकरी बेहतर हो सकती है.

Written By : ईशा |  Updated at : 27 Oct 2026 03:49 PM (IST)
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Battisi vs Totapuri Goat: बकरी पालन गांवों में कमाई का एक अच्छा जरिया बनता जा रहा है. कई किसान खेती के साथ बकरियां पालकर अपनी आमदनी बढ़ा रहे हैं. लेकिन जब बकरी खरीदने की बात आती है, तो अक्सर लोग उसके रंग, कद और कीमत को देखकर फैसला कर लेते हैं. बाजार में बत्तीसी और तोतापुरी जैसे नाम भी सुनने को मिलते हैं. ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर इन दोनों में क्या अंतर है और कौन सी बकरी पालना ज्यादा फायदेमंद रहेगा?

सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि बत्तीसी और तोतापुरी हर जगह अलग-अलग मान्यता प्राप्त बकरी की नस्लों के नाम नहीं हैं. कई पशु बाजारों में ये नाम बकरी की पहचान, बनावट या स्थानीय बोलचाल के हिसाब से इस्तेमाल किए जाते हैं. अब दोनों को अलग-अलग नस्लों के रूप में आधिकारिक पहचान भी मिल चुकी है. भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के राष्ट्रीय पशु आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो की सूची में बत्तीसी को राजस्थान और उत्तर प्रदेश, जबकि तोतापुरी को राजस्थान की नस्ल के रूप में दर्ज किया गया है.

बत्तीसी बकरी की पहचान कैसे करें?

  • बत्तीसी बकरी उत्तर प्रदेश के मथुरा और राजस्थान के आसपास के इलाकों में पाई जाती है. 
  • इसका शरीर आमतौर पर सफेद होता है.
  • इसके चेहरे, पेट और पैरों पर काले या भूरे धब्बे दिखाई दे सकते हैं. इ
  • सकी नाक थोड़ी उभरी हुई और कान मध्यम से लंबे होते हैं.

एक वैज्ञानिक रिसर्च में बत्तीसी के वयस्क नर का औसत वजन करीब 46 किलो और मादा का करीब 36 किलो पाया गया. इसका पालन दूध और मांस, दोनों के लिए किया जाता है.

तोतापुरी बकरी क्यों है खास?

  • तोतापुरी बकरी की सबसे बड़ी पहचान उसका चेहरा है. 
  • इसकी नाक और मुंह की बनावट कुछ हद तक तोते जैसी दिखाई देती है. 
  • इसके कान काफी लंबे और नीचे की ओर लटके रहते हैं. 
  • तोतापुरी आकार में बड़ी और भारी बकरी मानी जाती है. 

राजस्थान में किए गए एक रिसर्च में 18 महीने की उम्र तक नर का औसत वजन करीब 89 किलो और मादा का करीब 65 किलो दर्ज किया गया. हालांकि, हर बकरी का वजन इतना होना जरूरी नहीं है.
बत्तीसी और तोतापुरी बकरी में क्या अंतर है? खरीदने से पहले जान लें

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दूध और मांस के लिए कौन सी बेहतर?

बत्तीसी और तोतापुरी, दोनों का पालन दूध और मांस के लिए किया जा सकता है. बत्तीसी की खासियत यह है कि इसे चराई के सहारे भी पाला जाता है. वहीं, तोतापुरी का बड़ा शरीर मांस उत्पादन के लिहाज से आकर्षक हो सकता है. हालांकि, ज्यादा वजन वाली बकरी को पर्याप्त चारे और देखभाल की जरूरत भी होती है. इसलिए केवल बड़ी नस्ल देखकर ज्यादा मुनाफे की उम्मीद नहीं करनी चाहिए.

बकरी खरीदते समय किन बातों का रखें ध्यान?

बकरी खरीदने से पहले उसकी उम्र, वजन, दांत, चाल और सेहत जरूर जांचें. देखें कि बकरी ठीक से चारा खा रही है या नहीं. अगर दूध के लिए बकरी खरीद रहे हैं, तो उसका दूध निकलवाकर देखें. साथ ही टीकाकरण और पिछली बार बच्चे देने की जानकारी भी लें.

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About the author ईशा

ईशा फिलहाल एबीपी लाइव में कंटेंट राइटर के तौर पर काम कर रही हैं और एग्रीकल्चर कैटिगरी की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. ईशा बेहद आसान भाषा में खेती-किसानी से जुड़ी खबरों को पेश करती हैं. उन्हें मीडिया इंडस्ट्री में 2.5 साल से ज्यादा का अनुभव है. अपने पत्रकारिता करियर के दौरान वह समाचार न्यूज, विहान टीवी, इंडिया न्यूज और न्यूज 18 जैसे मीडिया संस्थानों के साथ काम कर चुकी हैं. इन संस्थानों में उन्होंने अलग-अलग जिम्मेदारियां संभालते हुए खबरों की रिसर्च, लेखन, कॉपी एडिटिंग और डिजिटल कंटेंट तैयार करने का काम किया है.

ईशा ने अपने पत्रकारिता करियर में सेहत, खेती-किसानी, लाइफस्टाइल, एस्ट्रो और एंटरटेनमेंट जैसे अलग-अलग विषयों पर काम किया है.

पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो उन्होंने इंटरनेशनल स्कूल ऑफ मीडिया एंड एंटरटेनमेंट स्टडीज, नोएडा से जर्नलिज्म में बैचलर की डिग्री हासिल की है.
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Published at : 27 Oct 2026 03:49 PM (IST)
Tags :
Goat Farming Agriculture News
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